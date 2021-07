Hoe huisvest je kwetsbare groepen? ‘Wijs je alleen een woning toe, dan ben je verkeerd bezig’

Een doorbraak? Ja, in zekere zin wel, zegt voorzitter Martin van Rijn van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. “Voor het eerst schoven vijf ministeries aan om de problemen bij de huisvesting van kwetsbare groepen onder de loep te nemen.”

Dat weerspiegelt dat het niet alleen over een woning moet gaan als je statushouders, arbeidsmigranten, ex-psychiatrische patiënten en ander kwetsbare groepen goed onderdak wil brengen. “Als je niet in dezelfde seconde dat je iemand een woning bezorgt, nadenkt over de zorg die hij of zij nodig heeft, ben je verkeerd bezig. Daarover is het rapport volstrekt helder.”

De inzichten van de werkgroep die zich boog over de huisvesting van deze groepen moeten zich doorvertalen op decentraal niveau, in de wijken, vervolgt Van Rijn. “Je ziet nu al: waar het lukt om mensen goed op te vangen, daar wordt goed samengewerkt. Daar weten wijkbeheerders van corporaties, politieagenten, welzijnswerkers, wijkverpleegkundigen en anderen elkaar te vinden.”

Onrust en polarisatie

Het rapport van de werkgroep brengt in beeld om hoeveel mensen het gaat. Alleen al 36.000 dak- en thuislozen, bijvoorbeeld, en per jaar 11.000 vluchtelingen met een verblijfsstatus, terwijl Nederland met een tekort aan woningen te maken heeft.

Van Rijn ziet corporaties ermee worstelen. “Die willen woningen toewijzen aan degenen die het hardst nodig hebben. Maar hoe kies je tussen iemand die al tien jaar op een woning wacht en iemand die direct onderdak nodig heeft omdat hij morgen uit een instelling komt? Dat creëert ook maatschappelijke onrust, polarisatie tussen groepen. Woningcorporaties moeten altijd mensen teleurstellen. Hoe leg je dat uit?”

Er zijn dus meer woningen nodig, met name huizen met lage huren. Dat die voor corporaties doorgaans niet rendabel zijn, ziet Van Rijn niet als een groot struikelblok. “Mensen huisvesten die weinig huur kunnen betalen, dat zijn we gewend. Sterker nog, daar zijn we voor. Al zou het helpen als de verhuurderheffing, de belasting die corporaties per verhuurde woning wordt opgelegd, wordt afgeschaft.”

Er is ‘geen tijd te verliezen', schrijft de werkgroep zelf. Maar minister Kajsa Ollongren (binnenlandse zaken) schreef meteen aan de Tweede Kamer dat nieuw beleid een zaak is voor het volgende kabinet. Van Rijn haalt er zijn schouders over op. “Voor heel veel zaken hebben we die ministeries echt niet nodig. Zet mensen in de wijk bij elkaar en geef hen de ruimte. Zij zijn de oren en ogen in de wijk, zij kunnen interventies bedenken die anderen niet verzinnen.”

