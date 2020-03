Het terugdringen van kindhuwelijken baat de economische groei enorm

Jaarlijks trouwen zo’n 15 miljoen meisjes voordat ze achttien jaar worden, vaak met een volwassen man. Het is een hardnekkig probleem, onder meer in Afrika ten zuiden van de Sahara. Voor het eerst is nu berekend wat het economische effect is van kindhuwelijken voor ontwikkelingslanden. Het terugdringen ervan kan de economische groei aanzienlijk vergroten, stellen economen van het IMF in een studie getiteld ‘Does Child Marriage Matter for Growth?’

De Wereldbank schatte drie jaar terug al dat kindhuwelijken ontwikkelingslanden miljarden euro’s kosten. Dat komt doordat kindbruiden hun school niet afmaken en grotere, zwakkere gezinnen krijgen. Wereldwijd zijn volgens de bank meer dan 700 miljoen vrouwen getrouwd voordat ze achttien werden.

De kwalijke effecten van het kindhuwelijk zijn talrijk. “Kindhuwelijken ontnemen meisjes hun rechten”, vat Oxfam Novib die samen. “Hun recht op eigen keuze, maar ook op onderwijs, veiligheid, gezondheid en lichamelijke integriteit. Doordat meisjes op jonge leeftijd trouwen hebben zij een verhoogd risico op complicaties bij zwangerschap en bevalling en zijn ze kwetsbaar voor huiselijk geweld en seksueel misbruik. Bovendien worden de meeste meisjes gedwongen om te stoppen met hun opleiding na het huwelijk. Zonder opleiding staakt hun persoonlijke ontwikkeling en wordt de kans kleiner dat zij kunnen ontsnappen aan armoede.”

Economische voordelen?

Vanwege die geschonden mensenrechten kan een economische analyse vervolgens een onderkoelde, zakelijke indruk wekken. En wat als uit die analyse blijkt dat kindhuwelijken economische voordelen hebben?

Een voorbeeld daarvan is dat meisjes in kindhuwelijken meer kinderen krijgen. Meer kinderen betekent een grotere beroepsbevolking, zou een econoom kunnen zeggen, arbeidskrachten die bijdragen aan economische groei. Dit element stippen ook de economen van het IMF. Maar daar staat weer tegenover dat tieners die geen kinderen krijgen en hun school afmaken meer verdienen, meer bijdragen aan de samenleving. En overbevolking doet straatarme landen geen goed.

De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat het terugdringen van kindhuwelijken de economische groei beduidend vergroot. “Als kindhuwelijken vandaag zouden worden gestopt, zou de economische groei per hoofd van de bevolking op de langere termijn met 1,05 procentpunt toenemen.” Het geldt op de langere termijn, omdat eerst die school moet worden afgemaakt. En het effect werkt door omdat die beter opgeleide ouders hun kinderen ook weer een betere toekomst kunnen bieden.

Armoede is een belangrijke reden

Ook het besluit van ouders om hun kind jong te laten trouwen kun je economisch formuleren. “Families houden geen rekening met het inkomstenpotentieel van meisjes wanneer ze naar de kosten kijken van de opvoeding en het onderwijs.” Armoede is een belangrijke reden voor ouders om een huwelijk te arrangeren en economische vooruitgang kan kindhuwelijken terugdringen. De snelle economische ontwikkeling in Oost-Azië in de jaren negentig zorgde bijvoorbeeld voor een buitengewone daling, schrijft het IMF.

In landen als het Afrikaanse Niger spelen ook sociale en religieuze motieven een rol. Bijvoorbeeld de angst om ongetrouwd zwanger te zijn. Minister Kaag voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking bezocht vorig jaar een Unicef-project in Niger dat kindhuwelijken wil tegengaan en kondigde aan 100 miljoen euro in vier jaar in het arme land te investeren.

De link tussen kindhuwelijken en onderwijs is in Niger evident. 81 procent van de vrouwen van 20 tot 24 jaar zonder opleiding en 63 procent van de vrouwen met alleen basisonderwijs, waren op hun achttiende al getrouwd. Voor vrouwen die aanvullend onderwijs hebben gevolg is dat maar 17 procent.

De Wereldbank berekende eerder dat Niger in 2030 opgeteld 1,7 miljard dollar had kunnen besparen als het kindhuwelijk in 2015 was uitgebannen. Het is een van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties: geen kindhuwelijken meer in 2030. Als dat lukt, draagt het ook bij aan andere doelen, zoals geen honger meer, betere gezondheid, vrouwenrechten, minder ongelijkheid en economische groei.

