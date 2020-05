Hoe voer je actie in coronatijd? Personeel Tata Steel toetert voor zijn weggestuurde baas

Actievoeren? Dat is niet eenvoudig in coronatijden. Een anderhalvemeterafstanddemonstratie? Een actievergadering in een grote tent? Onmogelijk, als de richtlijnen van het RIVM worden nageleefd.

Maar wat moet je als vakbonden dan, als je verontwaardigd bent over het gedwongen vertrek van een directeur (Theo Henrar) die er goed op stond bij zijn personeel (van Tata Steel Nederland) en bij de bonden? Een directeur die zich, net als de bonden, verzette tegen de plannen van de Europese directie (Tata Steel Europe) en de Indiase moederconcernleiding (Tata Sons) om fors te hakken in het personeelsbestand van de Nederlandse tak.

Tja, wat moet je als je daar nu je boosheid over wilt tonen? Er werd iets op gevonden. Een toeterprotest op de grote parkeerplaats van het Dudokhuis, het hoofdkantoor van Tata Steel Nederland, voorheen Corus Nederland en daarvoor Koninklijke Hoogovens. Personeel werd opgeroepen om per auto naar de parkeerplaats te komen en daar vanaf kwart voor elf flink te claxonneren.

‘Een echte Hoogovensman, een van de laatsten’

En dus staat Frank Feenstra om iets over tien ’s morgens bij de parkeerplaats om het verkeer te dirigeren. FNV-hes aan, mondkapje op. Normaliter staat de parkeerplaats vol auto’s. Nu niet, want het overgrote deel van het kantoorpersoneel werkt thuis. Veel te dirigeren heeft Feenstra niet.

“Een rotstreek”, noemt hij de verwijdering van Henrar. “Hij was nog een echte Hoogovensman, een van de laatsten,” zegt Feenstra, die sinds 2003 in vaste dienst is bij het staalconcern. “En wie gaat hem opvolgen? Zeker zo’n praatpop uit Engeland", verwijst hij naar de Corus-tijd toen Nederlandse en Britse managers elkaar zo wat de tent uitvochten. Feenstra worstelt met zijn mondkapje. “Respect hoor voor die mensen in de zorg die de hele dag met zo’n klereding lopen.”

Er draaien wat meer auto’s de parkeerplaats op, er komen vorkheftrucks en brandweerwagens. Eentje heeft nog een twee-letters-vier-cijfers-nummerbord. Die moet van voor 1965 zijn. Feenstra ziet tot zijn genoegen dat er een Hoogovens-logo op staat.

Wie in coronatijd de directeur wegstuurt, is de weg kwijt

Frits van Wieringen, voorzitter van de Europese ondernemingsraad van Tata Steel Europe, is er ook. Dat het niet erg boterde tussen Henrar en de concernleiding was hem bekend. Maar dat ze Henrar de laan uit zouden sturen? Nu? Het administratief personeel mag dan grotendeels thuiswerken, staal maak je niet thuis. Er is veel werk verricht om te bewerkstelligen dat de productie in anderhalvemetertijden kon doorgaan. Wie dan een directeur wegstuurt, is de weg wel heel erg kwijt, vindt Van Wieringen.

Langzaam wordt het voller bij het Dudokhuis. Van Wieringen herhaalt wat hij al zo vaak heeft gezegd sinds vorig jaar bekend werd dat Tata wil snijden in zijn Europese dochterbedrijf: Tata moet niet bezuinigen in IJmuiden, moet geen bijna duizend mensen naar huis sturen, maar investeren. IJmuiden draait goed. Dat ze in India genoeg hebben van de verliezen die zijn in 2007 aangeschafte Europese dochterbedrijven lijden, begrijpt hij. Maar dan moeten ze in Engeland ingrijpen. Daar rijgen de verliezen zich aaneen. Daar mag IJmuiden niet de dupe van worden.

Om kwart voor elf begint het getoeter. Het is aardig druk op de parkeerplaats en nog steeds komen er auto’s bij. Gerrit Idema, Roel Berghuis (beiden FNV) en Van Wieringen speechen. Er is lof voor Henrar (‘een goed mens’, ‘het boegbeeld van Tata Steel Nederland’) en een claxonnade. “Duizend man eruit dan is het bedrijf naar de klote”, roept Idema. “Als India niet buigt, dan komt er een heel harde confrontatie.”

Dat zegt Van Wieringen ook. De claxons gaan voluit.

Dan is het luidruchtige protest voorbij. De auto’s rijden de parkeerplaats af, Feenstra kijkt toe. Eerder die ochtend heeft hij nog gepiekerd wanneer IJmuiden voor het laatst greep naar het ultieme confrontatiemiddel: de staking. Was dat in 1994 misschien? Er was er in elk geval nog eentje in 2004: toen staakte de Nederlandse metaalindustrie en Hoogovens een dag deels ook. Maar niet helemaal. De belangrijkste productieprocessen gingen toen door.

