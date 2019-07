Hoeveel verlies kan Tesla nog lijden?

Laten we positief beginnen. Tesla produceerde in april, mei en juni ruim 87.000 auto’s en verkocht er ruim 95.000. Niet eerder maakte en verkocht het bedrijf van de excentrieke topman Elon Musk zo veel auto’s. Meer dan tachtig procent van die auto’s waren van het type Model 3, de e-auto die in principe bestemd is voor mensen met een (iets meer dan) gemiddeld gevulde beurs. Model 3 doet het goed in de Verenigde Staten en begint nu ook in Europa te verkopen, meldt het bedrijf in een persbericht over zijn resultaten in het tweede kwartaal.

Vooruitgang boekt Tesla ook in China waar het bezig is met de bouw van een nieuwe autofabriek die het bedrijf Gigafactory Shanghai heeft gedoopt. De eerste machinerie is er inmiddels gearriveerd. Tesla hoopt eind dit jaar met de fabricage te beginnen en mikt op een jaarlijkse productie van 150.000 Models 3. Er is in China relatief veel vraag naar e-auto’s en dus verwacht Tesla er veel Models 3 te kunnen verkopen. Tesla bereidt ook de productie voor van een nieuwe SUV: Model Y. Die zal worden gemaakt in Californië.

Meer auto’s, veel plannen, maar winst? Ho maar. Toegegeven: het verlies over het tweede kwartaal (389 miljoen dollar) was een stuk kleiner dan het verlies in het eerste kwartaal (668 miljoen) en het verlies in het tweede kwartaal van vorig jaar (742 miljoen). Maar dat lagere verlies werd maar voor een deel veroorzaakt door de fors hogere autoverkopen. Tesla heeft beknibbeld op de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling. Het gaf ook minder geld uit aan marketing, verkoop en administratieve kosten. In andere woorden: zo heel veel leverden die extra verkochte auto’s niet op. Dat komt doordat Tesla de prijzen voor een deel van zijn Model 3-vlot verlaagde. De gemiddelde prijs van een Model 3 ligt nu op circa 50.000 dollar.

Beloftes

Zijn er financieel betere tijden op komst? Ja, zei Musk die aankondigde dat Tesla dit kwartaal quitte speelt en het kwartaal erna zwarte cijfers zal schrijven. Dat zou kunnen, al leert de ervaring dat veel voorspellingen en beloftes van Musks niet uitkomen. Daarbij komt nog dat subsidies voor de aanschaf van een e-auto in de VS in juli zijn gehalveerd en eind dit jaar geheel passé zullen zijn. In Europa krijgt Tesla te maken met meer concurrentie. Vrijwel alle grote Europese autofabrikanten zetten in op elektrische auto’s.

Ondanks de enorme verliezen – over de eerste zes maanden van 2019 bedroegen die 1,1 miljard dollar – heeft Tesla nog wel het nodige geld in kas. Dat komt doordat het dit jaar zo’n twee miljard dollar binnenharkte door nieuwe aandelen uit te geven en nieuwe leningen aan te gaan. Het aandeel Tesla verloor 13 procent na de bekendmaking van de kwartaalcijfers. Het aandeel is nu bijna 25 procent minder waard dan een jaar geleden.

