Het ‘robot-UWV’ stoomt werkloze machines klaar voor een nieuwe uitdaging

Het is een onwerkelijk gezicht. In drie hallen in het Brabantse Budel staan zo’n achthonderd werkloze robots. Te niksen, na jarenlang trouwe dienst bij werkgevers als Audi, Daimler en BMW. Maar ze zijn niet opgegeven, het zijn geen kansloze werklozen en ze gaan nog lang niet met pensioen. De feloranje, gele en blauwe machines staan te wachten tot ze opnieuw de arbeidsmarkt kunnen betreden. Ze worden als het ware omgeschoold om ander werk te kunnen doen. Of, zoals mede-eigenaar Patrick Waltmans het zegt: “Wij zijn het UWV voor werkloze robots”.

Wij, dat zijn Patrick en zijn broer Jeroen en hun elf medewerkers die samen IRS Robotics runnen. Opgericht in 2002 door de vader van Patrick (50) en Jeroen (46) uit de overblijfselen van de machinefabriek van Philips Displays. IRS leverde aanvankelijk namelijk machines aan de televisiefabriek van Philips. Toen ze in Eindhoven geen brood meer zagen in het maken van tv’s en de opkomst van led-techniek de productie van beeldbuizen overbodig maakte, moest Patricks vader iets anders bedenken. “Robots speelden toen nog een kleine rol in de productie bij Philips, maar hij zag al dat hij het in die hoek moest zoeken. Die robots, daar zat toekomst in. Zo heeft hij het eerste zaadje geplant.”

Alleen: hoe bouw je een bedrijf dat zijn beste klant kwijt is uit tot een onderneming waar weer muziek in zit? Waltmans: “Wij zagen dat robots overal opkwamen, in iedere bedrijfstak, in alle soorten en maten en voor de meest uiteenlopende klussen. Maar wij zagen óók dat ze veel te duur waren. Onbereikbaar voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf.”

Reserve-onderdelen

Zo ontstond het idee om gebruikte robots op te kopen en op te knappen om ze daarna tegen een derde tot een vijfde van de nieuwprijs weer te verkopen. Inclusief garantie en service, zoals het leveren van reserve-onderdelen en het trainen van personeel. Wat met telefoons en tablets kan, bedachten ze in Budel, kan met robots ook.

Inmiddels geeft IRS Robotics wereldwijd de toon aan in de refurbished industriële robotmarkt. Met verkooppunten in Groot-Brittannië en India. Zelfs Unilever is klant.

Het grote verschil met de gangbare markt voor opgeknapte spullen is dat industriële robots heel andere taken kunnen uitvoeren dan zij in hun vorige werkleven deden. “Een robot die vorige maand nog BMW’s in elkaar aan het puntlassen was in de VS staat volgende maand standbeelden te frezen in Utrecht. Kijk, die gele daar komen uit de Audi-fabriek in Brussel. Die gaan straks lampenkappen 3D-printen in Haarlem.”

Patrick Waltmans van IRSRobotics in Budel. ‘Robots zijn zo dom als maar zijn kan. Het zijn onze programmeurs die ze instellen op hun nieuwe taak. Bakplaten tillen in een bakkerij, bijvoorbeeld.’ Beeld Roos Pierson

Zo zijn er veel meer geschikte baantjes te vinden dan de werkloze robots misschien zelf denken – al is dat iets wat ze pertinent niet kunnen. “Robots zijn zo dom als maar zijn kan. Het zijn onze programmeurs die ze instellen op hun nieuwe taak. Bakplaten tillen in een bakkerij, bijvoorbeeld.”

Heel moeilijk is dat niet. De robots die IRS in huis haalt, zijn niet de meest geavanceerde die er te krijgen zijn. Het zijn juist toegankelijke robots van bekende fabrikanten als ABB, Fanuc, Kuka en Yaskawa. “Wij kijken naar de Volkswagentjes en de Opeltjes van de robotica.”

Koudwatervrees

Het mooie is: autofabrikanten kijken nu ook naar hen. Zodra die ergens een fabriek sluiten of robots gaan vervangen, weten de Daimlers en de Audi’s van deze wereld Budel te vinden. Meestal via tussenpartijen bieden ze IRS hun afgeschreven robots te koop aan.

Want dat is de grootste sport: aan degelijke gebruikte robots komen. Al stopt Waltmans de meeste tijd in het overtuigen van ondernemers. Door ze te vertellen dat gebruikte robots duurzaam en betaalbaar zijn, maar vooral: niet eng. “De robot-vooroordelen zijn hardnekkig. Maar robots helpen ons verder en leveren vaak juist banen op. Hun komst is onomkeerbaar. Ik ben constant op een missie om koudwatervrees weg te nemen.”

Lees ook:

Wat blijkt: robots leveren juist meer banen op

Robots pikken onze banen in, wordt vaak gezegd. In de praktijk blijken ze vaak juist extra werkgelegenheid op te leveren.