Het was een superjaar op de beurs, dankzij deze trends

Nederlanders? Dat zijn bollenkwekers, baggeraars, dijkenbouwers en zaadveredelaars. Maar er is meer in de Hollandsgloriepotjandoriesfeer. De grote chipmakers huizen in Taiwan, China en Zuid-Korea, maar de machines waarmee die chips worden gemaakt of waarin ze worden verpakt, komen van Nederlandse be­drijven.

Voor de aandeelhouders van ASML was 2019 het zoveelste feestjaar. Het bedrijf uit Veldhoven is bijna een monopolist op zijn terrein – de fabricage van grote machines om chips mee te maken – en dat vertaalt zich in hoge verkoopcijfers en vette rendementen. Het aandeel ASML geldt al jaren als duur, maar steeg toch 92 procent. 263,70 euro kostte een aandeel op Oudejaarsdag. Eind 2018 was dat 137,10 euro. Tien jaar geleden 24,75 euro. Het einde van de groei is nog niet in zicht. Omdat er in steeds meer spullen en apparaten steeds meer chips worden verwerkt. En omdat ASML technologisch nog altijd vooroploopt.

Ook bij beleggers in twee wat minder bekende beursgenoteerde toeleveranciers van de chipindustrie, Asmi en Besi, kon de champagne ontkurkt, een dure zelfs. Asmi steeg 183 procent, Besi 86 procent. Ook die bedrijven waren in het afgelopen decennium een goudmijn voor lange-termijnbeleggers. Het aandeel Asmi is nu 5,6 keer zo duur als tien jaar geleden, Besi bijna 25 keer.

DSM

Gaan duurzaamheid en goede rendementen samen? Voormalig Unilever-topman Paul Polman predikte van wel, DSM’s Feike Sijbesma ook, zij het wat minder pauselijk en luidruchtig. Onder Simon de Bree (dit jaar overleden) en Peter Elverding (in 2017 overleden) zette DSM een metamorfose in: van bulkchemie naar ingrediënten van voedingsmiddelen en kunststoffen. Onder Sij­besma, die Elverding in 2007 opvolgde, ging die ombouw door. Met succes: het aandeel DSM is nu ruim drie keer zoveel waard als dertien jaar geleden. In 2019 pluste het aandeel ­bijna 63 procent. Sijbesma verlaat DSM in februari. Zijn palmares? Meer duurzaamheid en een prettig rendement. Hij zou weleens als trendsetter de bedrijfsgeschiedenis in kunnen gaan.

Galapagos

Beleggen in biotechnologie, dat is gokken voor bemiddelden. Wordt het medicijn-in-wording een succes, dan kan zo’n belegging veel geld opleveren. Blijkt het medicijn niet of onvoldoende te werken, dan volgt een strop. Voorbeelden van dat laatste zijn het Nederlandse Kiadis en het Belgische Asit, die in 2019 vrijwel hun hele waarde verloren omdat hun middelen tegen respectievelijk leukemie en hooikoorts niet voldeden. Een voorbeeld van het eerste is Galapagos, dat waarschijnlijk miljarden gaat verdienen met zijn middel tegen reuma. Het aandeel steeg in 2019 met 132 procent. In tien jaar is de waarde van het aandeel verdrieëntwintigvoudigd.

ABN Amro

De Nederlandse economie groeit, maar de koers van ABN Amro, dat bijna al zijn geld in Nederland verdient, daalde met 22 procent. Deels kwam dat door de lage rente, deels door wat tegenvallende winsten. En deels door de forse boete die ABN Amro wacht omdat de bank de ­controles op zijn clientèle niet op orde had. ‘Bank, ken uw klant’ is het motto waar de Nederlandse banken aan moeten voldoen.

En 2020?

Eind 2018 waren er handelsoorlogen tussen China en de VS en tussen de VS en de EU. Het groeitempo in China temperde, de vooruitzichten voor de westerse economieën verslechterden en er was die president die al tweetend voor onrust zorgde. Toch was 2019 een heel goed beursjaar, met dank aan de ­extreem lage rentes. Een herhaling in 2020 lijkt na zo’n superjaar ­uitgesloten, al zou die president ook met een tweet de handels­oorlogen kunnen beëindigen ­waardoor de Chinese economie en de handel weer een stimulans krijgen.

