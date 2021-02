Hoe lucratief is ‘voordeurshoppen’?

Vandaag mogen alle winkels open voor afhalen en dat betekent dat verkopers, vakkenvullers en kassamedewerkers klaar moeten zijn voor hun nieuwe rol als een soort lokettist. Het shoppen op afspraak bij de deur begint thuis achter de computer, waar klanten iets kunnen bestellen op de site van de winkel, waarna ze hun spullen op een bepaalde tijd bij het fysieke filiaal kunnen afhalen.

Bas Duijsens, ceo van textielketen Wibra, is dan ook maar wat blij dat hij een poosje geleden de knoop heeft doorgehakt om ook online actief te zijn. “We hebben de site pas een week of twee. Wij moeten het hebben van relatief lage marges waardoor online verkoop, met de hoge verzendkosten, niet direct voor de hand lag. Maar nood breekt wetten.”

En dus kunnen ook de klanten van Wibra (de letters staan voor Wierdsma & Braam) via click & collect bestellen. Een van de ruim 200 filialen bellen kan ook. Voor wie niet door de sneeuw wil, is thuisbezorgen mogelijk. Duijsens: “We zijn nog druk aan het testen, maar het gaat heel goed. We hebben nu al ongeveer duizend afspraken met onze klanten, er staan pinautomaten bij de deur en onze medewerkers zijn hartstikke enthousiast dat ze weer iets mogen.”

Beter dan niks

Helemaal ideaal vindt Duijsens het afhaalwinkelen niet. Als het aan hem ligt worden er snel plannen gemaakt om winkels te openen, al is het maar voor de meer essentiële producten zoals schoonmaak- en verzorgingsartikelen. “Afhalen is een druppel op de gloeiende plaat. Als het hier te lang bij blijft, hebben we straks geen retail meer.”

De warenhuizen van Hema hebben niet veel hoeven doen om zich voor te bereiden op het ‘voordeurwinkelen’ , zegt een woordvoerder van het grootwinkelbedrijf. “Afhalen in onze filialen kon al, wij zijn daar helemaal op ingericht.” Volgens haar is het nauwelijks een ander logistiek verhaal nu klanten op afspraak hun waar komen ophalen. “Ach, wat is lastig? Wij hebben hele slimme mensen in dienst.”

Toch hangt een succesvolle afhaalcampagne niet alleen van mensen af. Het winterse weer heeft van veel winkelstraten een ijsbaan gemaakt. Branchevereniging INretail en de Raad voor Nederlandse Detailhandel (RND) spreken al van ‘de slechtst denkbare start’. Daar komt nog bij dat het afhalen van spullen niet direct zal leiden tot luid rinkelende kassa’s en piepende pinautomaten.

Erg lucratief is afhalen niet voor winkeliers, zegt Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing & retailing bij Nyenrode Business Universiteit. “De online omzet neemt in deze tijden wel flink toe, maar de winkel als afhaalpunt levert ondernemers niet genoeg omzet op. Veel hangt af van in hoeverre winkeliers hun website op orde hebben. Het is dus beter dan niks, maar verre van ideaal.”

Koelemeijer benadrukt dat ze niet op de stoel van de viroloog wil gaan zitten, maar is wel van mening dat er meer kan dan nu mogelijk is. “Afhalen is wel een erg klein stapje. Vooral als je bedenkt wat het grootste probleem is: dat het allemaal nog niet voorbij is. We moeten blijven kijken of er meer kan, want dit houdt geen winkel veel langer vol.”

