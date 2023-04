Hogere rente een killer? Voor Nederlandse banken is het juist goed nieuws

De snel gestegen rente maakte onlangs wat slachtoffers onder banken in de VS, waaronder Silicon Valley Bank. Die bank had ongezond veel geïnvesteerd in staatsobligaties, en die effecten verloren snel aan waarde doordat de Amerikaanse centrale bank de rente had verhoogd. Het faillissement liet niet lang op zich wachten.

Maar voor de meeste banken, en zeker de Nederlandse, is de gestegen rente juist goed nieuws. ING, ABN Amro, Rabobank en Volksbank zijn juist door de hogere rentestanden heel gezond aan het nieuwe jaar begonnen, blijkt uit onderzoek van advieskantoor KPMG.

Centrale banken hebben hun verschillende rentetarieven vorig jaar fors opgevoerd, als reactie op de hoge inflatie. Dat heeft direct en indirect invloed op allerlei soorten rentes waar consumenten en bedrijven mee te maken hebben. Zo is de hypotheekrente enorm gestegen, en moeten bedrijven een stuk meer rente betalen voor bedrijfskrediet. Samen zorgde dat voor een stijging van 4,4 procent aan rente-inkomsten bij de vier banken.

Kijken naar de concurrentie

Tegelijkertijd houden zij de spaarrentes het liefst zo laag mogelijk. Waar zij voor de hoogte van de hypotheekrente eerder kijken naar wat er voor rentes gelden op de kapitaalmarkt, kijken ze bij spaarrentes eerder naar wat de concurrentie doet. Pas als een andere grote bank de spaarrente wat verhoogt, volgt de rest noodgedwongen.

Maar veel concurrentie is er niet in Nederland, zegt KPMG-onderzoeker Lennart de Vries. “Er zijn hier maar een paar grote banken, en die hebben dus ook vrij veel macht. Hoewel er wel steeds iets meer concurrentie komt van banken uit het buitenland die hier een hogere spaarrente aanbieden, zagen wij nog niet dat Nederlanders daar massaal naar overstappen.”

Overigens brengt de stijgende rente en de bijkomende lagere economische groei op termijn ook risico’s mee voor banken. Meer en meer bedrijven en huishoudens zullen hun leningen niet kunnen terugbetalen, zodat de bank daar verlies op maakt. Of bedrijven besluiten bijvoorbeeld al dat ze het niet meer zien zitten, en sluiten überhaupt geen lening meer af.

Gevarenzone

Vooral bedrijven met hoge energiekosten (zoals in de industrie), met personeelstekorten (de zorg) of stikstofproblemen (boeren en de bouw) zitten volgens KPMG in de gevarenzone. Vooralsnog is van een faillissementsgolf nog geen sprake, zelfs niet nu de coronasteun is afgebouwd. Wel lag het aantal bedrijven dat er vrijwillig mee stopt, vaak door gebrek aan perspectief, vorig jaar op een recordniveau.

Nu is de rente sinds vorig jaar dus aan het stijgen, maar daarvoor waren er jaren van extreem lage rentes. Dat is iets waar met name Nederlandse banken last van hadden in hun verdienmodel. Andere Europese banken hebben vaak meerdere inkomstenbronnen, zoals die uit een verzekeringstak.

Tijdens die jaren van lage rentes zijn Nederlandse banken daarom nieuwe inkomstenbronnen gaan aanboren, zegt De Vries. De tarieven voor diensten zoals totaalpakketten en hypotheekadvies gingen omhoog, net als die voor advies aan zakelijke klanten.

Die hogere kosten voor klanten zijn volgens de banken ook nodig om alle nieuwe bankmedewerkers te kunnen betalen die zich louter bezighouden met het opsporen van financiële criminaliteit, zoals witwassen of terrorismefinanciering. Uit eerdere cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Banken (NVB) blijkt dat de (personeels)kosten daarvoor inmiddels zo’n 1,4 miljard euro per jaar bedragen.

