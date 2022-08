Hoelang blijft een vast tarief voor gas en elektriciteit nog bestaan?

PrikEnergie legt de bal bij klanten met een vast energiecontract: als een grote meerderheid van hen bereid is om hogere variabele tarieven te betalen, kan de Brabantse leverancier een faillissement mogelijk nog afwenden. Zo niet, dan is het einde nabij, liet het energiebedrijf vorige week weten.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM), de toezichthouder die controleert of energieleveranciers hun financiën op orde hebben, gaf het bedrijf toestemming voor dit verzoek aan zijn klanten, “omdat we in een extreme tijd leven”.

De penibele situatie bij PrikEnergie roept de vraag op hoelang contracten met een vast maandbedrag, die zijn afgesloten toen de tarieven een stuk lager waren, nog houdbaar zijn voor energieleveranciers. Een jaar geleden konden leveranciers bijvoorbeeld nog gas inkopen voor gemiddeld 22 cent per kuub, maar vorige maand kostte een kuub gas volgens de website energievergelijk.nl al 1,94 euro.

Gedwongen aan een variabel contract

Energiebedrijven bieden vaak al geen contracten meer aan met een vast tarief. Sinds begin dit jaar is het aantal huishouden met een variabel tarief toegenomen met vierhonderdduizend, meldde de ACM dinsdag. In totaal heeft nu ruim de helft van alle huishoudens een variabel energietarief.

Of en welke energiebedrijven mogelijk omvallen, of deze winter in de problemen komen door hoge inkoopprijzen, kan een woordvoerder van de ACM niet zeggen. In april liet de toezichthouder nog weten dat er op dat moment geen reden was tot zorg over een van de leveranciers. Maar sindsdien is er veel veranderd. De gasprijzen breken record na record. “Duidelijk is dat het najaar een risicovolle periode wordt”, zegt een woordvoerder van de ACM. Over een paar maanden meldt de toezichthouder hoe de bedrijven er dan voorstaan.

“We hebben er niet precies zicht op, maar het zou mij niet verbazen als er bedrijven failliet gaan”, zegt Annelies Huygen, hoogleraar energiemarkten aan de Universiteit Utrecht en energie-expert bij TNO. Huygen wijst erop dat vorig najaar ook energieleveranciers omvielen toen de gasprijzen harder stegen dan verwacht. Dat waren vooral relatief kleine leveranciers met vijftigduizend klanten of minder, zoals Fenor, Enstroga, Sepa Green Energy en Anode Energie. Ook Welkom Energie, met negentigduizend klanten geen kleine speler, ging failliet.

Na 14 dagen mag je overstappen

De curator probeert klanten van failliete bedrijven bij een andere energieleverancier onder te brengen. Als dat niet lukt, bepaalt de ACM dat alle overgebleven bedrijven een deel van die klanten overnemen. Hoe groter het bedrijf, hoe meer klanten er naar toe gaan. Als een consument liever een andere leverancier kiest, mag die na veertien dagen weer overstappen.

Het oude vaste energietarief geldt na een faillissement en de overstap erna niet meer. Zo klaagden veel consumenten die vorig jaar naar Eneco werden verhuisd en daar een variabel tarief gingen betalen over een plotselinge verdubbeling van hun energierekening. “Een ander groot nadeel is dat die consumenten hun te veel betaalde voorschotten kwijt zijn”, ziet hoogleraar Huygen. “In de zomer hebben zij veel meer betaald dan waarvoor ze verbruikt hebben. Dit is het gevolg van het feit dat we gekozen hebben voor een vrije markt, waaraan veel bedrijven deelnemen, en dus ook failliet kunnen gaan.”

Omdat niemand weet tot welke hoogte de prijzen zullen stijgen, bieden energieleveranciers nu enkel nog contracten met een variabel tarief aan. Toch zijn de contracten met een vast tarief op zichzelf het probleem niet, zegt de Groningse hoogleraar energie-economie Machiel Mulder. Bedrijven maken een inschatting van het aantal klanten en van de hoeveelheid energie die zij over het jaar zullen verbruiken. Vervolgens kopen de energiebedrijven bijvoorbeeld gas in, tegen de geldende tarieven.

Meer verbruikt dan ingekocht

Er ontstaat een probleem als er meer gas wordt verbruikt dan is ingekocht en energieleveranciers dus moeten bijkopen. Zo is het probleem bij PrikEnergie dat die leverancier klanten overneemt van het inmiddels failliete Discount Energie. Met deze klanten was afgesproken dat zij hun huidige vaste tarief behouden. PrikEnergie moet voor hen dus extra gas inkopen, waar het fors verlies op maakt.

Bij failliete bedrijven bestaat de kans dat zij risico’s hebben genomen door te weinig energie in te kopen, en dus gas moesten bijkopen tegen veel hogere tarieven.

Het zou goed zijn, zegt hoogleraar Mulder, als consumenten bij de keuze van hun energieleverancier ook rekening kunnen houden met het inkooprisico dat bedrijven nemen. Dat de energieleveranciers een ‘verstandige inkoopstrategie’ hanteren, moeten ze in de toekomst aantonen aan de ACM. De toezichthouder scherpt dit najaar de regels op dit punt aan, om faillissementen te voorkomen.

Lees ook:

Ondanks de klimaatcrisis geven energiebedrijven miljarden aan hun aandeelhouders

Grote energieconcerns zoals BP maken enorme winsten en belonen daarmee hun aandeelhouders. Waarom steken ze dat geld niet in verduurzaming?