Hoe duurzamer een huis, hoe hoger de waarde, maar het kost wel wat

Een huizenbezitter die besluit om de woning te verduurzamen, heeft vooral oog voor besparingen op de energierekening die zo’n investering op korte termijn oplevert. Maar die verduurzamingsingrepen zijn minstens zo nuttig om een andere reden, concludeert Brainbay, de datadochter van makelaarsvereniging NVM. De waarde van een woning stijgt namelijk fors naarmate het huis energiezuiniger wordt.

Stel dat een huiseigenaar de woning beter isoleert en van energielabel G opwaardeert naar C, dan stijgt de marktwaarde van een gemiddeld huis met 35.000 euro. Bij dezelfde ingrepen bedroeg die stijging begin dit jaar nog 25.000 euro. Daarvoor was deze waardestijging nog lager.

A-label brengt 13,3 procent meer op

“Een investering in verduurzaming is dus een investering in de waarde van een woning”, stellen de onderzoekers. Zij hebben woningen tegen elkaar afgezet die qua bouwjaar en locatie vergelijkbaar zijn. Hoe zuiniger het energielabel, hoe meer de woning de voorbije maanden waard is geworden. Gemiddeld brengt een A-label momenteel 13,3 procent meer op dan een G-label van een zelfde type woning.

Die waardestijging betekent dus dat woningzoekenden steeds meer waarde hechten aan energiezuinigheid. “Volstrekt logisch nu de energierekening zo hoog is en dat mogelijk nog wel even blijft”, zegt Stefan Groot, econoom bij Rabobank.

De laatste jaren leek het belang van energiezuinigheid af te nemen, zegt Groot. Op de krappe woningmarkt was het al lastig genoeg om überhaupt een woning te kopen. Dan maakt een F- of C-label even wat minder uit. Ook de onderzoekers zien dat de meerwaarde van een zuinig energielabel het grootst is in gebieden waar relatief veel woningen te koop staan. In Enschede loont het meer om je huis te verduurzamen dan in Amsterdam.

Eerst investeren

Om een energiezuiniger label te bemachtigen, moeten huizenbezitters eerst investeren in hun woning. Hoeveel, verschilt natuurlijk per huis, maar gemiddeld genomen zullen de verduurzamingskosten ongeveer gelijk zijn aan de waardestijging, stelt Vereniging Eigen Huis. Al kunnen de verschillen per woning groot zijn. Het zou best kunnen dat een kleine verbouwing een fors hogere waardestijging creëert, maar Vereniging Eigen Huis moedigt verduurzaming aan om andere redenen: een lagere energierekening en woningcomfort.

Een relatief kleine ingreep zoals vloerisolatie of een spouwmuur is binnen een aantal jaar wel terugverdiend door een lagere energierekening. Maar een investering van pakweg 30.000 euro niet. Of een woningbezitter verduurzamingsinvesteringen terugverdient bij een verkoop van het huis, daarover zijn de onderzoeken verdeeld, zegt econoom Groot. Extra betalen voor zonnepanelen of een warmtepomp, daar zit niet iedereen op te wachten.

“De belangrijkste verklaring is dat huizenkopers te weinig vooruit kijken en onvoldoende op het netvlies hebben dat het betalen van een hogere prijs nu, op lange termijn wordt terugverdiend door de lagere energierekening”, verklaart Groot.

Sneller rendabel

Maar sinds afgelopen winter lijkt iedereen meer doordrongen van het belang van een energiezuinig huis. Investeringen in verduurzaming zullen nu sneller rendabel zijn. Helemaal nu de materialen duur zijn en er weinig bouwpersoneel is, zullen huizen die al goed geïsoleerd zijn extra interessant zijn voor woningzoekenden, zegt Groot. En dus in waarde stijgen.

“Als je straks je huis in de verkoop doet, kan het zelfs nuttig zijn om eerst je huis te verduurzamen”, zegt ABN Amro-analist Philip Bokeloh. Hij verwacht dat het verschil in waarde tussen duurzame en minder duurzame woningen de komende jaren rap groter wordt. Al hangt dat ook af van de energieprijzen, maar volgens Bokeloh staat duurzaamheid inmiddels op de radar van woningzoekenden. Ook volgens recent onderzoek van de universiteit Tilburg zal een woning met een zuinig energielabel alleen maar meer waard worden ten opzichte van minder duurzame woningen.

Bokeloh: “Daarbij is de verwachting dat de overheid gaat eisen dat een woning ten minste aan een bepaald label moet voldoen, bijvoorbeeld D of E. Zo’n maatregel vergroot het bewustzijn van woningzoekenden om extra te letten op duurzaamheid.”

