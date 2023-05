Het verschil tussen de top en de rest van Albert Heijn is te groot, vinden CNV-leden. ‘Dit is de druppel’

Medewerkers bij de distributiecentra van Albert Heijn voelen zich achtergesteld omdat topmensen op het hoofdkantoor van het bedrijf wél veel meer salaris hebben gekregen. En zij niet. CNV-onderhandelaar Roel van Riezen zit maandag aan tafel met de Zaanse supermarktketen en vertelt merkt dat die loonkloof niet langer wordt gepikt.

Wordt het spannend vandaag of komen jullie er wel uit?

Van Riezen: “Het wordt geen spannende dag want we hebben allebei de intentie om er uit te komen. Onze belangrijkste eisen zijn glashelder: een loonsverhoging, geen verslechtering van de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden en een aantal verbeteringen voor uitzendkrachten. Daar gaan we uit komen. Is het niet maandag, dan wel dinsdag.”

Vakbonden vallen ook over de grote loonkloof binnen bedrijven als Albert Heijn. Mensen in de top hebben veel meer extra salaris gekregen dan de medewerkers in de distributiecentra.

“De top van AH heeft geloof ik wel 13 of 14 procent loonsverhoging gekregen en nog wat eenmalige extra’s. Zij en ook de aandeelhouders zorgen goed voor zichzelf. Er is de afgelopen jaren steeds gekeken of het ietsje minder kan met de cao’s voor de gewone AH-medewerkers. Terwijl tijdens corona weer eens is gebleken hoe essentieel al die mensen zijn. Voor de klanten van Albert Heijn maar ook voor het bedrijf. Mede door die werknemers was er meer omzet, meer winst. Daar mag iets tegenover staan. De verschillen tussen de top en de rest van de medewerkers, zeker ook in de distributiecentra, zijn te groot geworden.”

Die verschillen zijn er toch al jaren?

“Ja, en wij roepen het ook al jaren. Maar eindelijk is de druppel nu ook bij onze leden in de emmer gekomen waardoor die nu overloopt. Dat is het mooie van deze staking: die is begonnen bij de mensen zelf. Dat is ook waar het CNV voor staat, dat het van onderop komt. Het zijn onze leden die nu zeggen: tot hier, het is genoeg met die groeiende loonkloof.”

Als je de lonen verhoogt, berekent Albert Heijn dat door en betalen we meer aan de kassa. Ook de medewerkers in de distributiecentra. Doe dus maar niet.

“Dat is de zogeheten loon-prijsspiraal. Maar die is er niet als de aandeelhouders minder van de winst krijgen. En minder dividend kunnen ze heel goed hebben na de afgelopen vette jaren. Door iets minder winst te accepteren kan Albert Heijn de eisen van de medewerkers prima betalen. Weet je, wij verlangen niet meer dan een normale loonsverhoging. En een eerlijkere verhouding tussen wat de mensen in de top verdienen – en de winst die naar aandeelhouders gaat – en de medewerkers in de distributiecentra. Er moet iets worden rechtgetrokken.”

Kun je het werk en de beloning van mensen uit de top van het bedrijf wel vergelijken met de mensen in de distributiecentra?

“Het zijn andere werelden met andere verantwoordelijkheden. Er mag wat ons betreft ook best verschil zijn, maar er zijn grenzen. Mensen moeten wel rond kunnen komen van de 40 uur die ze werken. Zij doen ook verantwoordelijk werk.”

President van De Nederlandsche Bank waarschuwt voor te hoge lonen Stel dat de vakbonden hun zin krijgen en de lonen stijgen in steeds meer sectoren met 10 procent of meer, dan dreigt wel degelijk een prijsspiraal. Dat zei Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank (DNB) zondagochtend in het televisieprogramma Buitenhof. Zo’n spiraal ontstaat als de gestegen lonen worden doorberekend in producten. Met andere woorden: met meer verdienen schiet niemand iets op als alles tegelijkertijd duurder wordt. Knot pleitte de afgelopen maanden nog nadrukkelijk voor hogere lonen. “Ik heb eerder aangegeven dat 6 of 7 procent loonstijging verantwoord is”, zei Knot. “Maar als werkgevers en werknemers die energierekening bij elkaar naar binnen schuiven dreigt de loonprijsspiraal en gaat de inflatie langdurig veel hoger zijn.” Na een periode van herstel stegen de prijzen in maart weer waardoor de inflatie boven de 5 procent uitkwam. Het streven van EU-landen is een maximaal inflatiepercentage van 2. Door de rente steeds ietsje te verhogen proberen centrale banken in zowel de VS als in Europa de inflatie af te remmen. Als de vakbonden het hoofd niet koel houden, waarschuwde Knot, ‘dan zijn we met z’n allen slechter af’.

