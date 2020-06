Hoe zit het eigenlijk met onze vakantiedagen?

In juli vervalt een deel van de vakantiedagen voor werknemers, waarom is dat?

“Iedereen in Nederland heeft recht op vier weken vakantie in een jaar. Dat worden wettelijke vakantiedagen genoemd. Daarbovenop heeft bijna iedere werknemer nog een aantal bovenwettelijke vakantiedagen – dat aantal ligt tussen de drie tot zes dagen, afhankelijk van de afspraken in het contract of de cao. In de wet is vastgelegd dat de wettelijke vakantiedagen van vorig jaar vervallen op 1 juli van het jaar daarop. De bovenwettelijke vakantiedagen zijn langer geldig, namelijk voor vijf jaar.”

Mag een baas die wettelijke vakantiedagen zomaar laten vervallen?

“Dat mag, als de werkgever aan twee voorwaarden heeft voldaan. De eerste is dat personeel minimaal één keer is gestimuleerd om die vrije dagen op tijd op te nemen.” Volgens Diebels volstaat een simpel mailtje van de werkgever. “De tweede voorwaarde is dat een werkgever daarbij ook moet uitleggen wat het gevolg is van het niet opnemen van vakantiedagen, namelijk dat je ze dan op 1 juli kwijt bent.”

Voldoen werkgevers aan die voorwaarden?

“De meeste werkgevers attenderen personeel wel minimaal één keer per jaar op het tijdig opnemen van vakantiedagen. Maar door de coronacrisis zijn veel werkgevers met andere dingen bezig geweest. Als een werknemer duidelijk maakt dat een werkgever er nooit op heeft gewezen dat vakantiedagen voor een bepaalde tijd moeten worden opgenomen, zijn de niet opgenomen vakantiedagen automatisch vijf jaar geldig.”

Stel, ik heb nu nog twee weken aan vakantiedagen over, kan ik die dan nu aanvragen en pas na 1 juli opmaken?

“Nee, dat kan niet. Vakantiedagen worden pas afgeschreven op het moment dat ze ingaan. Als je nu een vakantieaanvraag doet voor september, worden die vrije dagen op dat moment afgeschreven van je vakantiesaldo, en dus niet van het vakantiesaldo dat je nu nog overhebt. Wat dat betreft is het simpel: vanaf 2 juli beginnen alle werknemers met een nieuw vakantiesaldo, waar de vervallen dagen vanaf zijn gehaald.”

En als je vakantiedagen overhebt omdat de vakantie niet door kon gaan door corona?

“Dit geldt voor heel veel werknemers en eigenlijk hebben zij gewoon pech. Toch is het door de onvoorziene omstandigheden in coronatijd niet gek om hierover met je werkgever in gesprek te gaan. Er zijn ook al bedrijven die zelf met oplossingen komen voor de stuwmeren aan ongebruikte vakantiedagen. Bij PostNL hebben medewerkers te horen gekregen dat ze al hun niet opgenomen vrije dagen mogen gebruiken tot en met december.”

Kunnen werknemers nu nog snel zo veel mogelijk vakantiedagen opnemen?

“Een werkgever mag een vakantieaanvraag alleen weigeren bij zwaarwegende belangen. Een van die zwaarwegende belangen is dat het vrij nemen niet schadelijk mag zijn voor het bedrijf. Als iedereen de komende vier dagen op vakantie wil, dan liggen alle bedrijfsprocessen stil, dat is wel een zwaarwegend belang. Het is dan een kwestie van wie het eerst komt, wie het eerst maalt.”

