Hoe corona zorgt voor een run op bordspellen

“Goed genoeg”, zegt Kim Hoetjes op de vraag hoe haar spellenwinkel, Wirwar in Groningen, loopt in crisistijd. “Maar minder dan in normale tijden.”

Een tegenvaller, want sinds een jaar of vijf zit de loop er in haar winkel goed in. De tijd dat volwassenen weleens Monopoly of Risk speelden met hun kinderen en meer niet, is allang voorbij, zegt Hoetjes. “We hebben tegenwoordig veel betere spellen dan vroeger, veel toegankelijker en leuker, en dat zien we terug in de verkoop.”

Maar nu dus even niet, en dat heeft een simpele oorzaak: de winkel is te klein. “Er kunnen maar zes mensen tegelijk binnen zijn”, legt Hoetjes uit. “Aanloop is er genoeg, maar die moet soms buiten wachten. En lekker een half uur rondneuzen is er voor klanten niet meer bij.”

Dat is sneu, te meer omdat de verkoop van spellen overal in Nederland in coronatijd juist de lucht in is geschoten. Verschillende distributeurs melden het: spellen zijn niet aan te slepen. Dat begon tijdens de eerste lockdown en gaat nog onverminderd door.

Sinds de eerste lockdown is de verkoop van bordspellen de lucht in geschoten. Beeld Patrick Post

“Mensen zijn netflixen en televisiekijken al snel beu, ze vallen terug op de ouderwetse spelletjesavond”, zegt Dennis Bergmann van White Goblin Games – onder meer bekend van het populaire Qwixx. “Dat was al langer gaande, maar nu is het echt immens druk. De spellen komen met pallets tegelijk het magazijn binnen en gaan er ook met pallets tegelijk weer uit.”

‘De verkoop van legpuzzels is geëxplodeerd’

“Legpuzzels!”, voegt directeur Marjolein Lubberman van spellenfabrikant Asmodee eraan toe. “De verkoop daarvan is echt geëxplodeerd.” Ook Asmodee ziet de vraag naar bordspellen de pan uit rijzen. “Ticket-to-Ride gaat drie keer zo hard als normaal”, zegt Lubberman. “Dat is nu het best verkopende speelgoed in Nederland. Zoiets heb ik nooit eerder meegemaakt: dat een bordspel het best verkoopt.”

Die verkoopexplosie stelt de distributeurs wel voor uitdagingen. Aan het begin van dit jaar droogde de aanvoer uit China – waar veel spellen worden geproduceerd – grotendeels op. Allereerst omdat fabrieken daar stil kwamen te liggen, maar ook omdat het transport hinder ondervond van coronabeperkingen. Het vervoer vanuit de magazijnen in Nederland naar de afnemers is ook een knelpunt, zegt Lubberman. “De pakketdiensten hebben het heel erg druk.”

Lubberman denkt dat ze nét heeft weten te voorkomen dat ze omzet misliep vanwege die knelpunten. Daarvoor moest Asmodee bijvoorbeeld wel in ploegendiensten gaan werken, zodat er minder mensen tegelijk in het bedrijf rondlopen en toch het aantal arbeidskrachten nog verhoogd kon worden.

Recordjaar

Van 999 Games vielen deze week vier spellen in de prijzen bij de verkiezingen tot Speelgoed van het Jaar. Maar voor het aanjagen van de verkoop was dat niet echt nodig. “Gerekend vanaf januari zitten we met onze omzet nu 65 procent hoger dan vorig jaar rond deze tijd”, zegt marketingmanager Eduard van Buggenum. “We naderen ons recordjaar, twintig jaar geleden, toen Catan erg populair was en Pokémon-kaarten een rage waren.”

Die stijgende omzet betekent vooral: hard werken om de vraag bij te benen. Voorraden voor het hele jaar waren in april al deels op bij 999 Games, en extra spellen laten produceren kost maanden. Het magazijn is nog niet leeg geweest, nee. Maar de feestdagen komen eraan, zegt Van Buggenum. “Het kan best zijn dat in december sommige spellen uitverkocht raken.”

Een ander knelpunt is: hoe test je nieuwe spellen als alle medewerkers thuis werken? Een digitale versie maken, dat kan wel, maar het is behelpen. “Sommige collega’s testen nu in hun eigen gezin”, zegt Van Buggenum.

Tegenvallers zijn ook in hoogtijdagen niet uitgesloten. 999 Games verwachtte veel van Hellapagos, waarin de spelers moeten overleven op een verlaten eiland. “Dat kan je met vier mensen spelen, maar het is veel leuker als je met twaalf bent. Dus dat spel wordt misschien minder vaak gespeeld dan we hadden gehoopt.”

Gunfactor

Profiteren spellenwinkels als Wirwar ook van de hausse, als ze tenminste genoeg vloeroppervlak hebben? Lubberman van Asmodee denkt van wel, dat ziet ze aan haar eigen verkoopcijfers. “Spellen worden altijd al veel online verkocht, en die online verkoop is wel gegroeid, maar niet gigantisch”, zegt zij. “Speciaalzaken hebben de gunfactor. Ze doen er ook veel aan om die in stand te houden. Er zijn winkels die bij hen bestelde spellen aan het eind van de middag per fiets gaan bezorgen.”

Dat laatste doet Wirwar ook, in samenwerking met andere winkels, de gemeente Groningen en een fietskoeriersdienst. “Het komt erop neer dat we met meer mankracht minder mensen bedienen”, zegt Hoetjes. “Maar we kunnen de rekeningen betalen en we voelen ons gezond en veilig in de winkel. Wat wil je nog meer in deze tijd? We mogen echt niet klagen.”

