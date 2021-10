Hoe de Alkmaarse Laat de post-coronaleegstand doorkomt: ‘We zitten hier nog minstens vijftien jaar in de shit’

Gelukkig zijn ze er nog. Winkels van lokale ondernemers die niet zijn weg te denken, waar alle inwoners van de stad weleens zijn geweest, waar ze elk denkbaar boutje of moertje in huis hebben, waar je het personeel bij de voornaam noemt en waar ze overal een oplossing voor weten. Postma & Postma op de Alkmaarse Laat is zo’n speciaalzaak. Sinds 1963 springlevend en schijnbaar ongevoelig voor welke crisis dan ook.

“Wij gaan uitstekend”, zegt Gosse Postma, die de ijzerwaren en doe-het-zelfzaak samen runt met zijn broer Tjerk. “Voor corona ging het goed, tijdens corona hadden we het drukker dan ooit en na corona blijft het drukker”, zegt hij optimistisch. Het is inderdaad een komen en gaan bij de kassa. Postma moet zich om de haverklap excuseren ( ‘Even die mevrouw helpen, zo terug.’)

Nee, als je Postma in zijn hoedanigheid van winkelier vraagt hoe het nu gaat vergeleken met mei vorig jaar - toen deze krant een week in deze straat bivakkeerde - is het antwoord: beter. “Ik verkoop bijvoorbeeld veel meer batterijen omdat Handyman verdwenen is.”

Een betrokken kaaskop

Een klassiek gevalletje van ‘de een zijn dood ...’? Zo lijkt het wel. En zo is het ook. Maar toch niet helemaal. Want Gosse Postma is naast ondernemer ook CDA-raadslid in Alkmaar. Een betrokken kaaskop. En dan krijg je een heel ander antwoord op de vraag hoe het met de Laat is sinds mei 2020: “Het gaat heel slecht. Slechter dan toen. De leegstand is toegenomen.”

Er zijn inderdaad slachtoffers gevallen in die kleine anderhalf jaar aan deze 620 meter lange winkelstraat. Loop maar even mee. De Laat-west, door de gemeente aangewezen als 'kernwinkelgebied’, is echt wel beschadigd uit de pandemie tevoorschijn gekomen. Handyman is inderdaad vertrokken, er zijn zeker twee kledingzaken gestopt of over de kop gegaan en de schoenmaker heeft zijn heil elders gezocht. Er is ook hier en daar iets nieuws gekomen maar de meeste winkelpanden die toen leegstonden, staan dat nu nog. Tot zover niet eens een heel afwijkend beeld. Het overkomt de beste winkelstraten van Nederland, daar hoef je echt geen Laat voor te heten.

Maar kijk daar eens, naar dat grote terracottakleurige gebouw aan de overkant. Daar zat vorig jaar toch nog de Primark, de Ierse budgetkledingketen? Met een groot filiaal, voor tonnen verbouwd , moest deze twee verdiepingen tellende kolos destijds de wederopstanding van dit winkelgebied inluiden. Mei 2016 was dat. Rijen voor de deur bij de opening, trotse burgemeester erbij. Dé trekpleister en aanjager voor de rest van de Alkmaarse middenstand, heette het toen. Nu heet het: mislukt. Potdicht. Troosteloos. Veelzeggend toch ook, en uitzonderlijk, dat een mondiale succesformule als Primark (Europa, VS) hier niet slaagt.

En als de Primark al omvalt, hoe ziet de toekomst er dan uit voor het verderop gelegen C&A? Het is daar nooit écht druk en de kledingketen sluit de ene winkel na de andere in binnen- en buitenland. Je houdt je winkelhart vast.

