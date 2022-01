Historisch weinig faillissementen in 2021, maar de klap komt vrijwel zeker dit jaar

Commercieel zorgbedrijf Ontzorgd Wonen failliet, ontwikkelaar van duurzame kokosnootplaten Goodhout op de fles, webwinkel LEDDirect over de kop. En nog een stuk of wat energiebedrijven. Zomaar een greep uit de berichten op de website Faillissementen.com. Want het gebeurt natuurlijk nog wel, dat bedrijven failliet gaan.

Maar zo weinig als in het afgelopen jaar, dat is vrijwel nooit eerder vertoond. Uit gegevens van bedrijfsdataspecialist Altares Dun & Bradstreet blijkt dat er in 2021 in totaal 1809 Nederlandse bedrijven failliet zijn gegaan. Een historisch laag aantal. In 2020 – toch ook grotendeels een coronajaar – sloten nog 3157 bedrijven noodgedwongen de deuren. We moeten terug naar het begin van de jaren negentig voor vergelijkbare lage faillissementscijfers.

Economisch vangnet

De voornaamste oorzaak van het uitblijven van de aanvankelijk gevreesde faillissementsgolf is het economische vangnet dat de overheid in het leven riep om bedrijven door de pandemie te loodsen. “Als we namelijk kijken naar hoe het aantal faillissementen zich normaliter verhoudt tot de ontwikkeling van het BBP (bruto binnenlands product, red.), zou het aantal veel hoger moeten liggen”, verklaart David Verheecke, directeur Benelux bij Altares Dun & Bradstreet. Wel zorgden de enorm gestegen prijzen voor gas en elektriciteit ervoor dat het ene na het andere energiebedrijf omviel.

Hans Pragt, beheerder van Faillissementen.com, vertelt dat hij nog nooit zo'n rustig jaar heeft meegemaakt wat betreft het aantal bedrijven dat het loodje legt: “Het was absoluut een bizar jaar. Als we bijvoorbeeld 2011 erbij pakken, dan zie ik dat het er toen 13.000 waren. Als je dat afzet tegenover de lage aantallen van nu dan is dat ongekend.”

Volgens de data van Altares Dun & Bradstreet valt het bij een van de meest door de pandemie getroffen sectoren, de horeca, ook relatief mee. De coronamaatregelen hebben volgens het databureau veel impact op de bedrijfsvoering van horecazaken, maar dat is nog steeds niet terug te zien in de faillissementscijfers. Zo gingen er in 2021 slechts honderd horecagelegenheden failliet, in 2019 waren dat er 151 en in 2020 waren dat er 192.

Hier en daar vallen klappen

Een sector die zwaarder lijdt, is de bouw. Dit jaar gingen 311 bouwbedrijven over de kop. Het hoogst aantal faillissementen (315) in 2021 werd genoteerd in de handelssector.

Anders dan Altares Dun & Bradstreet constateert Pragt al wel dat er de laatste tijd iets aan het veranderen is. “In de laatste drie maanden van het afgelopen jaar neemt het aantal faillissementen weer toe. Ik schat zelfs wel zo'n 20 procent. Zelfs in december en dat is een maand waarin vanwege het kerstreces doorgaans heel weinig faillissementen worden uitgesproken.” Faillissementen.com noteert al wel problemen bij cafetaria’s, hotels en restaurants. Ook in de bouw en in de transportsector vallen nu hier en daar klappen.

De voorbode voor een structureel oplopende lijn? Pragt vreest van wel: “Het is niet onlogisch gezien de nieuwe lockdown, aflopende steunmaatregelen en opdrogende liquiditeiten bij de getroffen bedrijven. Plus dat nu de tijd gekomen is dat bedrijven hun uitgestelde belasting terug moeten betalen.”

Ook David Verheecke van Altares Dun & Bradstreet acht de kans op een ‘golf aan faillissementen’ als de overheidssteun wegvalt: “Bedrijven doen er hoe dan ook goed aan de financiële situaties van hun klanten nauw in de gaten te houden.”

