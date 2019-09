Hoe ‘droomkandidaat’ Dominique Leroy toch niet de topvrouw van KPN werd

Ze was een droomkandidaat, uitermate geschikt als de nieuwste topbestuurder van KPN. Maar het telecombedrijf maakte maandagochtend bekend af te zien van de benoeming van Dominique Leroy. De Belgische ligt al een maand onder vuur omdat ze ervan wordt verdacht haar aandelen te hebben verkocht met voorkennis. KPN noemt het strafrechtelijke onderzoek dat naar Leroy loopt “onduidelijk en onvoorspelbaar en niet in het belang van het bedrijf en de stakeholders”.

Krap een maand geleden kondigde KPN Leroy nog met veel enthousiasme aan als nieuwe bestuurder. De 54-jarige Belgische is een “dynamische, klantgerichte en innemende leider” met een bak aan ervaring in de telecomindustrie, klonk het toen. Die bak ervaring heeft Leroy onder meer opgedaan bij het Belgische telecombedrijf Proximus, net als KPN ook marktleider en voormalig staatsbedrijf, waar ze dan werkzaam is. De Nederlanders hebben er dan ook vertrouwen in dat “Dominique de strategie van KPN succesvol zal uitvoeren”, aldus Duco Sickinghe, voorzitter van de raad van bestuur.

Maar slechts een dag later werpen verontwaardigde reacties van aandeelhouders van Proximus een grauwsluier op haar aanstaande benoeming. Ze wijzen erop dat de topvrouw op 1 augustus haar Proximusaandelen ter waarde van 285.000 euro van de hand heeft gedaan. Was ze toen al gepolst door KPN, vragen ze zich af. Als dat het geval is, handelde ze met voorkennis en heeft ze wellicht de koers beïnvloedt, benadrukken de aandeelhouders. De Belgische beurswaakhond FSMA start direct een onderzoek.

Op diezelfde dag keren ook de Belgische vakbonden zich tegen Leroy. Ze zijn “onaangenaam verrast”. De vakbonden vrezen voor een aanval op de Belgische telecommarkt nu Leroy zich bij de directe concurrent voegt. In een open brief, die ze de maandag erop voor de ingang van Proximus aanbieden, eisen ze haar onmiddellijke vertrek. “Alle personeelsleden die beschikken over gevoelige informatie vraagt zij zélf onmiddellijk ontslag te nemen. Wij vragen dat ze doet wat ze van haar personeelsleden vraagt”, zegt Linda Herremans van vakbond VSOA tegen omroep VRT.

Onderzoek Openbaar Ministerie

In eerste instantie wimpelt de raad van bestuur van Proximus het verzoek van de bonden af: Leroy kan blijven. Maar als op 19 september ook het Openbaar Ministerie een onderzoek start naar de verkoop van haar aandelen, kondigt ze een dag later toch haar aftreden aan. Datzelfde onderzoek maakt dus ook dat KPN - die aanvankelijk stelde dat de benoeming gewoon doorgaat- een terugtrekkende beweging heeft gemaakt.

Een persoonlijk drama, zo omschrijft analist Konrad Zomer van ABN Amro Leroys situatie. “Ze had enorm veel zin in die nieuwe baan. Het was ook een stap in haar ontwikkeling. En, al zal het haar daar niet om te doen zijn geweest, ze zou een behoorlijke sprong in salaris hebben gemaakt. Maar die nieuwe baan krijgt ze niet en ze is vervroegd vertrokken bij Proximus. Er is geen weg terug. Over enige tijd kan ze vast een nieuwe topbaan krijgen. Maar de komende tien jaar komt dit wel naar boven als je haar googlet.”

Ook Zomer zat instemmend te knikken toen op 5 september bekend werd dat Leroy de Colombiaanse Italiaan Maximo Ibarra zou opvolgen. “Bij Proximus slaagde ze erin in een moeilijke telecommarkt de concurrentiepositie van het bedrijf te verstevigen”, zegt Zomer. Ook lukte het haar op efficiënte kostenbesparingen door te voeren en de winstgroei op te Krikken, zag de analist. “Het is gewoon niet zo’n slimme beslissing van haar geweest.”

Zijn er al nieuwe gegadigden voor de vrijgekomen bestuurderspositie? Zomer vermoedt zelf dat interim-bestuurder Joost Farwerck nu meer kans heeft de baan van ceo definitief te vervullen. “KPN heeft met de benoeming van Maximo Ibarra een bepaald risico genomen. Zijn vrouw kon niet aarden in Nederland, hij zegde daardoor zijn baan op. Dit is de tweede buitenlandse benoeming die ongelukkig heeft uitgepakt. Dus de kans dat KPN intern op zoek gaat naar een bestuurder is toegenomen.”

