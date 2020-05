Het verlies van ABN Amro komt niet helemaal uit de lucht vallen

Op 9 januari, toen bekend werd dat accountant Robert Swaak de nieuwe bestuursvoorzitter van ABN Amro zou worden, was Covid-19 nog niet veel meer dan een regionaal probleem in een ander continent. Nu mag Swaak bekendmaken hoe groot de invloed van dat coronavirus is op de eerste-kwartaalresultaten van dit jaar: een verlies van 395 miljoen euro. Dat is meer dan waar analisten tevoren op rekenden. En een schril contrast met de 478 miljoen aan winst van begin 2019.

Toch komt het grote verlies niet helemaal uit de lucht vallen. De grootbank had anderhalve maand geleden zelf al aangegeven dat er rode cijfers aan zaten te komen. Dat komt deels door problemen bij slechts twee klanten. Zo moest de zakenbank stoppen met het bijstaan van een grote Amerikaanse belegger, die zich had verslikt in de onstuimige koersbewegingen in maart als gevolg van de coronacrisis. Dat betekende een nettoverlies van 183 miljoen euro. Ook moest ABN een grote lening afschrijven aan een Singaporese oliehandelaar die door de gekelderde olieprijzen in de problemen kwam. Naar verluidt gaat dat om 300 miljoen euro.

Stroppenpot

Mede door die grote tegenvallers moest de bank in totaal liefst 1,1 miljard euro opzij zetten aan leningen die waarschijnlijk nooit terugbetaald worden. Op dit moment zien alle banken wereldwijd dit soort voorzieningen stijgen. Door de inzakkende economie en verwachte faillissementen moet er veel extra geld naar de stroppenpot. Dat gaat allemaal af van de winst.

ABN leent dan ook nog eens relatief veel geld uit aan een sector waar het zacht gezegd niet goed mee gaat: de olie- en gasindustrie. De olieprijs was eind vorig jaar al laag en daalde met de intrede van het virus verder - ineens stapte bijna niemand meer in het vliegtuig en in de auto. Daarop begonnen olie-producerende landen onderling ook nog eens ruzie te maken, waarop de prijs voor een vat olie kelderde. Voor ABN betekent dat: méér geld in de stroppenpot.

De bank leent vooral aan olie- en gasbedrijven in de Verenigde Staten, blijkt uit de bijlage van de kwartaalcijfers. Dat voorspelt niet veel goeds. De Amerikaanse olie-industrie bestaat voor een groot deel uit weinig weerbare, kleine schalie-boeren die nu afhankelijk zijn van steunpakketten vanuit de overheid. Wel is ABN Amro bezig om zich stapje voor stapje terug te trekken uit de olie-industrie.

Veel liquide middelen

Door dit alles ging het ‘rendement op eigen vermogen’ hard onderuit bij ABN. Beleggers zien dat getal als een belangrijke prestatiemeter. De doelstelling van de bank is om tussen de 10 en 13 procent uit te komen, maar strandt dit kwartaal op -8,7 procent. Teleurstellend, vindt Swaak.

Wel kan hij een ruime kernkapitaalbuffer presenteren van 17,3 procent, wat betekent dat er veel liquide middelen in huis zijn om financiële tegenvallers op te vangen. Ook mooi: door de toegenomen handel op de financiële markten beurt de bank meer aan commissies bij het faciliteren van de beurshandel. En het helpt ABN dat veel van haar hypotheken heeft uitstaan bij Nederlandse huizenbezitters. Die hebben de reputatie dat ze netjes blijven afbetalen, economische crisis of niet.

Swaak wil zich de komende periode richten op een nieuwe strategie voor de zakentak van de bank. Dat bijstaan van bedrijven levert nog te weinig op en brengt hier en daar te veel risico's met zich mee. De bestuursvoorzitter presenteert zijn bevindingen hierover na de zomer.

Ook wil hij de komende maanden extra inzetten op de strijd tegen witwassen. Momenteel onderzoekt het Openbaar Ministerie nog of de bank daarin te laks is geweest, mogelijk met een hoge boete en strafvervolging tot gevolg. Sinds het vorige kwartaal zijn er 385 extra voltijdsbanen gezet op het doorlichten van klanten en verdachte geldstromen.

Lees ook:

Dalende koers ABN Amro na presentatie van nettowinst

Liefst zeven procent daalde ABN Amro woensdag op de beurs. De teleurstellende jaarwinst zal daar debet aan zijn.

Grootbanken willen persoonsgegevens uitwisselen om witwasserij tegen te gaan

Nu nog verboden maar volgend jaar misschien niet meer: grootbanken die hun klantgegevens onderling delen in hun jacht op witwasserij. Daar gaat jaarlijks 13 miljard in om.