Etalage van de oude V&D. Boven het pand worden appartementen gebouwd. Beeld Olaf Kraak

‘Ik ga dood’

Lopen we iets terug, in de richting van de zaak van Postma, stuiten we op een ander groot gat. Azië, staat er op de buitenreclame. Dat nog wel. Maar achter de ruiten is geen leven meer. Jarenlang zat hier de beste Chinees van Alkmaar. Toen de krant hier in mei 2020 bivakkeerde had de vorige eigenaar ternauwernood een opvolgster gevonden - de zaak leek gered. Maar zij kon het restaurant niet overeind houden en werd op straat gezet. “Ik ga dood. Ik ben er helemaal ziek van. Ik kan niet eten of slapen”, zei ze in maart van dit jaar tegen de Alkmaarsche Courant. De huurbaas vond het ook naar maar was onverbiddelijk: “Het is schrijnend en zielig, maar ze betaalde al maanden geen huur meer”.

Het leeggehaalde Azië - een fraai jugendstil-pand - maakt dat stukje Laat er niet vrolijker op. Pal ertegenover staat namelijk nog altijd het oude warenhuis van Vroom & Dreesmann leeg - nou ja, er wordt binnen gewerkt aan een pop-upwinkel. Ook al zo’n architectonisch juweel, opgetrokken in de stijl van de Amsterdamse School. Even leek de winkelfunctie van het gebouw gewaarborgd, toen in april 2017 warenhuis Topshelf erin trok. In november van datzelfde jaar begon de opheffingsuitverkoop alweer. Zie dan maar eens een grootwinkelbedrijf zo gek te krijgen een nieuw avontuur aan te gaan op die duizenden vierkante meters.

Wat daarbij niet helpt is dat het aantal passanten op zaterdag verder is teruggelopen. “Wij hebben eind mei voor het laatst in de Laat geteld en toen liepen er op zaterdag 7900 passanten”, laat de directeur van retaildatabedrijf Locatus weten. Een dramatische daling ten opzichte van tien jaar geleden. In 2012 liepen hier nog 21.500 mensen op zaterdag langs de winkels.

‘We zitten hier nog minstens vijftien jaar in de shit’

“Waarom zou je ook naar de Laat komen?”, zegt bedrijfsmakelaar Pieter Haverkamp. “Geef mij nu eens tien redenen om naar deze straat te komen. Er is hier gewoon te weinig te beleven. Ik loop hier met lood in de schoenen te winkelen.” Haverkamp heeft nog evenveel winkelpanden leegstaan als de vorige keer dat we hier waren, zegt hij. “Verdienmodellen raken ook gedateerd.” Volgens de bedrijfsmakelaar hebben retailers geen antwoord op het online winkelen en werken ze te weinig samen om iets moois van de Laat te maken. Haverkamp noemt het nabijgelegen Ritsevoort en de Houttil als voorbeelden van winkelstraten waar ondernemers wel schouder aan schouder staan: “Je hebt een knappe buurvrouw links en een knappe buurman rechts nodig.” Positieve ontwikkelingen zijn er nog wel, ziet hij. “De gemengde functies van wonen, werken en winkelen op de Laat-oost maken het wel leuker. Maar als je alles bij elkaar optelt denk ik dat we hier nog minstens vijftien jaar in de shit zitten.”

De Alkmaarse winkelstraat de Laat, mei 2020. Beeld Olaf Kraak

Kijken we naar deze lange sliert als pure winkelstraat is de tussenstand Laat 2020-Laat 2021: 1-0 voor de ‘oude’ Laat. Dat mag duidelijk zijn. Maar de eindstand hoeft dat niet te zijn. Daarvoor zijn er te veel ontwikkelingen die de straat weer hoop geven. Die óók gebeurd zijn in de afgelopen zeventien maanden. De gemeenteraad gaf onlangs groen licht voor een complete make-over voor het westelijk deel van het gebied, dat loopt van de McDonald’s tot ijssalon Laan. En van Perry Sport tot de ING bank. Alkmaar trekt in totaal een kleine 3 miljoen euro uit voor een groen, opnieuw bestraat en fietsvriendelijk winkelparadijs. Het voorstel om net als vroeger weer een gracht in het midden van de Laat te maken haalde het niet.

