Hoe overleef je de coronacrisis als ondernemer? Een restauranteigenaar, plantenkweker en rij-instructeur vertellen

Ondernemers worden hard geraakt door het coronavirus. Trouw sprak een restauranteigenaar, plantenkweker en rij-instructeur over de onzekerheid van een bedrijf runnen in crisistijd.

‘Ik wil echt geen personeel ontslaan, dat is familie’

Manuela Goncalves Tavares

Restauranteigenaar uit Rotterdam

Beeld Manuela Goncalves Tavares

Haar restaurant is pas vijf maanden open. Maar als ze nog twee maanden aan inkomsten misloopt, dan gaat het mis, zegt Manuela Goncalves Tavares. De eigenaresse van het Caribische restaurant Coco moest net als alle andere horecazaken in Nederland vorige week zondag sluiten. Haar tien personeelsleden zitten sindsdien thuis. “Er is ook niets te doen”, zegt Tavares.

Zelf staat ze nog in de keuken. Ze wil haar zaak redden door te gaan bezorgen en klanten de optie te bieden om eten af te halen. “We moeten het proberen, ik wil echt geen personeel ontslaan, dat is mijn familie.”

Klanten kunnen straks via de mail een bestelling plaatsen en die in haar restaurant ophalen. “Iedereen moet natuurlijk wel 1,5 meter afstand houden en klanten mogen alleen contactloos pinnen”, zegt Tavares. Haar kok kan goed naaien dus die maakt nu mondkapjes voor het personeel en het menu is aangepast en versimpeld. Ze bekijkt het positief. “We hebben veel vaste klanten die via sociale media al hebben laten weten dat ze onze pindasoep missen. Ik heb hoop dat ze die nu laten bezorgen of komen afhalen.”

Ze wil ook een beroep gaan doen op de steunmaatregel van de overheid: omdat ze voor meer dan 20 procent van haar personeel geen werk meer heeft, biedt de overheid aan om tot 90 procent van het loon voor haar werknemers te betalen. Maar ze heeft zich er nog niet voor kunnen aanmelden. “Ik probeer het al de hele week maar de site is overbelast, zelfs toen ik het om half 8 ’s ochtends probeerde.”

Ze hoopt dan ook dat haar bezorg- en afhaalaanpak het bedrijf gaat redden. Wat ze in ieder geval niet gaat doen is bij de pakken neerzitten. “Rotterdammers geven nooit op”, aldus de eigenaresse.

‘Normaal vliegen de bromelia’s over de toonbank’

Ab van den Berg

Plantenkweker uit Erica

Mede-eigenaar Ab van den Berg in zijn kas. 95 procent van de planten krijgt hij niet verkocht, die worden weggegooid Beeld Ab van den Berg

“Het is billenknijpen”, zegt plantenkweker Ab van den Berg over de toekomst van zijn bedrijf. Door de gevolgen van het nieuwe coronavirus moet 95 procent van zijn bromelia’s de prullenbak in. “Ik geef het nog maximaal zes weken, als er dan niets is veranderd moet ik de deuren sluiten.”

Van den Berg werkt al sinds 1984 bij Meeuwisse Plants in het Drentse Erica. Toen zijn baas vorig jaar overleed, nam hij samen met twee collega’s het bedrijf over. “We zijn nu zeven maanden eigenaar, we hebben nog geen potje kunnen sparen om deze crisis op te vangen.”

Sterker nog, dat potje zou nu moeten worden aangevuld. Want voor de verkoop van bromelia’s is dit normaliter een toptijd. Van den Berg: “Met name in Italië zijn ze gek op bromelia’s. Nu Moederdag eraan komt zouden de roze, rode, gele en oranje planten in middelgrote potmaten over de toonbank moeten vliegen.”

Maar dat is niet het geval want Italië is in lockdown, er is niemand op straat en de winkels zijn dicht. “Dat is 90 procent van onze afzetmarkt die wegvalt”, zegt Van den Berg.

Op de bloemenveiling kan hij tegen bodemprijzen nog 5 procent van zijn planten verkopen. “Normaal kost een bromelia ongeveer 3,50 euro. Nu gaan ze weg voor 50 tot 70 cent.” Zonder het coronavirus zou hij ‘een dikke ton per week draaien’, nu is dat bijna niets.

De mede-eigenaar is blij dat hij nog niemand heeft hoeven ontslaan. “We hebben meteen werktijdverkorting aangevraagd bij de overheid.”

Het noodpakket voor ondernemers dat minister Wiebes deze week presenteerde stemt hem iets hoopvoller. “Maar eerlijk is eerlijk, als dit zo doorgaat zijn we over twee maanden klaar. Dit gaan we zonder inkomsten geen drie maanden volhouden.”

‘Misschien word ik wel tijdelijk orderpicker’

Francis Perry

Rij-instructeur uit Haarlem

Zzp’er Francis Perry verliest veel inkomsten omdat haar rijlessen worden afgezegd. Beeld Francis Perry

Ze poetst na iedere rit alles wat haar cursisten hebben aangeraakt: van pook tot richtingaanwijzer. En ze heeft doekjes waarmee haar leerlingen hun handen moeten schoonmaken voor ze het stuur mogen aanraken en als iemand ook maar één keer niest dan mogen ze niet instappen. Francis Perry (39) doet er alles aan om haar werk te kunnen blijven doen. Toch heeft de helft van haar cursisten afgezegd.

Covid-19 pakt haar inkomen af. “Een deel van de cursisten is angstig, een ander deel is verkouden of voelt zich niet lekker”, zegt ze over de annuleringen. Het maakt dat ze nog maar moeilijk kan rondkomen. “Het is heel onzeker allemaal. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen is ook nog eens voor onbepaalde tijd dicht, dus er wordt voorlopig niet afgereden, wat maakt dat leerlingen geen urgentie voelen om rijlessen te blijven nemen.”

Dus nu staat haar lesauto voor een groot deel van de week stil, en voor die auto heeft ze een lening afgesloten die ze nog moet afbetalen, waardoor ze geen potje heeft kunnen sparen. Ondertussen zit haar dochter van tien, die de helft van de week bij haar woont, thuis.

Rondkomen zonder inkomen gaat niet lukken. Ze is wel blij dat de overheid ook zzp’ers gaat helpen. “Ik dop het liefst mijn eigen boontjes maar in het allerergste geval kan ik nu makkelijker een bbz-uitkering krijgen voor drie maanden voor maximaal het minimumloon.”

Het is wel fijn om te weten dat dat kan. “Maar ik ga er alles aan doen om er geen aanspraak op te hoeven maken”, zegt ze. Als haar zaak failliet gaat, dan gaat ze iets anders doen. Ze weet nog niet wat. “Ik doe dit sinds mijn negentiende, ik weet niet beter. Maar noodzaak creëert verandering, misschien word ik wel tijdelijk orderpicker.”

