Hoge overheidsuitgaven en toch grote ontevredenheid: wat gaat er mis in België?

Overheidsdiensten in België hebben moeite hun taken naar behoren uit te voeren. Scholen sturen kinderen soms noodgedwongen naar huis door gebrek aan docenten. De openbaar ministeries kunnen zware criminaliteit niet goed onderzoeken door personeelsgebrek, en ook de politie kampt met een nijpend tekort. Het land zit in de Europese kopgroep van overbevolkte gevangenissen, en er is een tekort aan medewerkers in de kinderopvang.

Medewerkers in de publieke sector voerden onlangs actie tegen de ‘algehele malaise’ bij overheidsdiensten. Leraren, treinmachinisten, postbodes, gevangenispersoneel, journalisten van de nationale omroep VRT: allemaal legden ze hun werk neer. De lonen zijn te laag, er is niet genoeg personeel en te weinig waardering voor het werk, vinden ze.

Hoog tijd voor meer investeringen in de openbare diensten, aldus de socialistische vakbond ACOD. Door te bezuinigen op personeel en ‘decennialange’ onderwaardering is de werkdruk ‘onhoudbaar’ geworden, volgens ACOD. De bond vraagt ook meer koopkrachtmaatregelen omdat werknemers lijden onder de stijgende inflatie.

Veel geld naar openbare voorzieningen

Maar werp een snelle blik op de overheidsuitgaven, en de onvrede is eigenlijk lastig te begrijpen. België geeft relatief juist veel geld uit aan openbare voorzieningen: 52,1 procent van het bbp volgens de Nationale Bank van België. Ter vergelijking: Nederland heeft een zogeheten uitgavenquote van 46,3 procent, blijkt uit cijfers van het CBS. Waar gaat het dan mis in de Belgische portemonnee?

De belastingopbrengst wordt uitgehold, zegt Willem Moesen, emeritus hoogleraar publieke economie aan de Katholieke Universiteit Leuven. “Er zijn zoveel uitzonderingen en allerhande belastingvoordelen, dat een groot deel van de geheven belasting zo weer terugvloeit naar particulieren.”

Meer uitgaven en meer ontevredenheid: dat klinkt inderdaad als een paradox, zegt hoogleraar bestuurskunde Wouter Van Dooren van de Universiteit Antwerpen. “Maar als je onderscheid maakt in de categorieën waaraan de belastingopbrengst wordt besteed, valt de onvrede bij ambtenaren goed te verklaren.”

Veel geld naar burgers

De overheidsuitgaven bestaan uit drie componenten: kosten van publieke voorzieningen zoals onderwijs of zorg, ‘transfers’ naar burgers in de vorm van subsidies of uitkeringen, en publieke investeringen in bijvoorbeeld infrastructuur. Het grootste deel van overheidsuitgaven wordt besteed aan de tweede categorie, zegt Van Dooren. “De overheid zorgt goed voor burgers en bedrijven, maar niet goed voor eigen ambtenaren. Daarin zit de malaise.”

Bij bezuinigingen richt de Belgische overheid zich vooral op de eerste categorie, zegt Van Dooren. “Elk jaar wordt er wat geschraapt van de budgetten en het personeel van publieke diensten. Dat begint pijn te doen. Er wordt veel minder bespaard op de transfers.” Ten onrechte, vindt hij, want het is een ‘royaal systeem’.

Een paar voorbeelden. Bijna iedereen in België heeft een bedrijfswagen omdat de auto’s niet worden belast. Wie zijn woning renoveert, kan rekenen op een ruime renovatiepremie of verbeteringspremie. Een schoonmaker kan betaald worden met een zogenoemde dienstencheque van de overheid, en het resterende bedrag is vervolgens belasting aftrekbaar. “Bij het invullen van de belastingaangifte heb je keuze uit zo’n 900 vakjes, waarvan heel wat vrijstellingen en verminderingen”, zegt emeritus hoogleraar Moesen.

Slappe knieën

Dat roept de vraag op: waarom pakt de overheid dat systeem van subsidies en uitkeringen niet aan? “Inleveren op voordelen vindt natuurlijk niemand leuk. Politici zijn bang om kiezers te verliezen”, denkt hoogleraar bestuurskunde Van Dooren. “België heeft slappe knieën”, zegt ook Moesen. “Als een belangenvereniging eisen stelt, geeft de overheid te gemakkelijk toe.”

Een budgettair zorgenkind is de omvang van de staatsschuld. België heeft een staatsschuld van meer dan 100 procent van het jaarlijkse bbp. De schuld van Nederland is ongeveer 50 procent van het bbp. Daarnaast kampt België, net als veel andere landen, met een historische krapte op de arbeidsmarkt. Dat maakt het voor alle sectoren moeilijk om personeel te vinden.

Met de staking van 31 mei nog vers in het geheugen legt een groot aantal ambtenaren maandag opnieuw het werk neer. Dit keer is er een nationale betoging in Brussel van zowel de private als de openbare sector, georganiseerd door drie vakbonden. De betoging staat in het teken van koopkracht en, in het verlengde daarvan, de bescherming en het behoud van loonindexering die de koopkracht moeten garanderen.

Van Dooren vindt de betoging een goede zaak. “Het zal op korte termijn niets oplossen, maar zo wordt wel een wezenlijk probleem geagendeerd. Het is nu aan de politiek daar gehoor aan te geven.”

