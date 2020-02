Hoe de verkoop van Heineken onder ‘bierige’ topman Boxmeer verdubbelde

Altijd leuk om je vertrek bekend te maken als er net een paar records sneuvelen. Jean-François van Boxmeer, die vijftien jaar bestuursvoorzitter was van bierbrouwer Heineken, mocht dat genoegen deze week smaken. Daags na de bekendmaking kon de Belgische topman melden dat Heineken in 2019 meer bier verkocht dan ooit (241 miljoen hectoliter) en dat het vorig jaar zijn hoogste jaaromzet (28,5 miljard euro) en zijn hoogste nettowinst (2,16 miljard) ooit haalde. Dat de koers van het aandeel Heineken woensdag ook een recordniveau bereikte, kwam daar nog bij.

Van Boxmeer, ooit getypeerd als ‘bierig’, zwaaide lang de scepter over Heineken, na het Belgisch/Braziliaans/Amerikaanse AB Inbev de grootste bierbrouwer ter wereld. In die vijftien jaar raakte hij zelden in opspraak en groeide Heineken gestaag, vooral door overnames. In 2004, Van Boxmeer zat toen al drie jaar in de raad van bestuur, verkocht Heineken 121,8 miljoen hectoliter bier. Vijftien jaar later is die hoeveelheid verdubbeld.

In 2004 sleet Heineken meer dan 60 procent van zijn hectoliters in Europa. Vorig jaar was nog maar 33 procent. In 2019 verkocht Heineken zelfs iets meer bier in Noord- en Zuid-Amerika (85 miljoen hectoliter) dan in Europa (81 miljoen). Ook opvallend; in 2004 was Heineken nog nagenoeg afwezig in Azië. Nu niet meer. Azië (en de Pacific) waren goed voor 31 miljoen verkochte hectoliters. Het is de regio waar de bierverkopen het snelste stijgen.

Onder Van Boxmeer verviervoudigde de waarde van het aandeel Heineken. Aandeelhouders hadden dus weinig over hem te klagen, al klonk er wat gemopper toen hij in 2013 twee bonussen kreeg: een van 2,5 miljoen vanwege de overname van Asia Pacific Breweries en een ‘retentiebonus’ ter waarde van 1,5 miljoen euro. Die laatste kreeg hij omdat hij een aanbod van een ander bedrijf had gekregen. Heineken bonuste hem binnenboord.

Er veranderde meer in die vijftien jaar. In zijn jaarverslag over 2004 schreef Heineken dat het toekomst zag in speciaalbieren. Maar veel stelden de verkopen toen nog niet voor. Vorig jaar verkocht Heineken er 5,6 miljoen hectoliter van.

In 2004 brouwde Heineken al alcoholvrij bier, lanceerde het ‘Amstel Free’ in Frankrijk en verkocht ‘Amstel Malta’ aardig in Afrika. Het merk ‘Buckler’, in 1989 in Nederland geplet door cabaretier Youp van’t Hek, was toen in Spanje populair. Vijftien jaar later zijn de alcoholarme en alcoholvrije bieren niet meer weg te denken bij Heineken: goed voor 14,1 miljoen hectoliter, bijna zes procent van alle hectoliters die het bedrijf vorig jaar verkocht.

Relatief jonge opvolger

Van Boxmeer, nu 58 jaar, blijft aan Heineken verbonden. Hij wordt commissaris bij Heineken Holding, dat een belang van iets meer dan 50 procent in de brouwer heeft. De families Heineken en Hoyer bezitten ruim de helft van de aandelen Heineken Holding. Van Boxmeer is al president-commissaris bij Mondelez, bekend van merken als Cadbury, Côte, d’Or, Milka, Toblerone, Lu en Tuc.

Van Boxmeer geeft het stokje op 1 juni over aan Dolf van den Brink die, net als Van Boxmeer destijds, relatief jong is (46), al lang voor Heineken werkt en dat onder meer in Congo deed. Van den Brink was jaren Heinekens eerste man in Amerika en leidde sinds oktober 2018 de Aziatische poot. Zijn vader zat jaren in het bestuur van ABN Amro.

