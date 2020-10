Hogere belasting voor kleine ondernemer in coronatijd

De kleine ondernemer gaat volgend jaar meer belasting betalen, waarschuwen twee grote koepels van belastingadviseurs in een officiële reactie op de Prinsjesdagbegroting. Juist veel kleine bedrijven hebben het zwaar vanwege alle beperkende corona-maatregelen en de haperende economie. De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) vindt de lastenverzwaringen daarom ‘vreemd’ en ‘contraproductief’, en Register Belastingadviseurs (RB) noemt ze ‘teleurstellend’.

De overheid trad volgens hen adequaat en ruimhartig op met haar steunpakketten voor ondernemers, maar vraagt vanaf volgend jaar tegelijkertijd meer terug van kleine bedrijven. “De overheid geeft dus met de ene hand, maar neemt dit met de andere hand deels weer terug”, oordeelt de NOB.

In het bijzonder gaat het bij ‘de kleine ondernemer’ om twee lastenverzwaringen - één voor zelfstandigen en één voor bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf (mkb). Zelfstandigen hebben vooral last van de afgebouwde zelfstandigenaftrek. Jaarlijks mogen zzp’ers een vast bedrag van hun winst afhalen zodat ze minder aan de fiscus hoeven af te dragen. Dat aftrekbare bedrag zou volgens eerdere plannen al geleidelijk afgebouwd worden van 7500 euro naar 5000 euro. Op Prinsjesdag maakte het kabinet bekend dat de zelfstandigenaftrek uiteindelijk naar 3240 euro wordt teruggebracht, en ook in een hoger tempo dan eerder aangekondigd.

‘Een ondernemer schiet er niet veel mee op’

Ook veel mkb-eigenaren moeten vanaf volgend jaar meer belasting betalen. Dat zit hem in de heffing over voordeel uit aandelen, bijvoorbeeld dividend, van bedrijven waar ze meer dan 5 procent belang in hebben. Die belasting stijgt van 25 procent in 2019 naar 26,9 procent volgend jaar. RB, met zevenduizend aangesloten belastingadviseurs naar eigen zeggen het grootst in het MKB, vindt dat het tarief vanwege de coronacrisis beter terug naar 25 procent kan.

Ondertussen voert het kabinet voor MKB’ers wel een tariefsverlaging door in de winstbelasting. Die gaat volgend jaar van 16,5 procent naar 15 procent. Dat is dus voordelig. “Maar die winst roomt de overheid weer af door het aanmerkelijk-belangtarief te verhogen”, zegt RB-voorzitter Fons Overwater. “Dus daar schiet een ondernemer per saldo niet veel mee op, natuurlijk.”

Ook een andere tegemoetkoming van het kabinet aan mkb’ers gaat die sector niet veel helpen, denkt Overwater. Dat lage tarief van 15 procent winstbelasting geldt nu nog tot een winst tot 200.000 euro, daarboven betalen ondernemers 25 procent. Het kabinet gaat die ondergrens oprekken tot 395.000 euro in 2022. Bedrijven kunnen straks dus bijna twee keer zoveel winst maken en nog altijd binnen het laagste tarief voor winstbelasting blijven.

Slechts 6 procent heeft profijt van de nieuwe regel

Dat lijkt gunstig, maar verreweg de meeste mkb-bedrijven hebben hier weinig aan, omdat hun winst toch al niet boven de 200.000 euro per jaar uitkwam. Slechts 6 procent van de bedrijven uit het mkb heeft profijt van het oprekken van de winstgrens waarvoor het laagste belastingtarief geldt, blijkt uit antwoorden van minister Wopke Hoekstra van financiën op Kamervragen hierover. “Voor die 6 procent is het fijn”, reageert Overwater. “Maar nog leuker zou het zijn als de rest er ook wat op vooruit gaat door het aanmerkelijkbelangtarief weer op 25 procent te zetten.”

Naar verwachting neemt het aantal faillissementen de komende jaren behoorlijk toe, schrijft de NOB in navolging van eerdere ramingen. Kredietverzekeraars, maar ook de onderzoeksafdelingen van banken voorspellen dat de golf van omvallende bedrijven later dit jaar, maar vooral in 2021, op gang zal komen. Het ING Economisch Bureau hield het afgelopen zomer op een bankroet van 1,5 procent tot 2,5 procent van het totaal in 2021, wat neer zou komen op 6500 tot 10.000 faillissementen.

