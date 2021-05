Het Plein in Den Haag verandert vandaag in een krottenwijk – dit is waarom

Beelden zeggen soms meer dan duizend woorden, zo moet vakbond FNV hebben gedacht. De bond bouwt vandaag een krottenwijk aan Het Plein in Den Haag, voor de ingang van de Tweede Kamer.

Directe aanleiding voor de actie zijn de nieuwe cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Nederland prijkt in Europa bovenaan wat betreft vermogensongelijkheid: 1 procent van de Nederlandse huishoudens bezit 28 procent van de rijkdom, 10 procent van de huishoudens bezit 68 procent van de welvaart.

Om daar verandering in te brengen pleit de bond – en dat doet ze al langer – voor een verhoging van het minimumloon naar 14 euro bruto per uur. Ook moet zowel de bijstand als de AOW omhoog. En de kosterdelersnorm voor ouders met een uitkering moet worden afgeschaft.

Die norm maakt dat een ouder met een bijstandsuitkering wordt gekort zodra het kind 21 jaar is. Het idee daarachter is dat een kind vanaf die leeftijd zelf financieel kan bijdragen aan het huishouden. FNV: “Soms zien ouders daardoor geen andere optie dan het kind uit huis te zetten.” Demissionair Minister Wouter Koolmees heeft deze week laten weten dat het wijzigen of afschaffen van de kosterdelersnorm veel geld kost.

Daar heeft FNV geen boodschap aan. Het bouwen van een krottenwijk moet politiek Den Haag met de neus op de feiten drukken. Het is bedoeld als een symbolische weergave van het gebrek aan goede en passende huisvesting waar mensen met weinig inkomen gebruik van moeten maken, laat de vakbond in een aankondiging van de actie weten. De krottenwijk zal worden opgebouwd rond lunchtijd.

De vakbond voert de actie niet alleen. Ook uitkeringsgerechtigden en organisaties als de Woonbond en het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting doen mee. FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: “We staan daar met mensen die moeite hebben elke maand weer rond te komen, zelfs als ze een baan hebben.”

Daar zijn er honderdduizenden van, zegt ze. “We adresseren het probleem waar het thuishoort: bij de politiek. Het zijn hun jarenlange beslissingen die deze schrijnende situatie heeft veroorzaakt. Zo heeft politiek Den Haag arbeidsconstructies mogelijk gemaakt waardoor onzekere arbeidscontracten de norm zijn geworden", stelt Jong.

FNV heeft demissionair minister Koolmees eerder dit jaar gevraagd om een eenmalig bedrag voor bijstandsgerechtigden in deze coronacrisis, zodat zij hun toegenomen kosten voor energie (stroom en verwarming), hygiëne (onder andere gel en mondkapjes) en leermiddelen voor kinderen kunnen bekostigen. Het bedrag betrof minimaal 150 euro en voor een gezin 250 euro. Dat is er niet gekomen.

Jong: “Minister Koolmees wees bij wijze van antwoord naar de gemeenten voor bijzondere bijstand die een bijstandsgerechtigde kan aanvragen. Maar de bijzondere bijstand is aan strikte, per gemeente verschillende, regelgeving onderhevig. Veel mensen zullen bot vangen.”

