Hoe Elon Musk zijn dromen waarmaakt, nu ook in de ruimte

Musk zei enkele uren nadat NASA-astronauten Douglas Hurley (53) en Bob Behnken (49) naar de ruimte waren gebracht om naar het internationale ruimtestation ISS te gaan, tegen journalisten: “Ik vind het eerlijk gezegd lastig om te praten”. Hij moest naar eigen zeggen zijn gedachten nog op orde brengen. “Ik heb achttien jaar naar dit doel toegewerkt, dus het is nogal moeilijk te geloven dat het is gebeurd.” Musk spreekt de hoop uit dat dit de ‘eerste stap’ betekent naar een ‘beschaving op Mars’ en naar een ‘multiplanetair leven’ met een basis op de maan.

Grote dromen van een grote ondernemer met grote ambities. Musk (48) zegt zelf dat het niet zijn streven is om veel geld te verdienen, maar om de mensheid te redden. Dat wil hij door het ontwikkelen en produceren van elektrische auto’s – de Tesla – waarmee hij de lucht op de aarde schoner wil krijgen. Tegelijkertijd stuurt hij echter een kerosineverslindende raket de ruimte in met het idee dat, als het toch niet lukt om de aarde leefbaar te houden, een deel van de mensheid altijd nog kan uitwijken naar Mars.

Snelle tweets

Musk is miljardair geworden met de betaaldienst PayPal, waarmee hij het mogelijk maakte om via internet betalingen te doen. Daarmee werd hij rijk genoeg om zijn plannen voor zijn Tesla uit te werken en voor zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX. Daarnaast heeft Musk nog meer ondernemingen, zoals een tunnelbedrijf en hij werkt aan een hyperloop, dat is een transportsysteem waarin mensen zich met snelheden van ruim duizend kilometer per uur moeten kunnen verplaatsen.

Een SpaceX Falcon 9 raket met de Crew Dragon. Beeld AFP

Met het bedrijfje Neuralink wil hij het menselijk brein rechtstreeks verbinden met computers. Er moeten dan elektroden in de hersenen worden geïmplanteerd. Het uiteindelijke doel is dat mensen met gedachten computers kunnen bedienen. Lekker snel. Zelf twittert Musk soms sneller dan hij denkt, lijkt het. Zijn tweets over plannen om zijn bedrijf van de beurs te halen, zorgde ervoor dat de hoofdjurist van Tesla er voortaan op toe moet zien dat zijn baas geen beursgevoelige informatie het wereldwijde web opslingert.

Standvastiger

Wat hem zo succesvol maakt, en waardoor hij tegelijkertijd zo kwetsbaar is, is zijn lef. In combinatie met zijn intelligentie, zelfvertrouwen en werkkracht. Terwijl de omgeving vaak niet in hem geloofde, ging hij door. Nog sterker, tegenslag lijkt hem alleen maar sterker of in ieder geval standvastiger te maken. Daarbij weet Musk zijn ideeën enorm goed aan de man te brengen. Hij praat graag voor een groot publiek, en zelfs als hij onderuit gaat op het podium blijft hij rechtop staan.

Neem het voorval enkele maanden geleden. Musk wilde laten zien hoe enorm sterk zijn eerste elektronische pick-uptruck was. Ze lieten er op het podium, met enorm veel mensen in de zaal, een sloophamer op los. Dat ging goed en Musk werd overmoedig. De sloophamer mocht proberen de ruit in te slaan. Maar het raam ging kapot, onder luid gevloek van de ondernemer.

Blowen

Misschien heeft zijn jeugd hem hard gemaakt. Als kind werd hij gepest omdat hij anders was. Toen Musk zeventien jaar was, emigreerde hij van Zuid-Afrika waar hij geboren is naar Canada, het thuisland van zijn moeder. Hij kende veel tegenslag, en ook met zijn project Tesla waren er meer mensen die hoopten dat hij failliet zou gaan, dan dat er mensen waren die hem steunden.

Soms lijkt het of Musk onderdoor gaat aan de druk van het presteren. In 2018 waren er zorgelijke berichten over het gebruik van slaapmiddelen. Hij kwam ook groots in het nieuws toen hij blowde tijdens het opnemen van een podcast die uitgezonden werd via YouTube. Beleggers houden daar niet zo van, een topman die allerlei middelen tot zich neemt.

Astronauten Bob Behnken en Doug Hurley in de Crew Dragon-capsule. Beeld AFP

Maar zaterdag 30 mei 2020 was weer zijn dag. SpaceX is nu het eerste commerciële bedrijf dat mensen naar de ruimte heeft gebracht. De lancering betekent ook de eerste bemande Amerikaanse ruimtevlucht sinds 2011. Als alles goed gaat, is het bedrijf straks officieel gecertificeerd om astronauten naar het ISS te vervoeren. En daarna? Dan zal Musk zijn ultieme droom willen waarmaken: met zijn ruimteschepen mensen op Mars zetten.

De astronauten Hurley en Behnken bevinden zich momenteel in een baan om de aarde en voeren aan boord van de Crew Dragon een aantal technische tests uit, eten en slapen nog wat, voordat ze zondagmiddag aankomen bij het ISS.

