Hoe sociale media Wall Street weten te ontregelen

Er is op Wall Street een strijd gaande tussen professionals en beleggers thuis op de bank: en de ‘amateurs’ winnen. Samen stuwen ze de beurskoersen op van Amerikaanse bedrijven die volgens professionals geen beste conditie hebben. Met als resultaat dat speculerende hedgefondsen maken enorme verliezen lijden.

GameStop, een Amerikaanse winkelketen voor computerspellen, zag zijn beurskoers meerdere malen over de kop gaan: was het vorige week nog meer dan 40 dollar waard, op donderdag stond hij voor opening beurs op 347 dollar. AMC Entertainment, een bioscoopketen, ging eveneens door het dak. Opeens behoorden ze tot de meest verhandelde aandelen aan de Amerikaanse beurs.

Maar waarom? Omdat individuele beleggers hun krachten bundelen via sociale media en het grote internetforum Reddit. Als de 4,4 miljoen leden van de Reddit-pagina Wall Street Bets elkaar aansporen om een specifiek aandeel te kopen, kan de koers snel oplopen.

Dat is nadelig voor speculerende professionele beleggers, de hedgefondsen, die juist op een koersdaling van het GameStop-aandeel hadden gegokt. Zij zijn het slachtoffer geworden van een zogeheten short squeeze, zegt Errol Keyner, adjunct-directeur van de Vereniging van Effectenbeleggers. Short wil zeggen dat een belegger op een koersdaling rekent, squeeze betekent dat hij klem zit.

“De essentie is dat de speculerende hedgefondsen gedwongen worden om een transactie te verrichten waar ze geen trek in hebben. Ze moeten ongewild aandelen gaan kopen om hun verliezen te beperken”, zegt Keyner.

Hoe komen ze in die situatie? “Hedgefondsen kunnen aandelen verkopen die ze niet bezitten, bijvoorbeeld door ze eerst te lenen van pensioenfondsen. Ná de verkoop wachten ze tot de koers daalt en kopen ze diezelfde aandelen terug. Het verschil tussen verkoop- en aankoopprijs is de winst.”

Maar nu veroorzaakten Reddit-gebruikers opzettelijk een koersstijging, om zo specifieke hedgefondsen in de problemen te brengen. Keyner: “De koers ging de verkeerde kant op, waardoor hedgefondsen actie moesten ondernemen om niet helemaal failliet te gaan. Met hun eigen aankopen lieten ze de koers nóg verder stijgen.”

Zeldzaam, grappig maar ongezond

“Het is zeldzaam en grappig dat de kleintjes winnen van de groten”, zegt Keyner. Die individuele beleggers zullen hun in waarde gestegen aandelen overigens weer op tijd moeten verkopen, om iets aan hun stunt over te houden. “Je moet net voor de horde uit zijn.”

Er zijn overigens ook professionele winnaars. Zo heeft fondsbeheerder BlackRock volgens een overzicht uit december aandelen GameStop. De CEO van GameStop, George Sherman, zag woensdag dat zijn eigen aandelen opeens 350 miljoen dollar waard waren.

Grappig is het, maar niet gezond, zegt Keyner. “De markt moet zijn werk kunnen doen bij het vaststellen van de juiste prijs. De prijs van het aandeel GameStop is nu gemanipuleerd.”

De ontwikkelingen hebben de aandacht getrokken van het Witte Huis. Minister van financiën Janet Yellen bekijkt de situatie. Sociaal medium Discord zegt de groep Wall Street Bets te hebben verwijderd en op Reddit werd de groep tijdelijk afgesloten.

De kwestie GameStop is de voorbode van een nieuw verschijnsel, namelijk populisme op de beurs, waarschuwt Bob Sloan donderdag namens financieel databedrijf S3 Partners. “Wat gebeurt er als een buitenlandse macht sociale media misbruikt om een storm te creëren rond een ander aandeel? Of honderd aandelen tegelijk?”

Volgens S3 Partners hebben de activiteiten van Wall Street Bets hedgefondsen deze maand 3,3 miljard dollar gekost.

