Het schrappen van de ontslagboete zet de uitwerking van het pensioenakkoord onder druk

Het kabinet heeft vakbonden FNV, CNV en VCP deze week zwaar teleurgesteld door de ontslagboete niet meer op te nemen in het nieuwe steunpakket aan ondernemers. Die klap is voor de vakbeweging zo hard dat dit druk legt op een heel ander dossier: de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel. Dat zeggen twee ingewijden tegen Trouw.

“Vakbondsleden hebben deze week kunnen zien hoe het kabinet gewoon over de vakbonden heen walst met die ontslagboete”, vat één van hen de huidige beeldvorming samen. Die achterban zal nu extra kritisch kijken naar hoe de vakbonden samen met het kabinet en de werkgevers tot een nieuw pensioencontract komt, is de vrees.

Vakbeweging cruciaal

Die druk kunnen de onderhandelaars er in deze cruciale periode niet bij hebben. Al maanden is een speciale stuurgroep van sociale partners en ambtenaren bezig om handen en voeten te geven aan het pensioenakkoord dat ze vorig jaar afsloten. Verantwoordelijk minister Wouter Koolmees (D66, sociale zaken) wil hier nog voor de zomer uitkomen, en de opstelling van de vakbeweging is hierin cruciaal.

Maar de betrekkingen tussen de bonden FNV, CNV en VCP en die minister zijn deze week ernstig bekoeld. Tot groot ongenoegen van de vakbeweging maakte het kabinet woensdag bekend dat ondernemers vanaf juni geen boete meer krijgen als zij personeel ontslaan terwijl zij loonkostensubsidie ontvangen. Werknemers zijn niet ineens vogelvrij: hun baas moet nog altijd rekening houden met het ontslagrecht en ook een transitievergoeding meegeven als hij iemand ontslaat.

Bonden zwaar teleurgesteld

Evengoed vreest de vakbeweging massale ontslaggolven. Bonden FNV en CNV bleven woensdag na de persconferentie hierover zwaar teleurgesteld achter en hadden tot op het laatste moment gehoopt dat het kabinet hier nog wat in te bewegen kon.

Vanwege het wegvallen van de ontslagboete zijn de bonden niet ineens anders gaan denken over hoe het ideale pensioenstelsel eruit moet zien. Inhoudelijk hebben de twee kwesties niets met elkaar te maken. En iedere partij is er ontzettend bij gebaat om zo snel mogelijk over te gaan naar een nieuw pensioencontract. Onder meer vanwege dreigende pensioenkortingen is de druk om er snel uit te komen gigantisch.

Minder beloven, meer waarmaken

Het scheelt dat de onderhandelaars van sociale partners en het kabinet het over de inhoud goeddeels eens lijken te zijn. Gepensioneerden krijgen minder zekerheid is over de hoogte van de uitkering, maar wel meer zicht op een hogere uitkering. Minder beloven en méér waarmaken, is het credo. Het Centraal Planbureau rekent het nieuwe stelsel momenteel na, en volgens een ingewijde uit de pensioensector zien die berekeningen er op dit moment veelbelovend uit.

Maar dat de neuzen van de werknemers, werkgevers en het kabinet op het hoogste niveau dezelfde kant op staan, zegt niet alles over hoe de achterban van de vakbonden tegen de zaak aankijkt. Met name FNV-leden waren in het verleden kritisch op de kabinetsopstelling in de pensioendiscussie.

Eerdere regeringen zouden zich niet altijd betrouwbaar hebben getoond in de onderhandelingen, klonk het dan. Daarnaast zou wetgeving voor pensioenfondsen zo stringent zijn dat er van een degelijke pensioenuitkering niet veel meer overblijft. En tot slot waren er vorig jaar grote stakingen tegen de snelheid waarmee het kabinet destijds de AOW-leeftijd wilde verhogen.

