Het ov lokt zijn reizigers terug. ‘We kunnen altijd ingrijpen’

‘Het kan met het ov’ is de slagzin waarmee de openbaarvervoerbedrijven van Nederland een drie maanden durende campagne voeren om door corona afgehaakte reizigers terug in trein, bus, tram en metro te krijgen.

Het mediaoffensief, met spotjes op radio, tv en op internet, legt de focus op ‘het inspireren van de reizigers’ om vaker met het openbaar vervoer te reizen, aldus de vervoerders. In een strak gesneden spotje gaat het licht weer aan op kantoren, gaat het licht juist uit in de bioscoop en wordt er weer gevoetbald. ‘Waar je ook naartoe gaat, het kan met het ov’ is de boodschap.

Nooit eerder voerden de NS en de vervoersmaatschappijen voor bus, tram en metro samen actie om mensen weer het openbaar vervoer in te krijgen.

Door de coronamaatregelen laat een groot deel van werkend Nederland het ov links liggen. Veel mensen werken thuis of pakken liever de auto om naar hun werk te gaan. Sinds mondkapjes in het openbaar vervoer per 1 juni verplicht zijn, is reizen over de rails, met de bus of de veerpont voor veel potentiële passagiers geen optie meer of op zijn minst onaantrekkelijker. Hoewel de dienstregeling ook tijdens het hoogtepunt van de crisis in tact bleef – het ov geldt als vitale sector – zorgde het virus voor een terugval in het aantal reizigers tot wel 90 procent.

‘Velen zijn er niet van doordrongen dat je veilig met het ov kan’

“Nu zitten we op 50 tot 60 procent met uitschieters tot 70 procent”, zegt Pedro Peters, voorzitter van branchevereniging OV-NL. “Maar wij willen toe naar 80 procent van het normale aantal reizigers. Met deze campagne denken we twijfelaars over de drempel te trekken én mensen te informeren over hoe reizen veilig kan.”

Peters is ervan overtuigd dat de campagne zal werken. Hij verwijst naar een overheidscampagne aan het begin van de coronacrisis die reizen juist moest ontmoedigen. “Die werkte ook meteen. Ik geloof absoluut dat onze campagne ook effect heeft. Veel mensen zijn er nog niet van doordrongen dat je weer veilig met de bus, trein en tram kunt.”

De grootscheepse aanmoediging om toch vooral weer met het openbaar vervoer te gaan, roept de vraag op of het wel verstandig is dat half Nederland zich straks weer hard hollend naar de haltes spoedt. “De boodschap van de campagne is wel wat tegenstrijdig, omdat de overheid ook uitdraagt dat mensen drukke plekken moeten mijden”, vindt Otto Adang, bijzonder hoogleraar veiligheid en collectief gedrag aan de Rijksuniversiteit Groningen. “Van ‘ga niet’ is de boodschap nu ‘kom maar’. Het is onvoorspelbaar hoe dat uitpakt. Alles valt of staat met de inschatting die mensen zelf maken. Blijven ze liever in hun veilige bubbel of durven ze het erop te wagen?”

OV-NL-voorzitter Peters denkt dat de veiligheid niet in het geding komt: “Het toverwoord is spreiding. Als bedrijven en scholen zorgen dat niet iedereen tegelijk reist, kan het veilig. En we kunnen altijd ingrijpen. Er is een doorlopende waakzaamheid.”

De NS sluiten zich bij de woorden van Peters aan. “De campagne is in samenwerking met het ministerie opgezet. Het kan, het kan veilig maar we moeten wel samen, met de andere vervoerders, in de gaten houden of het goed blijft gaan”, zet een NS-woordvoerder.

