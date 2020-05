Hij: binnen twee dagen alle opdrachten kwijt. Zij: megadruk

De coronacrisis breekt uit en binnen twee dagen kan Thijs Taanman al zijn opdrachten tot en met oktober doorstrepen. “Ik kreeg de ene afzegging na de andere.” Thijs werkt al bijna tien jaar als trainer in de ‘sales’, verkoop, op zzp-basis. Hij ondersteunt bedrijven met het opbouwen en uitbreiden van hun netwerk. "Training is één van de eerste dingen waarop mijn opdrachtgevers besparen.”

Ontmoedigd raakte hij niet. “De derde dag ging er meteen een knop om bij mij. Ik wilde kijken wat ik kon doen met mijn kennis om anderen te helpen. Zodoende ben ik webinars, workshops via internet, gaan geven aan mijn opdrachtgevers hoe zij in deze crisis aan hun sales kunnen blijven werken.” Zijn vrouw vindt dat knap. “Ik heb zoveel bewondering voor zijn positieve instelling”, zegt Judith. “In plaats van in een dip te raken bekeek hij meteen welke kansen hij kon aangrijpen.”

In tegenstelling tot Thijs heeft Judith het nog steeds druk. In januari startte zij haar onderneming in Human Resources voor MKB-bedrijven. “Deze tijd biedt voor mij juist kansen. Bedrijven zitten in een onzekere periode en willen hun personeel gemotiveerd houden en angsten die er door de crisis boven drijven wegnemen. Daar kan ik goed bij helpen.” Judith werkt ook als freelance fotograaf voor evenementen en grote mediabedrijven. “Dat ligt nu wel helemaal stil. En dat is jammer, want in mijn werk als fotograaf kan ik mijn creativiteit kwijt. Maar ik ben allang blij dat ik opdrachten heb.”

Tozo-uitkering

Per 1 juni worden de eisen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) aangepast. De Tozo is bedoeld voor zelfstandigen van wie het inkomen door de crisis onder het sociaal minimum daalt. Met de Tozo-uitkering krijgen zelfstandigen een uitkering die maximaal 1500 euro per maand bedraagt, zonder verdere voorwaarden. Maar vanaf 1 juni geldt voor de Tozo een partnertoets, als de partner wel een inkomen heeft, heeft de zzp’er zonder werk geen recht meer op een uitkering.

Thijs heeft na de annuleringen van opdrachtgevers de Tozo-regeling aangevraagd om de financiële klap op te vangen. Hij hoopt hier binnenkort niet meer afhankelijk van te zijn. “Er zijn uit de webinars een aantal opdrachten gerold. Ik kan er nog niet van leven, maar ik ben wel blij dat de opdrachten langzamerhand weer binnenkomen.”

Zowel Thijs als Judith hebben een buffer opgebouwd, zodat er altijd geld achter de hand is om van te leven. “Dat hoort bij het ondernemerschap”, vindt Judith. “Voordat ik mijn onderneming begon, werkte ik in loondienst. Tijdens mijn baan was ik al bezig met het opbouwen van een buffer, omdat ik ervan uit ging dat ik de eerste maanden als ondernemer niet voldoende opdrachten zou hebben.”

De coronacrisis is voor Judith en Thijs weliswaar een onzekere tijd, maar ze proberen er het beste van te maken. De bereidwilligheid om anderen te helpen zonder er iets voor terug te verwachten is groot. “Ik geloof erin dat als ik mij inzet voor anderen, dat dat uiteindelijk weer terugkomt. Ook al is dat niet meteen”, zegt Thijs. “Ook biedt de crisis de kans na te denken over wat je echt graag wilt met een onderneming of baan. Daar zou iedereen gebruik van moeten maken.”

Lees ook:

Helpt creatief boekhouden me uit de penarie, vragen ondernemers zich af

Een groeiend aantal zzp’ers verandert de eenmanszaak in een bv, in de hoop zo privé-vermogen veilig te stellen mocht de zaak failliet gaan. Maar zo werkt het niet.