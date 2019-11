Hoe regel je de financiën na het overlijden van je partner? Helft Nederlanders heeft geen idee

Moet mijn partner de vinger op de knip houden als ik er straks niet meer ben? Ja, zegt ruim de helft van alle Nederlanders. 14 procent verwacht zelfs dat zijn of haar partner er financieel flink op achteruitgaat. En nog eens de helft heeft geen idee hoe dat ontstane inkomensgat te dichten. Opvallende cijfers uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het rijksplatform Wijzer in geldzaken.

Olaf Simonse, hoofd van Wijzer in geldzaken, staat niet van de resultaten te kijken. “Vind je dat veel?”, vraagt hij over de groep Nederlanders die verwacht dat de partner na zijn dood zal moeten bezuinigen. “Ik vind het juist een laag percentage. Want een derde van de Nederlanders gaat er nu van uit dat de partner niet in geldproblemen komt.”

Veel te optimistisch, zegt hij. “Want de vaste lasten, zoals de huur of de hypotheek, blijven zonder partner gewoon bestaan. Een deel van de mensen zal dus moeten verhuizen, omdat de woning te duur is geworden zonder partner. Ik denk dat het percentage van nabestaanden die moeten bezuinigen in werkelijkheid veel hoger ligt.”

Aandacht voor de pensioenen

Aanzienlijk wat mensen schatten de uitkering die ze na het overlijden van hun partner krijgen ook veel te hoog in, zegt Simonse. Kom ik te overlijden, denkt bijna 40 procent van de ruim duizend respondenten, dan krijgt mijn partner maandelijks 70 procent van mijn laatst verdiende loon. Onterecht, zegt Simonse. Want vaak blijft die uitkering steken op zo’n 50 procent van het loon van de partner.

Elk jaar vraagt Wijzer in geldzaken, een initiatief van het ministerie van financiën, via de zogeheten Pensioen3daagse aandacht voor de pensioenen. Dit jaar zoomt de driedaagse in op het nabestaandenpensioen. Volgens het platform een ondergeschoven kindje.

Simonse merkte het ook bij zichzelf; je pensioen regel je later wel. “Maar wat veel jonge mensen, soms stellen met jonge kinderen, niet beseffen: gaan ze vandaag dood, dan gaat het nabestaandenpensioen voor hun partner morgen al in.”

Neem je pensioen onder de loep

Dat gebrek aan besef blijkt uit de onderzoeksresultaten. Zo weet bijna 40 procent van de dertigers niet of zijn werkgever een nabestaandenpensioen aanbiedt. Nog eens 70 procent van de Nederlanders heeft nooit eerder gehoord van de Algemene nabestaandenwet, een overheidsuitkering voor mensen wier partner is overleden. En de helft van de Nederlanders heeft geen antwoord op de vraag: hoe om te gaan met het financiële gat dat mijn overleden partner achterlaat?

Het streven van Wijzer in geldzaken tijdens deze driedaagse is een simpele: neem even onder de loep of je jouw (nabestaanden)pensioen goed geregeld hebt. “Woon je samen, maar heb je geen geregistreerd partnerschap? Zoek dan even uit of je elkaar hebt aangemeld bij het eigen pensioenfonds. Voorkom dat je straks niks geregeld hebt”, aldus Simonse.

Wat is het nabestaandenpensioen? Het nabestaandenpensioen is de uitkering die iemand krijgt als de partner overlijdt. Dit pensioen kent verschillende varianten. Allereerst is er de Algemene nabestaandenwet (Anw), een uitkering van het Rijk, goed voor een kleine 1300 euro in de maand. Maar de voorwaarden zijn strikt. De overgebleven partner moet jonger zijn dan 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd), of een minderjarig kind hebben of voor minimaal 45 procent arbeidsongeschikt zijn. Daarbovenop kan de overgebleven partner een aanvullend nabestaandenpensioen ontvangen van de werkgever van de partner, mits aangemeld bij het betreffende pensioenfonds. Wie een extra zakcentje wil, kan een levensverzekering afsluiten die het overlijden van de partner financieel nog draaglijker maakt. Omdat de Anw-uitkering zulke strikte voorwaarden kent, lopen duizenden Nederlanders de uitkering van 1300 euro in de maand mis, stelde vakbond CNV een maand of twee terug. Overlegorgaan Stichting van de Arbeid werkt momenteel een plan uit dat het nabestaandenpensioen moet vereenvoudigen. Volgens dat plan kunnen partners vijf jaarsalarissen van hun overleden geliefde opvragen bij diens pensioenfonds. De uitkering kan worden uitgesmeerd over vijf jaar of over het hele leven van de nabestaande.

