Hoe kon het zo misgaan bij de NS, en kan het nog een keer gebeuren?

Wat voor verstoring was het eigenlijk?

Het ging om een IT-storing bij het systeem dat de actuele planningen maakt voor treinen en personeel. De oorzaak was zondag al relatief vroeg op de dag verholpen, maar door de omvang van de verstoring lukte het niet om die dag de dienstregeling weer in gang te zetten. Pas maandagochtend reden de treinen van NS weer in het hele land.

Wel zijn sommige treinen volgens de NS maandag korter, of worden op bepaalde trajecten andere treintypes ingezet. Dat laatste komt doordat veel treinen door de storing op een andere plek stonden dan de bedoeling was. In de nacht konden de eerste treinen rijden tussen Utrecht en Rotterdam, en tussen Amsterdam en Schiphol.

Is het IT-systeem van de NS wel in orde?

“Nou nee, dus niet”, zegt Wijnand Veeneman, universitair hoofddocent organisatie en management aan de TU Delft. “Anders zou dit niet gebeuren. Het is ingewikkelde techniek. Maar je mag verwachten dat er wat steviger wordt gezocht naar een alternatief. Een tweede systeem achter de hand, dat flexibeler is. Alles wat kapotgaat, daar kun je aan werken.”

Komen problemen met het spoor te vaak voor?

De NS voelen zich in ieder geval wel schuldig. Het spoorbedrijf meldt: ‘We realiseren ons goed dat we gister een enorm beroep hebben gedaan op het begrip en de zelfredzaamheid van de reiziger. Dat is niet wat onze reizigers van ons mogen verwachten en van ons gewend zijn. We gaan grondig onderzoek doen naar de oorzaak en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.’

Waarom lag het hele land plat?

Veeneman: “Zo’n systeem hangt helemaal aan elkaar vast. Als daar een storing is, hebben machinisten en planners niet meer scherp waar je wie naartoe moet sturen. En kun je dus in het hele land geen kant meer op.” Een NS-woordvoerder voegt daaraan toe: “Wij hebben een trein, een machinist en een conducteur nodig. Als de planning van die drie voor ons toch cruciale elementen wegvalt, kunnen wij als het ware niets meer zien. Dan ziet het zwart. Toen wij het systeem aan het begin van de avond weer ‘terugkregen’ moesten wij eerst puinruimen. Het duurt nu eenmaal even voor de software is bijgewerkt.”

Hadden er niet meer bussen moeten worden ingezet?

“Die vraag krijgen we bij grote verstoringen altijd en dat snappen wij heel goed”, zegt een woordvoerder van de NS. “Maar bij grote verstoringen is het praktisch onmogelijk om in korte tijd genoeg bussen te regelen. Bij een landelijke storing zijn de reizigersstromen daarvoor ook te groot. In een bus gaan vijftig mensen, en in een trein duizend. Er valt dus simpel gezegd niet tegen op te bussen.”

