Het wordt druk bij de kampeerboer deze zomer

De zomervakantie lonkt maar veel vakantiegangers twijfelen over de bestemming. Moeten we het dit jaar wel doen, die vertrouwde vakantie naar het Lago Maggiore? Of is vakantie in eigen land op een kleine camping wellicht een alternatief? Veel mensen lijken voor de laatste optie te gaan en dan komt al snel kamperen bij de boer in beeld. Niet te massaal, alleszins betaalbaar en nog romantisch ook, zo tussen de koeien.

“Het loopt storm", zegt Bas van Mill van de Stichting Vrije Recreatie (SVR), waar je donateur van moet zijn om bij een aangesloten boer te mogen kamperen. “Vorige week hebben zich in één week tijd 1200 donateurs aangemeld. Dat is ongekend”, vertelt Van Mill. De massale aanloop moest wel even op gang komen, zegt hij, omdat veel kampeerders dachten dat de campings nog op slot zijn. Wel is het sanitair tot 1 juli dicht. “Wat dat betreft zitten we tot die tijd allemaal in hetzelfde schuitje, grote en kleine campings.”

Maar dat het coronavirus de boerencampings tot de winnaars van deze crisis maakt, staat vast: “Mensen gaan op zoek naar ruimte en die vinden ze bij de boer. De plekken zijn ook groter en je zit niet met z'n allen op een kluit.” Gemiddeld telt een boerencamping zo tussen 25 en 30 kampeerplaatsen, waar je zo'n 18 euro per plek voor betaalt. Dat is toch iets anders dan de 60 euro per nacht aan de Italiaanse rivièra. Van Mill: “Wij hanteren gekscherend wel eens de slogan ‘Wie bij de boer gaat kamperen kan ’s avonds dineren’.”

Geen Berlijn maar Leipzig, geen Brussel maar Leuven Naast de kampeerboeren zijn vakantiehuisjes, stacaravans en bungalowparken in trek, weet Marco van Leeuwen, specialist reisindustrie aan de Breda University. “Campers zijn ook niet aan te slepen. Alles met eigen sanitair is populair.” Maar voor de verliezers van de coronacrisis is de pijn hevig. Vliegvakanties en cruisevakanties zijn de grootste slachtoffers. Van Leeuwen: “Massa is kassa zeggen ze wel eens, maar dat is er voorlopig niet bij.” De grootste verliezer is de consument, stelt Van Leeuwen: “De reisconsument heeft toekomstverdriet. Men zal moeten zoeken naar andere vormen en bestemmingen. Geen Berlijn maar Leipzig, geen Brussel maar Leuven, geen Parijs maar Lille.”

Bivakkeren tussen de lammetjes

In totaal zijn 125.000 kampeerders lid van SVR die kunnen kiezen uit 1200 boerencampings in Nederland en nog eens 800 in het buitenland. Naast SVR heb je onder meer de Vereniging Kamperen bij de Boer (VeKaBo) , waar ook nog eens 850 aanbieders van kleine kampeeraccomodaties ( waaronder veel boerencampings) bij zijn aangesloten. Het kampeerpubliek dat het boerenerf bezoekt is tamelijk divers, zegt Van Mill. “Het zijn of gezinnen met kinderen die het leuk vinden om tussen de lammetjes te bivakkeren of juist mensen waarvan de kinderen al de deur uit zijn. Die komen voor de rust, zonder toeters en bellen, zonder disco's en zwembaden.”

Als deze zomer 17 miljoen mensen besluiten op dat hele kleine stukje aarde te blijven, dan kunnen de boeren aardig wat vakantiegangers kwijt. Nederland telt 100.000 verblijfplaatsen op ruim tweeduizend boerderijen, zo berekende boerenbelangenorganisatie LTO. En dat worden er alleen maar meer, ziet Arjan Monteny, voorzitter LTO Multifunctionele Landbouw. “Er was al langer sprake van groei maar sinds de corona-uitbraak kwam er ineens nog eens extra belangstelling. Er ontstaat ook steeds meer variatie in het aanbod, van heel basaal kamperen naar heel luxe. Sommige gasten willen graag extra betalen voor een bubbelbad.”

Het moet de boer wel liggen

De meeste boeren die er een camping bij hebben genomen of helemaal zijn omgeschakeld naar plattelandsrecreatie, zullen daar geen spijt van hebben. Monteny: “Vaak levert een camping met bijvoorbeeld nog een winkeltje ernaast wel 30 procent van hun inkomsten op. Maar kampeerboer zijn is niet uitsluitend economisch gedreven. Ondernemers vinden het leuk om hun erf te delen en zijn zich bewust van de unieke plek die ze kunnen bieden.” Wat niet wil zeggen dat een camping runnen voor iedere agrariër is weggelegd, zegt Monteny. “Het moet je wel liggen om de hele zomer mensen op je erf te hebben die dan vragen of er niet iets met die koe aan de hand is.”

