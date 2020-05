Hoe de geplaagde Laat weer opkrabbelt

Als de zon zo gul schijnt als vandaag, ziet de de Laat er helemaal niet zo verdrietig uit. Er is genoeg volk op de been, hier en daar gaat een winkel open, er staan wat mensen te kletsen. Doods is het allemaal niet. Maar de langste winkelstraat van Alkmaar is al heel lang niet meer het bloeiende winkelparadijs dat het ooit was. De leegstand neemt hier bijna wekelijks toe. Tientallen panden die ooit winkel waren, wachten nu op een ondernemer die nog wel brood ziet in een zaak op de Laat. De coronacrisis helpt daarbij niet. Alkmaar is weliswaar slechts licht getroffen door het virus, maar daarom economisch niet minder geraakt.

Daar is zelfs Het Nieuwe Warenhuis, een netwerk van Alkmaarse zelfstandigen die een werkplek delen in de winkelstraat, geen uitzondering op. “Vanaf het moment dat werd gezegd ‘geen handen schudden’, wisten we dat het voor ons een groot probleem zou worden en hebben we tegen alle ondernemers gezegd: Blijf thuis”, zegt eigenaar Huub Purmer (38). “We konden in de maand april geen huren factureren aan onze ondernemers omdat we ze immers geen plek konden bieden. Maar intussen ging onze eigen huur wel door. We leden wel degelijk veel omzetverlies.”

Nu de lockdown weer wat soepeler wordt, krabbelt Het Nieuwe Warenhuis weer op. “We zijn blij dat we weer behoedzaam open kunnen, al doen we nog veel workshops en ontmoetingen online”, zegt Purmer. Om de gevolgen van het virus te kunnen overleven, houdt hij rekening met de ruim tachtig verschillende ondernemers die bij het netwerk zijn aangesloten. “Er zit hier bijvoorbeeld een jongen die in gezondheidsdrankjes doet. Die doet het nu juist goed. Maar er werkt hier ook iemand in de evenementenbranche. Met deze persoon maken we gezamenlijke afspraken over bijvoorbeeld de huurprijs. Het is voor iedereen maatwerk.”

Lokale bedrijven die elkaar allemaal kennen

Het Nieuwe Warenhuis heet niet voor niets zo. De naam komt voort uit de vorige locatie waar het collectief een etage huurde: in het voormalige pand van Vroom & Dreesmann, het beroemde warenhuis dat in 2015 het loodje legde. De oude V&D is een monumentaal gebouw, precies in het midden van de Laat, ontworpen in de stijl van de Amsterdamse School. Het staat nu weer leeg. De eigenaar van het grote gebouw kwam zijn belofte van een huurovereenkomst volgens Purmer en zijn compaan Rick Agter (37) niet na, en deed de twee geen nieuwe aanbieding.

Einde verhaal dus, midden in coronatijd? Nee, zo makkelijk kwam de Laat niet van Het Nieuwe Warenhuis af. Verderop, op de Laat-Oost, het meest getroffen deel van deze straat, stonden namelijk twee grote panden leeg. De voormalige boekhandel Feijn en de oude fietsenwinkel van Profil. Net als de oude V&D typisch panden waarvan iedereen dacht: die gaan nooit meer gevuld worden. Maar nu huurt Het Nieuwe Warenhuis de 1100 vrijgekomen vierkante meters. Agter: “Dat is veel, hoor in deze tijd. De makelaar was maar wat trots dat hij het verhuurd had.”



Verhuizen in deze tijd noemt Purmer ‘een moeilijk karwei’. “Je kunt nu niet met twintig, dertig man gaan verhuizen.” Agter: “Maar je ziet het, het schiet al aardig op.” Zo nu en dan druppelt weer een ondernemer binnen van het Alkmaarse ondernemerscollectief en gloeit er heel voorzichtig weer licht aan het einde van de coronatunnel.

De Rabobank heeft er een deelwerkplek, DPG media huurt er bureaus voor de regiojournalisten van Indebuurt, er zit een automakelaar, het Filmhuis komt er weer op gang, er werken websitebouwers en zo zijn er steeds meer kleine ondernemingen die toekomst zien in deze ondernemerskring. En in deze straat. Purmer: “Een mix van lokale bedrijven die elkaar allemaal kennen, is de belangrijkste pijler om succesvol te zijn. Zeker in deze tijd.”

