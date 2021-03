Het schip is los, maar de lading is nog lang niet in Rotterdam: ‘Misschien blijft het schip er aan de ketting liggen’

Wanneer komen die containers in Nederland aan?

Roderick de la Houssaye: “Tja, geen idee. Het schip is los. Da’s mooi. Het wordt nu eerst geïnspecteerd. Als het niet beschadigd is, en daar lijkt het op, zou het naar Rotterdam kunnen varen. Maar misschien laten de Egyptische autoriteiten het aan de ketting liggen en komt er een schadeclaim. Er zijn schepen die het Suezkanaal door de opstopping hebben gemeden en de route om Kaap de Goede Hoop hebben gekozen. Dat scheelt Egypte inkomsten. En Boskalis zal voor het lostrekken van het schip ook wel een bonnetje hebben gestuurd.”

Dus?

“Wachten. Als het schip wordt vrijgegeven, vaart het naar Rotterdam. Dat duurt een week. In Rotterdam moet het gelost. Dat duurt twee tot drie dagen. Maar is er al een armada aan schepen onderweg naar Rotterdam. Daar gaat vertraging ontstaan. Ik neem niet aan dat de Ever Given het eerste schip zal zijn dat ze daar gaan lossen. En ik denk dat het wel een maand duurt voordat de afhandeling van goederen in Rotterdam weer als normaal verloopt.”

Uw klanten moeten wachten. Wat zit er in die containers?

“Sokken, kokosmelk, formule 1-spullen. O ja, noedels ook.”

Lijdt Nedcargo schade door alle vertraging?

“Onze klanten begrijpen dat we hier niets aan kunnen doen. Zij zullen hun schade niet op ons verhalen. Maar de hele kwestie bezorgt ons een hoop extra werk. We moeten onze klanten op de hoogte houden. We moeten nagaan waar de spullen zijn. We moeten boekingen aanpassen: van binnenvaartschepen en van trucks die de lading in Rotterdam gaan ophalen. Al met al zijn we met deze lading zeker twee keer zo veel tijd kwijt als normaal, nog los van de vertraging.”

Heeft Nedcargo ook containers staan op de schepen die vertraagd zijn door het vastlopen van de Ever Given?

“Zeker. Een paar honderd, verspreid over verschillende schepen. Er zit vooral textiel in. En voedingsmiddelen. Ook die zullen later aankomen dan eerder gedacht. Maar die schepen kunnen nu in elk geval doorvaren.”

