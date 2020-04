Historische dag: Shell verlaagt dividend voor het eerst sinds Tweede Wereldoorlog

‘Een ongekende situatie’, ‘extreem uitdagende omstandigheden’, ‘iconisch’, ‘monumentaal’. Aan grote woorden was donderdag tijdens de presentatie van Shells resultaten over het eerste kwartaal geen gebrek.



Grote woorden vallen vaker bij zulke presentaties. Shell is nu eenmaal een enorm bedrijf dat vaak kapitale winsten maakt en zich graag afficheert als ‘een belegging van wereldklasse'. Maar nu hadden de grote woorden betrekking op de coronacrisis en de gevolgen daarvan. Dat die crisis Shell in alle hoeken en gaten raakt, was bekend. Lage olieprijzen, lage prijzen voor gas en vloeibaar gas, een ingestorte vraag naar vliegtuigbenzine en fors lagere verkopen van diesel en benzine. Een financiële vertaling van dat alles ontbrak nog. Donderdag kwam die dan, een eerste versie althans. En spectaculair was die.

Zo draaide Shell in het eerste kwartaal met verlies. Verlies! Vorig jaar werd er in de periode januari-maart 6 miljard dollar verdiend, nu was er een min van 24 miljoen. De olie- en gaswinning belandde, deels door eenmalige kostenposten, in de rode cijfers. De verkoop van olieproducten, zoals kerosine en benzine, liep met 18 procent terug.

‘Iconische’ korting op uitkering aan aandeelhouders

Dat heeft gevolgen. Shell verlaagt zijn kwartaaldividend naar 16 dollarcent per aandeel (was: 47 cent). Het bedrijf dat in 2016, 2017, 2018 en 2019 ’s werelds grootste dividendbetaler was, kort voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog op zijn uitkering aan aandeelhouders. Een ‘iconisch’ besluit, in de woorden van Shell-topman Ben van Beurden, waar het bestuur vier vergaderingen voor nodig had. Maar de verlaging is ‘noodzakelijk’. De beslissing scheelt Shell dit kwartaal 2,4 miljard dollar aan uitgaven. Nog een gevolg van de crisis: geen Shell-manager die dit jaar een bonus krijgt. Geen een.

En dan te bedenken dat dit pas het begin was. Van Beurden wees er op: de coronacrisis speelt pas echt vanaf begin maart, de derde maand van het eerste kwartaal. Olie is nu veel goedkoper, de prijs van een vat is grofweg gehalveerd. Dat scheelt Shell miljarden aan omzet. De olie- en gaswinning zal in het tweede kwartaal flink teruglopen en de raffinaderijen zullen gemiddeld op 60 tot 70 procent van hun capaciteit draaien, al dan niet doordat er op sommige plekken domweg geen plek meer is om olie, kerosine en benzine op te slaan. De verkoop van olieproducten zal bijna een kwart tot ruim veertig procent lager uitvallen dan in het eerste kwartaal. Het kan dus niet anders: als Shell eind juli met zijn tweede financiële vertaling van de gevolgen van de coronacrisis komt, worden de resultaten met nog veel rodere cijfers geschreven.

Shell beknot niet alleen zijn uitkeringen aan aandeelhouders. Het schrapt voor minstens vijf miljard aan investeringen. Het trok zich terug uit een groot vloeibaar-gasproject in de VS en beperkt zijn boringen naar schalie-olie. Bezuinigen doet Shell ook.

Aardig op peil

Zijn er nog ‘meevallers’? Een paar. De productie van Shells chemiepoot blijft aardig op peil. Van de 44.000 tankstations zijn er maar 140 gesloten. In sommige landen kan Shell profiteren van algemene maatregelen die overheden hebben genomen om bedrijven te steunen, zoals belastingvoordelen. Aanvragen aan overheden om salarissen van personeel aan te vullen, heeft Shell volgens een woordvoerder nog niet gedaan.

Van Beurden benadrukte dat de gevolgen van de crisis nog niet te overzien zijn. Hij beklemtoonde wel dat Shells ambities op het gebied van duurzaamheid niet veranderen. In 2050, of eerder, wil het concern netto geen broeikasgassen meer uitstoten. Ook opvallend: normaal gesproken zeggen Van Beurden en financieel directeur Jessica Uhl tijdens presentaties tien of twintig keer dat Shell een worldclass investment case (een belegging van wereldklasse) is. Die term gebruikten ze donderdag in hun presentaties niet. Pas later viel die één keer (door Uhl) na een vraag van een journalist. Het aandeel Shell ging donderdag hard onderuit: een verlies van 10 procent. Bijna ongekend.