“Dat had ik zelf nog wel leuk gevonden”, zegt Pieter Dijkman, VVD-wethouder van economische zaken bij de gemeente Alkmaar. “Maar als het goed is gaat de Laat-west in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar volledig op de schop en dat is goed nieuws.” Dijkman verwacht veel van de opknapbeurt van het gebied en refereert naar een vergelijkbare operatie, die de gemeente deed aan de overkant van het Noord Hollands kanaal, in ontwikkelingsgebied Overstad. “Daar zie je dat het gebied opleeft sinds die groene boulevard daar is aangelegd.”

Maar hoe de cosmetische ingreep van de Laat straks ook uitpakt, uiteindelijk zullen er in het hele gebied minder winkels zijn, weet ook Dijkman wel. “Het kernwinkelgebied zal kleiner worden. Woningen in plaats van winkels. Daarmee normaliseer je de situatie.”

Wonen is het nieuwe winkelen

Aan de woonkant is goed nieuws te melden. Het oude V&D-pand mag aan de plint geen vaste huurder hebben, erboven worden appartementen gebouwd. Ook in de verlaten Primark komen bovenin huizen. Eigenlijk zou je best voor delen van de Laat kunnen zeggen: Wonen is het nieuwe winkelen. Alleen: wanneer besluit je dat een winkelpand lang genoeg heeft leeggestaan om er iets anders mee te doen? Dijkman: “Wat je moet doen is praten met de eigenaren van de panden. Wij als gemeente moeten op onze beurt goed bedenken wat voor stad we willen zijn. Alkmaar is en blijft een toeristenstad. Met aantrekkelijke winkels, goede horeca en cultuur kan het verblijf van de bezoekers van de binnenstad worden verlengd.”

De enorme behoefte aan huizen kan de winkelstraat ook een boost geven. Alkmaar gaat tussen nu en 2040 zo’n 15.000 woningen bouwen langs de oevers van het kanaal. Dat betekent dat de stad de komende jaren groeit van 110.000 inwoners nu naar zo’n 140.000 straks. Dijkman: “Een grotere stad zorgt voor meer potentiële klanten. Winkelen blijft echt wel een sleutelelement.”

Als de krant over een jaar nu wéér terugkomt, hoe staat de Laat er dan voor? Ondernemer en gemeente-politicus Gosse Postma, van de doe-het-zelfwinkel, pleitte vorig jaar voor een mix van wonen, werken én winkelen, waar in de buurt van zijn speciaalzaak vorderingen mee zijn gemaakt. Toch is Postma er niet gerust op: “Het lijkt zo goed te gaan, maar gaat het wel zo goed? Zorgt de komst van al die woningen niet voor een groot tekort aan parkeerplaatsen? Kunnen winkeliers nog wel laden en lossen? Ik durf echt niet te zeggen wie in deze straat overleeft. Voorspellen is moeilijk, vooral als het de toekomst betreft.”

Hoe verder met de Nederlandse winkelstraat? De problemen op de Laat staan niet op zichzelf. Bijna alle winkelstraten in Nederland kampen met een post-coronaleegstand. Sinds de pandemie zijn nog meer consumenten hun heil online gaan zoeken. Brancheorganisatie INretail roept gemeenten daarom op om plannen te maken voor kleinere, aantrekkelijke kernen. “Het totale winkeloppervlak is nu te groot voor de consumentenvraag in de toekomst en te veel leegstand tast de aantrekkingskracht van plaatsen aan”, verklaart een woordvoerder. De leegstand moet in iedere provincie in 2025 teruggebracht zijn naar maximaal 5 procent, vindt de brancheorganisatie. Nu is de leegstand per provincie tussen de 6 en 12 procent. De ruimte die vrijkomt biedt dan kansen voor andere functies, zoals wonen. Door het weghalen van overtollige winkelmeters denkt INretail dat er ruimte is voor 50.000 nieuwe woningen. “Het betekent niet dat winkels zonder meer weggestreept kunnen worden, natuurlijk niet. Iedere plaats vereist een eigen plan. Kansrijke winkelconcepten die waarde toevoegen aan een centrum maar op een plek zitten die in de toekomst niet de juiste is, verdienen steun bij verplaatsing. Zo blijft het centrum aantrekkelijk en gezond en dat is heel belangrijk voor de leefbaarheid in steden en dorpen.”

