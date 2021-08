Hoe gaan we om met de snotterende werknemer als de thuiswerkregels straks versoepelen?

Blijf bij lichte klachten thuis, is sinds het begin van de pandemie het devies. Houden werkgevers dat vol nu er plannen zijn om ook de thuiswerkregels te versoepelen?

Een beetje hoesten of een snotneus waren voor de komst van Covid-19 geen reden om niet op het werk te verschijnen. Een paar dropjes, thee met honing en eventueel een aspirientje en zo kwamen velen de werkdag wel door. Dat liet ook nog eens zien dat je je niet zomaar uit het veld liet slaan.

‘Als je nu ergens staat te niezen kijken mensen je verschrikt aan’

Dat is nu wel anders, zegt Truus van Amerongen, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij ArboNed. “Als je nu ergens staat te niezen kijken mensen je verschrikt aan, die schrikreactie zal nog wel even blijven bestaan.”

Sinds de uitbraak van Covid-19 moeten werknemers met lichte verkoudheidsklachten thuisblijven en zich laten testen. Maar is dat houdbaar voor werkgevers als straks het advies om zoveel mogelijk thuis te werken wordt afgebouwd en hooikoorts of het griepseizoen toeslaan?

Volgens Van Amerongen is dat voor sectoren waar thuisgewerkt kan worden niet zo lastig, omdat de voordelen duidelijk zijn. “Afgelopen winter is überhaupt geen ‘normale’ griepepidemie uitgebroken. En door het thuiswerken kunnen mensen met kortdurende klachten zoals diarree of hoestklachten (geen corona) die zich anders misschien ziek zouden melden omdat ze opzagen tegen de reis naar de werkplek, thuis toch hun werk doen.”

Wegsturen mag altijd

Het probleem zit met name bij sectoren waar thuiswerken geen optie is. Iemand die door lichte klachten niet op het werk is en thuis niks kan doen, moet worden doorbetaald en levert niks op. Bij zware klachten speelt dat niet zo, zegt Van Amerongen, dan zullen werkgevers snel geneigd zijn mensen naar huis te sturen. Dat wegsturen is hun goed recht, zegt arbeidsjurist Pascal Besselink van juridisch dienstverlener Das. “Werkgevers moeten zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Ook voor de pandemie mocht een werkgever een snotterende medewerker daarom al naar huis sturen.”

Bovendien kan een werkgever zich beroepen op het algemene instructierecht. Daarin kunnen naast kledingvoorschriften ook veiligheidsregels worden opgesteld. Zo’n regel kan zijn dat een werknemer die zich niet lekker voelt naar huis moet. Daar zitten voor de werknemer verder geen nadelen aan verbonden, die wordt toch doorbetaald. Medewerkers kunnen zoiets onderling niet bij elkaar afdwingen. Besselink: “Je kunt wel tegen een collega zeggen dat diegene beter naar huis kan gaan, of dat aangeven bij de werkgever.”

Vakbond FNV krijgt geregeld meldingen van werknemers die met coronaklachten toch naar hun werk moeten komen. “Zo was er een snotterende verpleeghuismedewerker die de uitslag van haar PCR-test nog niet binnen had, maar toch moest komen werken”, zegt FNV-woordvoerder José Kager. De bond krijgt ook meldingen over werkgevers die zich niet houden aan de minimaal-24-uur-klachtenvrij-regel voor medewerkers die corona weer te boven komen.

Een collega met corona werd ontslagen

Andersom zijn er ook medewerkers met klachten die weigeren naar huis te gaan. Zo was er in maart een medewerker van chemiebedrijf DuPont de Nemours in Dordrecht hard hoestend zijn werk aan het doen. De man weigerde te vertrekken, ondanks aandringen van zijn collega's. De volgende dag meldde hij zich ziek en twee weken later liet hij via een Whatsapp-bericht weten dat hij corona had.

Hij had zijn collega's bewust in gevaar gebracht en zijn baas wilde hem daarom ontslaan. Het negeren van de interne en openbare coronaregels is op zichzelf onvoldoende grond voor ontslag, blijkt uit een dinsdag gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Rotterdam. Maar het arbeidsconflict dat door de situatie ontstond – zijn collega's vertrouwen de man niet meer – leidde tot ontslag van de werknemer.

Bijna drie op de tien werknemers laat bij coronagerelateerde lichte klachten geen test doen en gaat gewoon naar werk, blijkt uit het EenVandaag opiniepanel. Velen zeggen dat ze zich bezwaard voelen omdat ze niet aanstellerig willen overkomen, of ze voelen een bepaalde groepsdruk omdat andere collega's wel aan het werk zijn.

Van Amerongen adviseert werkgevers om personeel met verkoudheidsklachten – zelfs als zij negatief getest zijn – nog een extra dagje thuis te laten werken als dat kan. En waar dat niet kan, kun je nadenken over een passende oplossing zoals een werkplek op extra afstand van collega’s of klanten. “Zolang je niest of een flinke loopneus hebt, ben je nog besmettelijk. Iemand dan nog een extra dagje thuishouden kan veel onrust op de werkvloer en besmettingen (met andere virussen dan corona) voorkomen.”

