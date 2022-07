Hoge olie- en gasprijzen betekenen kromliggende consumenten, en miljardenwinst bij Shell

Het contrast tussen de twee gezichtsuitdrukkingen van Ben van Beurden kon haast niet groter zijn. Tijdens een presentatie keek de topman van Shell donderdag met een empathische en bezorgde blik terug op de consequenties van de oorlog in Oekraïne, en op de vele huishoudens die mede daardoor te kampen hadden met extreem hoge energiekosten.

Maar zijn gezicht klaarde zichtbaar op toen hij daarna kon beginnen over de recordwinst die Shell het afgelopen kwartaal wist te boeken. Dat dit record waarschijnlijk mede door de oorlog is veroorzaakt, zei Van Beurden er niet bij.

De afgelopen drie maanden boekte Shell een nettowinst van 17,6 miljard euro. Aandeelhouders mogen zich verheugen op een cadeautje van 6 miljard euro, dat is het bedrag waarvoor Shell de komende tijd aan eigen aandelen denkt in te kopen.

Zelf geen invloed

Voor mensen die inmiddels weleens hun auto moeten laten staan omdat ze de benzine simpelweg niet kunnen betalen, of die gebukt gaan onder een hoge gasrekening, klinkt dat misschien wrang. Kan de multinational zijn prijzen niet even íets omlaag doen, nu de winst uit de ramen spuit in het Londense hoofdkantoor?

De winst wordt vooral gedreven door de huidige hoge gas- en olieprijzen. Shell heeft geen invloed op wat er op de wereldmarkt voor een vat olie wordt gevraagd. Maar het bedrijf profiteert er wel van. Bij olie zat de winst de afgelopen maanden vooral in het oppompen en verwerken ervan tot brandstof. Vóór de oorlog verzorgde Rusland een groot deel van die raffinage.

Gek genoeg verdiende de oliegigant juist relatief weinig ‘aan de pomp’, bij de verkoop van benzine en diesel in zijn vele tankstations. Juist een van de plekken waar consumenten de hoge olieprijzen in hun portemonnee voelen.

Meer verkopen dan produceren

Dat komt doordat Shell meer brandstof verkoopt in die tankstations dan het zelf produceert, zegt Jilles van den Beukel, energie-expert en oud-medewerker van Shell. “Het bedrijf koopt een deel van die brandstof dus zelf ook in, en voelt zich daarbij zelf ook geconfronteerd met de hoge prijzen op de wereldmarkt.”

Maar over de hele linie was er dus die recordwinst, nadat het in het eerste kwartaal van dit jaar ook al enorm goed ging. Kan Shell de winst uit zijn raffinagetak niet gebruiken om de prijzen in zijn tankstations of die voor gas wat omlaag te doen?

“Natuurlijk kan Shell, in theorie, nu minder gaan rekenen voor brandstof dan er op de wereldmarkt voor wordt gegeven”, zegt Van den Beukel. “Maar ik ben ook nog nooit een boer tegengekomen die zijn melk voor 50 cent per liter mínder verkoopt dan wat iedereen er op dit moment voor betaalt.”

Extra afdragen voor oorlogsmeevallers

Er zijn andere manieren om de winsten van oliebedrijven naar de consument te brengen. Zo werd in verschillende landen een politieke discussie gevoerd over extra belasting op winst die waarschijnlijk is toe te schrijven aan de oorlog in Oekraïne. De opbrengsten kunnen dan naar koopkrachtherstel gaan.

In het Verenigd Koninkrijk is zo’n ‘meevallersbelasting’ (windfall tax) onlangs aangenomen, en naar verwachting gaat dat een paar miljard pond aan extra inkomsten opleveren voor het land.

Analist Thijs Berkelder van ABN Amro denkt echter dat overheden zich hiermee in de eigen voet schieten. Bedrijven houden niet van grote onverwachte veranderingen in belastingregels, zegt hij, en moeten bij de aankondiging daarvan hun investeringen in de regio helemaal opnieuw overwegen. Dat kost tijd, terwijl diezelfde overheden ook zo snel mogelijk meer eigen gas uit de grond willen halen om niet zo afhankelijk te zijn van Rusland.

Terug naar de tekentafel

“Shell gaat dus eerst terug naar de tekentafel als het hoort van die nieuwe belasting. Het kan de miljoenen voor een eventueel nieuw project om gas uit de grond maar één keer uitgeven.” Als er ineens meer belasting in het VK moet worden betaald, zou het slimmer kunnen zijn om niet in de Noordzee, maar in Brazilië of ergens in Azië naar gas te boren.

Uiteindelijk besliste Shell eerder deze week toch om het zogeheten Jackdaw-gasveld te gaan ontwikkelen in de Noordzee. “De overheid had daar begin dit jaar al toestemming voor gegeven”, zegt Berkelder. “Normaal volgt zo’n beslissing van Shell dan vaak een week later. Nu duurde het veel langer, en dat kan best komen door de dreiging van extra belasting.”

Soms is alleen de dreiging vanuit een overheid al genoeg om oliebedrijven tot actie aan te zetten. In Frankrijk, thuishaven van concurrent Total, is de meevallersbelasting uiteindelijk van tafel gegaan. Dat was nadat Total toezegde om zelf prijsverlagingen door te voeren voor consumenten.

Shell zegt zijn diepe broekzakken overigens vooral nodig te hebben voor een omschakeling naar meer duurzame energie. Om te investeren in windparken, of in projecten zoals de onlangs aangekondigde Holland Hydrogen 1 in Rotterdam, wat Europa’s grootste groene waterstoffabriek moet worden.

Lees ook:

Shell zet een eerste bescheiden stap richting de waterstofeconomie

Oliebedrijf Shell gaat in Rotterdam een groene waterstoffabriek bouwen. Het is slechts een kleintje. Maar de fabriek geldt wel als eerste stap richting de waterstofeconomie.