Hoge olie- en voedselprijzen zorgen voor problemen in de VS. Wat kan de centrale bank doen?

Vlak voordat Jerome Powell woensdag de grootste renteverhoging van deze eeuw aankondigde, sprak de voorzitter van de Fed eerst het Amerikaanse volk toe over de prijsstijgingen in het land. “De inflatie is veel te hoog en we begrijpen de ontberingen die dit veroorzaakt”, zei hij recht in de camera. “We handelen voortvarend om de inflatie naar beneden te brengen.”

Het is een cruciale taak van de Fed om de situatie te repareren, zoals Powell het noemt, en voor een stabiel prijsniveau te zorgen. “We hebben de noodzakelijke instrumenten en de vastberadenheid om de prijsstabiliteit te herstellen in het belang van Amerikaanse gezinnen en bedrijven”, zei Powell geruststellend.

Gemakkelijk is het niet. In maart bedroeg de inflatie in de VS 8,5 procent, veel meer dan de 2 procent waarbij de economie lekker draait. Om de economie wat af te remmen, wordt de beleidsrente nu verhoogd met een half procent naar een bandbreedte van 0,75 tot 1 procent. Als lenen duurder wordt, neemt de vraag onder bedrijven en consumenten af, en komen vraag en aanbod beter in balans.

Nieuwe verrassingen en botte gereedschappen

Hoe vastberaden Powell ook klinkt tegenover het Amerikaanse volk, tegelijkertijd is hij bescheiden over de mogelijkheden van de Fed. Hij zegt dat de economie zich vaak op een onverwachte wijze ontwikkelt, dat de inflatie de Fed het afgelopen jaar heeft verrast, en dat er best nieuwe verrassingen aan kunnen komen.

“We hebben geen chirurgische precisie-instrumenten”, zegt Powell bovendien. “We hebben rentetarieven, ons opkoopprogramma en onze communicatie. Dat zijn botte gereedschappen. Dus makkelijk is het niet.”

Deze instrumenten hebben een effect op de vraag, maar ze werken niet voor de schokken in het aanbod. Denk aan de oorlog in Oekraïne en de coronaproblemen van China. “We kunnen de olieprijzen nauwelijks beïnvloeden, net als de prijzen van voedsel of grondstoffen”, zegt Powell.

De problemen in beide landen dragen wel bij aan de inflatie in de VS, en vooral dure energie en duur voedsel zorgen voor problemen aan de onderkant van de samenleving. De oorlog en corona zorgen er ook voor dat het herstel van de internationale productieketens langer zal duren, of dat de situatie zelfs verslechtert. Ook dat zorgt weer voor prijsstijgingen.

Wat de Fed wel kan doen is de vraag beïnvloeden. De vraag naar leningen of naar werknemers bijvoorbeeld. Nu zorgt de krappe arbeidsmarkt vooral in de dienstensector voor hogere lonen, waardoor bedrijven extra kosten maken en hun prijzen verhogen. De centrale bank probeert de balans in de arbeidsmarkt te herstellen en indirect de prijzen minder snel te laten stijgen.

Voorlopig geen renteverhoging van 0,75 procent

Powell verwacht dat de Fed de rente dit jaar veel vaker met een half procent zal verhogen. Een verhoging met driekwart procent sluit hij voorlopig uit, en daarom reageerden de aandelenbeurzen positief op zijn persconferentie. Sommige beleggers hielden namelijk wel rekening met nog hogere sprongen.

Als het nodig is, brengt de Fed de beleidsrente dit jaar boven de 3 procent. Ook dat kan zwakkere huishoudens problemen geven, bijvoorbeeld als hypotheken duurder wordt. Maar op langere termijn is iedereen beter af, zegt Powell.

Doordat de Fed nu op de rem trapt, voorspellen sommige economen een recessie voor de VS. Powell gelooft daar niet in. Huishoudens hebben relatief veel spaargeld en ook bedrijven staan er goed voor. Verder is de arbeidsmarkt zo krap dat die wel een stootje kan hebben. Voor de zes miljoen werklozen zijn er 11,5 miljoen vacatures, wat betekent dat bedrijven geen mensen kunnen vinden. Hij vertrouwt daarom op een ‘zachte landing’ voor de economie.

Grote financiële klap voor Britse huishoudens De Bank of England verhoogt het belangrijkste rentetarief in het Verenigd Koninkrijk donderdag tot het hoogste niveau in dertien jaar. De Britse centrale bank wil daarmee de inflatie bestrijden, die is opgelopen tot het hoogste niveau in dertig jaar. Het levensonderhoud van de Britten is flink duurder geworden en de centrale bank waarschuwde al dat huishoudens rekening moeten houden met een grote financiële klap door de oorlog in Oekraïne. Het rentetarief bedraagt nu 1,0 procent en staat daardoor op het niveau van begin 2009. Door de rente te verhogen wordt geld lenen duurder en is er minder geld beschikbaar, wat de prijzen moet drukken.

