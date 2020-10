Hoekstra zet KLM voor het blok: eerst voldoen aan eisen, dan pas staatssteun

Donkere wolken, zwaar weer en nog veel meer van dit soort clichés zijn van toepassing op KLM. De verliezen in het derde kwartaal zijn groot en de rest van het jaar gaat het waarschijnlijk niet beter. Sinds donderdag staat ook de miljardensteun van de overheid op de tocht nu minister Hoekstra (financiën) vasthoudt aan een voorwaarde die de luchtvaartmaatschappij naar eigen zeggen verraste. Ministerie en KLM hebben nog tot zaterdagavond om het eens te worden.

Om die staatssteun binnen te slepen – 3,4 miljard euro aan leningen en garanties – moest KLM een plan bij Hoekstra indienen om 15 procent te bezuinigen op de kosten. Dat plan kwam er uiteindelijk vlak voor de door Hoekstra gestelde deadline van 1 oktober, na uiterst moeizame onderhandelingen met de acht vakbonden die bij KLM actief zijn.

Hoekstra had zichzelf vervolgens tot 31 oktober gegeven om dat bezuinigingsplan te beoordelen en komt nu met een belangrijk bezwaar. De akkoorden die KLM sloot met de vakbonden over het inleveren van loon – die onderdeel zijn van dat bezuinigingsplan – lopen maar tot eind 2022, voor de piloten zelfs tot maart 2022. Maar de staatssteun loopt tot 2025. Daarom vindt Hoekstra dat ook die akkoorden tot dat jaar geldig moeten zijn.

Verrast over de voorwaarde

Dat de kosten ook op de langere termijn omlaag moeten, was van meet af aan de bedoeling, heet het in kringen rond Financiën. Er kan ‘geen onsje van af’, zei Hoekstra over zijn voorwaarden aan KLM. En over de uitkomst van de gesprekken voegde hij daaraan toe: “De maand is nog niet om, ik hoop dat het lukt.”

Maar zowel KLM zelf als de bonden zeggen verrast te zijn door die voorwaarde over de looptijd. KLM en bonden spreken vrijdagmiddag over de situatie die nu ontstaan is, maar geen van de partijen die dan om de tafel zitten, heeft helder voor ogen wat er nu moet gebeuren. Hoekstra heeft de betrokkenen tot zaterdagavond de tijd gegeven.

Intussen herhaalde KLM-topman Pieter Elbers nog maar eens dat de leningen en garanties van de Nederlandse staat ‘van cruciaal belang’ zijn voor het voortbestaan van KLM. Dat deed hij bij het bekendmaken van de cijfers over het derde kwartaal, en die zagen er opnieuw slecht uit. KLM zet voor het derde kwartaal een verlies van 234 miljoen euro in de boeken.

Kleine opleving alweer afgelopen

“Deze cijfers maken wederom duidelijk hoe slecht het nog steeds gaat in de luchtvaart”, zei Elbers. In juli en augustus leek er sprake te zijn van herstel, omdat het aantal boekingen voorzichtig steeg. Maar al in september was het afgelopen met die kleine opleving, omdat veel landen hun reisadviezen weer aanscherpten.

Dat kan tot nieuw banenverlies leiden. KLM is al bezig met het laten vertrekken, al dan niet vrijwillig, van 5000 mensen. Dat is 15 procent van het totale personeel en die afslanking moet nog dit jaar plaatsvinden. Eerder al had Elbers gewaarschuwd dat elke 10 procent dat het slechter gaat dan verwacht, zal leiden tot 1500 extra ontslagen. De kans dat het die kant opgaat, is de afgelopen tijd alleen maar groter geworden.

Ook het concern Air France-KLM als geheel lijdt zware verliezen, blijkt uit de kwartaalcijfers die eveneens vrijdag bekend werden gemaakt. Het concern sloot het derde kwartaal af met een verlies van 1,7 miljard euro. De omzet van Air France-KLM zakte bij elkaar met ruim twee derde op jaarbasis tot 2,5 miljard euro. Het aantal passagiers daalde met 71 procent tot 6,8 miljoen reizigers.

