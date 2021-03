Hoe koopjesketen Action zonder zorgen door de crisis laveert

Budgetwarenhuis Action heeft zich niet uit het veld laten slaan door de coronacrisis. De winkelketen slaagde erin het afgelopen jaar meer omzet te halen: die kwam uit op 5,6 miljard euro, bijna 9 procent meer dan in 2019. De groei was te danken aan de opening van nieuwe winkels. Als je die expansie niet meetelt, daalde de omzet wel iets. De winst voor aftrek van belastingen, rentes en afschrijvingen steeg ruim 12 procent naar 609 miljoen euro − de nettowinst maakte de keten dinsdag niet bekend. En dat in een jaar waarin de coronacrisis het concern dwong om in heel Europa zo’n 900 winkels tijdelijk te sluiten.

“Daar staat tegenover dat er ook in een aantal landen winkels open mochten blijven en dat er nieuwe filialen bij zijn gekomen”, zegt Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing en retailing aan Nyenrode Business Universiteit. Zo kwamen er flink wat Actions bij in Frankrijk, Duitsland en Polen.

In totaal gingen er in 2020 165 nieuwe winkels open. Minder dan de 230 van 2019, maar toen zag de wereld er heel anders uit. Inmiddels heeft Action (deels in bezit van Britse investeerder 3i) nu meer dan 1700 winkels in acht landen. Het aantal werknemers gaat rap richting 65.000. In Nederland heeft het bedrijf een kleine 400 zaken.

IJzersterke formule

Volgens Koelemeijer heeft de keten zo ongeveer ‘alles mee’ om in crisistijden te overleven. “De formule is ijzersterk en bestendig tegen van alles en nog wat, bijvoorbeeld tegen online concurrentie. De spullen die ze hebben, zijn vaak onder de drie euro. Die koop je niet snel online.”

Dat Action geliefd is bij de consument werd in februari van dit jaar onderstreept, toen onderzoeksbureau Q&A meldde dat van alle gesloten winkels de Action het meest werd gemist. Het budgetwarenhuis eindigde ruim voor Hema en Ikea. Van strak vormgegeven winkels moet Action het niet hebben. De filialen zijn sober en zonder opsmuk ingericht. Sterk is dat het assortiment voortdurend wordt vernieuwd. Wekelijks komen er 150 nieuwe artikelen in de schappen te liggen. Gemiddeld telt een filiaal zo’n 6000 producten.

Koelemeijer: “Ze trekken veel klanten die dol zijn op schatzoeken. Je komt bijna altijd met veel meer naar buiten dan je van plan was en het kost drie keer niks. Action heeft spullen voor elk wat wils en is er voor arm en rijk.” Omdat de winkels zich vaak in de perifere gebieden bevinden, zijn de kosten van de panden relatief laag.

Doe maar gewoon

Het imago van Action is − wellicht nog meer dan van een keten als Zeeman − dat van ‘doe maar gewoon’. Het van bedrijf opende zijn eerste winkel in 1993 in Enkhuizen en groeide ongekend snel uit tot de internationale retailreus die het nu is. Dat volume geeft het bedrijf een machtspositie die het in tijden van crisis goed kan inzetten, zegt Koelemeijer: “Omdat ze zo groot zijn, hebben ze een gigantische inkoopkracht. Bovendien kunnen ze gunstige voorwaarden afdwingen bij leveranciers.” Vorig jaar maart kreeg Action het aan de stok met leveranciers, omdat het bedrijf betalingen uitstelde. Leveranciers moesten tot wel dertig dagen langer wachten op hun geld.

Wat Action betreft is de groeispurt nog lang niet voorbij: de budgetketen wil in 2023 ongeveer 2750 winkels hebben, in twaalf landen actief zijn en een omzet halen van negen miljard euro. Uiteindelijk denkt het bedrijf dat 6000 internationale filialen haalbaar moet zijn. Niet eens een onrealistisch streven, denkt Koelemeijer: “Als je eenmaal zo’n sterke positie hebt in de markt waarin zij opereren, is er niet zomaar een ander die er tussenkomt”.

