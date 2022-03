Hogere energieprijzen kosten Nederlandse bedrijven 22 miljard

Hoe langer hoe meer. Zo laat zich de prognose samenvatten van ABN Amro over de gevolgen van de stijgende energieprijzen. Eerst worden sectoren getroffen die erg afhankelijk zijn van gas, zoals de glastuinbouw en de chemische industrie. Naarmate de prijzen langer hoog blijven, krijgen meer sectoren er last van. Uiteindelijk wordt ook de caféhouder getroffen.

Over heel 2022 vallen de tarieven voor gas en elektriciteit vijf keer zo hoog uit als in 2019, stellen onderzoekers van ABN Amro. Die prijzen stegen al en de oorlog in Oekraïne doet er nog een schep bovenop. Zeker tot voorjaar 2023 dalen de prijzen niet, verwacht ABN Amro, en dat gaat Nederlandse bedrijven zo'n 22 miljard euro kosten.

De glastuinbouw staat ruim bovenaan in een top-20 die ABN Amro opstelde van energie-afhankelijke sectoren: in 2019 ging ruim 15 procent van de omzet eraan op. Nu de gasprijs stijgt, dreigen glastuinders kopje onder te gaan in de concurrentieslag met tuinders in warmere landen, die minder gas hoeven te verstoken.

Geen cent te veel

Ook de chemie wordt hard geraakt. Die sector maakte in 2019 bruto 3,5 miljard euro winst en betaalde dat jaar 1,8 miljard aan energie - vooral gas. Nu de gasprijs vijf keer over de kop gaat, komen chemiebedrijven dus meteen diep in de rode cijfers. Ook zij krijgen het zwaar met de concurrentie. Bijvoorbeeld uit India, waar de chemie veelal op steenkool draait.

Lang niet altijd kunnen de hogere prijzen in rekening gebracht worden bij afnemers. De levensmiddelenindustrie heeft bijvoorbeeld te maken met supermarkten die in de slag om de klant geen cent te veel willen betalen en een sterke inkooppositie hebben.

Uiteindelijk worden die klanten toch geraakt. Die zullen dan voorzichtiger met hun geld omgaan en sectoren die daar gevoelig voor zijn, zullen dat merken. Zoals de horeca. “Die zal eerst profiteren van de inhaalvraag na corona", zegt Franka Rolvink Couzy, hoofd onderzoek bij ABN Amro. “Maar we verwachten in de tweede helft van dit jaar al minder restaurant- en cafébezoek.”

