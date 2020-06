Hoe bereiden toeristentrekkers Rome en Amsterdam zich voor op de zomer?

Het wordt deze zomer een kwestie van balanceren op een flinterdun koordje, stelde burgemeester Femke Halsema onlangs in praatprogramma ‘Op1'. Een enorme tweespalt, met aan de ene kant de Amsterdamse ondernemers in het nauw die de hordes Duitse, Vlaamse en Chinese toeristen nodig hebben om te overleven. En aan de andere kant, zei ze, het gegeven dat haar stad in tijden van social distancing met alleen al de eigen 900.000 inwoners nagenoeg vol is.

Het is al maanden passen en meten in de hoofdstad, en dat wordt er niet makkelijker op als de landsgrenzen deze maand opengaan en reizigers ruim baan krijgen. Hoeveel bezoekers kan Amsterdam nu aan? Wat als toeristen toch besmet blijken? En hoe blijven toeristen zoveel mogelijk verspreid? Allemaal vragen, zegt woordvoerster Vera Al, die de gemeenteraad momenteel uitvoerig bespreekt.

Duivelse dilemma’s voor de stad waar zeker 10 procent van de werkgelegenheid te vinden is in de toeristenbranche. Als het aan Halsema ligt komt de toeristenstroom de komende periode weer op gang, maar wel zeer gestaag, uit vrees voor een nieuwe besmettingsgolf. Zo pleit ze al even in Den Haag voor niet al te veel vluchten via Schiphol en voor zoveel mogelijk toeristenspreiding door het land. Hoe dat eruit moet zien, is nog de vraag.

De Oudezijds Achterburgwal, op de Wallen, voor de coronacrisis. Beeld ANP

Trekpleisters buiten de stad

Zelf promoot de gemeente vooral de iets minder bekende trekpleisters binnen en de buiten de stad, tot bloemenmarkt de Keukenhof in Lisse en het strand in Zandvoort aan toe, zegt Al. En toeristen krijgen via sociale media en informatiepunten uitleg over ‘hoe de stad veilig te bezoeken is.’

Eigenlijk verandert er niet veel, de gemeente poogt al jaren de enorme massa’s toeristen enigszins in te dammen en te spreiden, voor meer leefruimte voor de eigen inwoners. Zo werd al een hotelbouwstop ingevoerd, kwam er een verbod op georganiseerde de rondleidingen op de Wallen en ook een beperking op de vergunningen van toeristenwinkels. De gemeente grijpt de crisis juist aan om deze rits aan maatregelen extra aan te schroeven, zegt Al. “Juist nu kunnen we bij een faillissement van toeristenwinkels kijken of we de bestemming kunnen wijzigen naar een ander type winkel.”

Halsema uitte al meermaals haar vertrouwen: ondernemers pakken juist hun eigen verantwoordelijkheid, verwacht ze. Zo rekent ze erop dat hoteliers de deuren niet direct wagenwijd opengooien. Maar volgens de hotels Mr. Jordaan, Vondel en het Amstel InterContinental werken de maatregelen ook prima als alle kamers gevuld zijn. Een maximum aantal gasten is helemaal niet nodig, vinden zij.

Ook in de horeca snakken ze naar nieuwe gasten, zegt woordvoerster Eveline Doornhegge van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland in de regio Amsterdam. “Laat maar komen, die toeristen. Ik zag vorige week al wat auto’s met Duitse kentekens in de stad. Dat wordt de trend, verwacht ik: Autovakanties in omliggende landen. We zijn al bezig met campagnes over hoe we ze kunnen helpen met informatie, zoals waar te parkeren.”

Langzaam gaat het Colossum, één van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Rome, weer op. Beeld Getty Images

Ook Rome gaat langzaam weer open

Altijd al gedroomd van een tripje naar wonderschoon Rome? Dan is het misschien geen gek idee om binnenkort te gaan. Het zal er bizar rustig zijn. Want de enorme groepen Chinezen en Japanners die normaal gesproken het uitzicht op de Trevi-fontein en de Sixtijnse kapel belemmeren, keren voorlopig nog niet in het stadsbeeld terug.

“Ik verwacht dat Rome pas weer in de lente en zomer van volgend jaar naar de normale toeristenstroom terugkeert”, zegt Carlo Acampora, eigenaar van het luxueuze Gran Hotel in de Via Veneto. En de wethouder voor toerisme van de regio Lazio, Giovanna Pugliese, meent: “Het wordt waarschijnlijk een vreemde, erg Italiaanse zomer”.

Van de drie miljoen Romeinen zijn er relatief weinig besmet geraakt – dinsdag werden slechts drie nieuwe gevallen geregistreerd – maar de stad heeft door maandenlang stilte een economische dreun gekregen. Op dit moment zijn vijftig van de twaalfhonderd hotels open. Bij de Romeinse vereniging van hoteliers Federalberghi hopen ze dat er in augustus zeshonderd open zijn. Maar vooralsnog laten reserveringen op zich wachten vanwege de voortdurende onzekerheid over vluchten.

Lang en goed tafelen

Toeristen moeten dus ietsje harder zoeken naar hun ideale hotel, maar eenmaal hier hoeft lang en goed tafelen – ook een goede reden om naar Rome te komen – geen probleem te zijn. Zo’n tachtig procent van de restaurants is open en hun eigenaren snakken naar klanten. Uiteraard staan tafels verder uit elkaar, draagt het personeel mondkapjes en staan er dispensers met desinfecterende handgel.

Veel van het schitterends dat Rome op cultureel terrein heeft te bieden, is ook weer toegankelijk. Topattracties als het Colosseum, het Forum Romanum en de Vaticaanse musea hebben hun deuren de afgelopen dagen geopend. Bezoekers moeten nu online reserveren.

En wanneer je dan in dat tweeduizend jaar oude amfitheater staat, doe je dat met maar heel weinig andere mensen tegelijk. Vóór het virus opdook, liepen er hutjemutje 20.000 bezoekers per dag in het Colosseum rond maar nu zullen dat er voorlopig 1300 zijn, schat directrice Alfonsina Russo. Die mogen om het kwartier in groepjes van veertien naar binnen. Als hun temperatuur tenminste niet hoger dan 37,5 graden is. Ook het Colosseum kan niet wachten om buitenlandse bezoekers te verwelkomen. Tegen persbureau Ansa zei Russo bij de heropening op 1 juni: “Die zullen we met veel enthousiasme ontvangen.”

Dat de temperatuur wordt opgemeten, kunnen toeristen ook op de twee luchthavens en treinstation Termini verwachten. Passagiers met koorts moeten worden getest en in quarantaine gaan als blijkt dat ze besmet zijn met het coronavirus.

