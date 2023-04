Hoe de Amerikaanse bijna-bankencrisis kan helpen in de strijd tegen inflatie

Zou de bijna-bankencrisis van vorige maand dan toch nog ergens goed voor zijn? De media pakken er niet zo groot meer mee uit als een paar weken geleden, maar in de bestuurskamers van de grote banken zit de schrik er nog altijd goed in.

Halverwege maart vielen verschillende Amerikaanse banken om, beginnend met de Silicon Valley Bank, waarna ook Credit Suisse in Zwitserland viel. Met name banken uit de VS zouden van de weeromstuit voorzichtiger kunnen worden: op hun kapitaal blijven zitten. En dus minder nieuwe leningen verstrekken aan consumenten en bedrijven.

Dat klinkt niet per se als goed nieuws, maar het zou wel helpen bij de strijd tegen de hoge inflatie in de VS. Met die strijd is de Amerikaanse centralebankenkoepel, de Federal Reserve, nu al een jaar druk. Ervoor zorgen dat banken minder geld uitlenen aan consumenten en bedrijven vormt daarbij zo’n beetje de hoofdtactiek van de beleidsmakers van de Fed.

Hoe minder geld mensen en bedrijven uitgeven, hoe minder druk er op de prijzen komt te staan. De centrale bank probeert de bestedingsdrift in te tomen door haar beleidsrentes op te hogen, waardoor het duurder wordt om te lenen.

De inflatie daalt gestaag

Zelden draaide de Fed zo hard aan de renteknop als in het afgelopen jaar. De belangrijkste rentestand steeg van rond de 0 procent naar bijna 5 procent in slechts twaalf maanden, iets wat sinds de jaren tachtig niet was voorgekomen.

Inmiddels daalt de inflatie dan ook gestaag in de VS. In maart waren de prijzen op jaarbasis ‘slechts’ 5 procent gestegen, bleek afgelopen woensdag. Nog steeds veel, maar wel een stuk minder dan de 6 procent uit februari en zeker minder dan de piek van 9,1 procent van afgelopen zomer.

Toch is de Fed er nog lang niet. Dat de inflatie daalt komt vooral doordat energie- en benzineprijzen zoveel lager liggen dan vorig jaar. De kerninflatie, gecorrigeerd voor onder meer de beweeglijke energieprijzen, stijgt rustig door, en komt nu uit op 5,6 procent.

Recessie is ook niet de bedoeling

Vandaar dat er waarschijnlijk nóg een nieuwe renteverhoging op de agenda staat, als het Fed-beleidscomité in mei weer bij elkaar komt. Dat is niet zonder gevaren. Eén renteverhoging te veel en de economie stort onnodig hard in een recessie.

Het hoofdkantoor van de Federal Reserve, de federatie van Amerikaanse centrale banken, in Washington. Beeld Getty Images

Daarom zullen beleidsmakers bij die keuze heel precies kijken naar het gedrag van commerciële banken. Zijn die niet al op eigen houtje bezig met het terugdringen van hun leningen? Veel analisten denken van wel of voorspellen in elk geval dat dit gaat gebeuren.

Want ook gezonde banken die vorige maand niet zijn geraakt, zijn geschrokken van hoe snel klanten hun geld weghaalden bij de probleembanken. “Ze houden dus liever wat meer geld in kas”, zegt hoofdeconoom Edin Mujagic van OHV Vermogensbeheer. “Puur voor het geval dat.”

Bedrijven krijgen moeilijker krediet

Daarnaast zijn de economische groeiverwachtingen naar omlaag bijgesteld, vervolgt hij, en dan zijn banken sowieso al minder happig op het verlenen van krediet. “In economisch mindere tijden is de kans groter dat bedrijven het krediet niet kunnen terugbetalen. Banken stellen dan strengere voorwaarden of willen er een hogere rente voor terug zien.”

Dat laatste aspect speelt ook in de eurozone. De Europese Centrale Bank peilt elk kwartaal hoe makkelijk banken leningen uitgeven. De afgelopen twee kwartalen blijken Europese banken steeds minder kredietaanvragen goed te keuren. Bedrijven die wel krediet krijgen, moeten daar vaker een hogere rente voor betalen.

Zowel in de VS als in de eurozone hoeven de centrale banken daardoor waarschijnlijk minder renteverhogingen door te voeren, zegt Mujagic. “Tussen de regels door hoor je dat Fed-afgevaardigden daar in media-optredens zelfs al een beetje op voorsorteren.”

