Het Wuhan-virus doet de Chinese economie pijn, en dat kan elders doorwerken

Als economisch wonder China valt, bloedt de wereld. Dit geldt nu misschien wel meer dan in 2003, toen het Sars-virus de kop opstak. Want China is nu een veel groter onderdeel van de wereldeconomie. “Destijds was China goed voor nog geen 4 procent van de wereldeconomie, nu is dat 17 procent”, zegt Corné van Zeijl, beursanalist van Actiam.

Nu zijn meer bedrijven verbonden met Chinese bedrijven als afnemer of toeleverancier dan in 2003, zegt ook econoom Raphie Hayat van de Rabobank. “Als de auto-industrie van Wuhan in de problemen komt, voelen internationale toeleveranciers en afnemers de pijn ook.”

Ook anders dan toen: het aantal toeristen. “Niet alleen het aantal Chinezen dat reist, is toegenomen vanwege de welvaart, maar ook het aantal reizen dat een Chinees maakt”, zegt Hayat. “Voor Thailand, dat veel Chinese bezoekers krijgt, is dit virus daarom geen goed nieuws.”

Maar als China snel een pleister op de wond plakt, kan het leed voor de rest van de wereld ook weer snel voorbij zijn. “De Chinese autoriteiten lijken een stuk sneller en adequater te reageren dan destijds”, zegt Van Zeijl.

Ook de Nederlandse economie kan er last van krijgen

Dat neemt niet weg dat het Wuhan-virus op korte termijn een behoorlijke impact kan hebben in China. “Het effect zal in China duidelijk te zien zijn in de cijfers over het eerste kwartaal”, zegt Hayat. Nu al zijn fabrieken gesloten om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dat kost productie, dus omzet. “Als dat lang duurt, kunnen bedrijven omvallen. Dat risico is groter dan in de tijd van Sars, omdat Chinese bedrijven nu hogere schulden hebben.”

Een ander probleem is de consumptie, die vanwege alle restricties terugloopt. Hayat: “Normaal gesproken wordt er veel gereisd en gekocht in de periode van het Chinees Nieuwjaar. In de steden die China heeft stilgelegd, gebeurt dat nu niet.” In de zeventien steden die ‘op slot’ gezet zijn, wonen volgens perbureau AP vijftig miljoen mensen.

Ook de Nederlandse economie kan last krijgen van het Wuhan-virus, omdat Nederland als open economie gevoelig is voor golfbewegingen in de internationale handel, zegt Hayat. “Bovendien is er een aantal Nederlandse bedrijven dat zakendoet met partijen in Wuhan.”

Intussen zoeken beleggers veilige havens, zoals goud en staatsobligaties. Maar de paniek is nog altijd veel minder groot dan ten tijde van Sars, zegt Van Zeijl. “Echte paniek is er nog niet, beleggers hebben hun les geleerd. Waarschijnlijk is de economische klap van het Wuhan-virus tijdelijk en eenmalig, net als bij andere virussen. Maar als het snel gaat met de verspreiding, kan het zo weer anders zijn.”