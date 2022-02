Hoe belast je het vermogen van beleggers en pandjesbazen? Den Haag heeft drie opties

Klaas Knot herhaalde zijn boodschap afgelopen zondag nog maar eens: dit land haalt zijn belastinginkomsten te veel weg bij ‘de hardwerkende Nederlander’. De president van De Nederlandsche Bank zou de werknemer graag wat meer ontzien, om de belegger en de pandjesbaas – het kapitaal – juist meer te laten bijdragen.

Knot verkondigt die mening al jaren, maar zelden leek de boodschap zo aan te slaan als tijdens zijn tv-optreden in Buitenhof zondag. Duizenden mensen gingen op sociale media aan de haal met een kort filmpje uit zijn interview, toch vrij bijzonder voor een onderwerp dat tot voor kort niet echt ‘sexy’ was.

Kortom: belasting op vermogen lééft. Dat kan komen door tv-programma’s als De Kloof van journalist Sander Schimmelpenninck, en Scheefgroei van Jeroen Pauw en Sander Heijne. Maar het zal ook te maken hebben met het spaartaks-debacle.

Eind december maakte de Hoge Raad, de hoogste belastingrechter, gehakt van de manier waarop de fiscus heft op inkomen uit vermogen (box 3). Dat doet de belastingdienst niet op basis van de daadwerkelijk behaalde inkomsten die iemand uit zijn kapitaal weet te peuren, maar op basis van een fictief rendement. Dat was makkelijker voor de Belastingdienst, die niet van iedere burger hoefde na te gaan in welk tempo diens vermogen groeide.

Maar voor mensen met voornamelijk spaargeld was het een hard gelag: die hálen helemaal geen rendement uit hun geld, nu de spaarrente zo goed als nul is. Het moet dus anders, en daar lijken de geesten in Nederland dan ook steeds meer rijp voor. Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de mogelijkheden. Wat zijn die?

Mogelijkheid 1: Vermogensbelasting

GroenLinks, PvdA en SP lijken voor de kortste klap te willen gaan: belast gewoon het vermogen zélf, in plaats van de inkomsten die iemand uit dat vermogen haalt. Met een oplopend belastingtarief: hoe rijker iemand is, hoe hoger het percentage dat hij moet afdragen. 1 procent op vermogen tussen de 100.000 en 500.000 euro, tot 5 procent op vermogen boven de 5 miljoen euro.

Voordeel? Dit is relatief makkelijk in te voeren. Geen onbelangrijk argument, nu de fiscus ook vóór de uitspraak van de Hoge Raad al kampte met uitvoeringsproblemen. Bovendien is snelle actie gewenst. Nu de oude manier van heffen aan banden is gelegd, kost het de staat jaarlijks bijna 5 miljard euro aan belastinginkomsten uit vermogen zolang er geen oplossing komt.

Nadeel? Het lijkt erg veel op het stelsel dat nu juist kapot is geschoten door de Hoge Raad. Want ook in het huidige, gewraakte stelsel betaalden mensen in de praktijk een vast tarief over hun vermogen. Ja, officieel heette het dan wel een vermogensrendementsheffing, maar eigenlijk werkte de fiscus met een vast rendement per vermogensgroep.

Zo betaalde iedereen met meer dan 50.000 euro vorig jaar een vast tarief van 0,59 procent op dat vermogen, en iedereen met meer dan een miljoen euro 1,76 procent. Ongeacht hoeveel inkomen dat vermogen genereerde.

Zoals gezegd maakte de Hoge Raad daar korte metten mee. De vraag is dan waarom een vermogensbelasting, die in de praktijk op hetzelfde neerkomt, tot een ander oordeel zou leiden. Ook met de nu voorgestelde vermogensbelasting zullen mensen met meer dan een ton aan spaargeld belasting betalen over iets waar ze helemaal geen inkomen uit halen.

Mogelijkheid 2: Periodieke inkomsten uit vermogen belasten

Waarom niet in elk geval het directe inkomen uit vermogen belasten? Denk aan rente op spaargeld (al is dat de laatste jaren dus niet zoveel), aan huurinkomsten van een vastgoedbezitter of aan dividend in het geval van een belegger in aandelen. Volgens hoogleraar economie en overheidsfinanciën Bas Jacobs van de Erasmus Universiteit is een belasting op die steeds terugkerende inkomsten eenvoudig in te voeren. Zo eenvoudig zelfs dat het International Monetair Fonds (IMF) deze heffing adviseert aan ontwikkelingslanden die nog niet over een fijnmazig belastingstelsel beschikken, zegt Jacobs.

Dat zit ’m erin dat banken en vermogensbeheerders al over alle benodigde inkomensgegevens beschikken als het om dit soort inkomsten gaat. Zij kunnen daar, op last van de overheid, een deel van inhouden en dat namens hun klant doorbetalen aan de fiscus. Alleen huurinkomsten zijn niet per se bekend bij de bank, daar zou dan nog een oplossing voor gevonden moeten worden.

Mogelijkheid 3: Ook verkoopwinst meenemen

Los van die periodieke inkomsten zou Jacobs het liefst ook verkoopwinst willen belasten. Verkoopwinst is, om spraakverwarring te voorkomen, in dit geval even iets anders dan directe inkomsten als rente en dividend, en gaat pas spelen als iemand zijn aandelen of vastgoed verkoopt. Gaat het aandeel of huis voor meer geld van de hand dan wat daar ooit voor is betaald? Dan moet, zo is de wens, over die winst geheven kunnen worden.

Het ministerie van financiën was er nooit zo’n fan van. Met name omdat dan de prikkel verdwijnt om bezit als aandelen of vastgoed te verkopen, zegt Sylvester Schenk, directeur fiscale zaken van branchevereniging Register Belastingadviseurs. “Beleggers gaan de verkoop van hun aandelen of onroerend goed misschien uitstellen als ze pas belasting moeten betalen bij de verkoop. Ze laten hun winst dan in de onderneming of in het vastgoed zitten, en hoeven dan de komende tijd helemaal niets af te dragen van hun koerswinst.”

Hoogleraar Jacobs denkt dat je dit kunt ondervangen door jaarlijks al een soort tussenbelasting te heffen op het vermogen, een voorheffing dus. Op het moment dat de aandelen of het huis daadwerkelijk verkocht zijn kun je dan de balans opmaken met de fiscus, en de te veel of te weinig betaalde belasting verrekenen. Dan zou het volgens hem niet zoveel zin meer hebben om winst op te potten in het bedrijf.

“Ik erken dat het niet super eenvoudig is om vermogenswinst te belasten, maar alle EU-landen doen het al”, zegt Jacobs. “Met uitzondering van Bulgarije en Malta dan.” Hij noemt het daarom ‘politieke onwil’ dat niet eerder is overgegaan op het heffen op winst uit vermogen.

