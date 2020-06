Het virus is onder controle, en dus haalt Vietnam alles uit de kast voor economische groei

Nu het coronavirus binnen de eigen grenzen onder controle is, haalt Vietnam alles uit de kast om haar status als snelst groeiende economie van Zuidoost-Azië vast te houden. De Vietnamese premier Nguyen Xuan Phuc zegt dit jaar een economische groei van 5 procent te ambiëren. Dat is weliswaar minder dan de 7 procent groei in 2019, maar meer dan de door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelde 2,7 procent.

De Vietnamese regering zet bovendien hoger in dan het in eigen land gerenommeerde Vietnam Institute for Economics and Policy Research, dat maximaal 4,2 procent groei verwacht.

Het optimisme van premier Phuc heeft alles te maken met het coronavirus. Door kordaat in te grijpen, onder meer met quarantainekampen voor tienduizenden reizigers, heeft Vietnam het virus onder controle. Behalve nieuwe besmettingen onder uit het buitenland gerepatrieerde Vietnamezen, meldt het land al zeker vier weken geen nieuwe infecties.

Investeerders verlokken

Vietnam wil dat nieuwe vertrouwen gebruiken om investeerders aan te trekken, bijvoorbeeld bedrijven die hun productie willen verplaatsen. Dat kan lukken omdat men nu laat zien een complex probleem als het coronavirus de baas te kunnen zijn, zegt Adam McCarty, hoofdeconoom bij het in Hanoi gevestigde onderzoeksbureau Mekong Economics. “Dat geeft een positief signaal af aan de buitenwereld. Misschien is dit wel het moment waarop Vietnam afscheid neemt van de ontwikkelingslanden en zich aansluit bij meer geavanceerde economieën als Zuid-Korea.”

Zelfs met de lagere groeiverwachting van het IMF springt Vietnam stukken beter weg uit de crisis dan de meeste landen, inclusief haar regionale buren. Het nabijgelegen Thailand zakt weg in een recessie, bij voormalige groeilanden Indonesië en De Filipijnen verwacht het IMF dit jaar respectievelijk 0,5 procent en 0,6 procent groei.

Klad in kledingindustrie

Toch komt ook Vietnam niet zonder kleerscheuren uit de coronacrisis. Vooral het toerisme en de maakindustrie, belangrijke steunpilaren van de Vietnamese economie, hebben het zwaar nu grenzen zijn gesloten en consumptie in het Westen door lockdowns is ingezakt. In de kledingindustrie, waar veel orders zijn geannuleerd, zijn recentelijk duizenden Vietnamezen werkloos geraakt.

Om die klappen op te vangen trekt Hanoi miljarden uit voor stimuleringsprogramma's die armen moeten helpen en een opkikker moeten geven aan binnenlandse consumptie. Daarnaast zijn de rentes verlaagd en komt er geld vrij voor grootschalige overheidsinvesteringen. Maar ook in Vietnam gaat alles niet zomaar terug naar hoe het was, waarschuwt McCarty. 5 procent groei is daarom misschien te ambitieus. “Drie procent lijkt mij meer reëel. Maar ook dan zou Vietnam een winnaar zijn.”

