Het ov koestert de reizigers die het heeft, want klanten lokken mag het niet meer

Met de jongste lockdown is het weer rustig geworden in de treinen, bussen en trams van Nederland. Het dagelijkse aantal check-ins is met gemiddeld ruim 1,4 miljoen bliebs per dag gedaald tot het niveau van afgelopen zomer. De sector breekt zich het hoofd over wat nu wijsheid is: de reizigers vasthouden die het wel wagen om met het openbaar vervoer te gaan of de mensen over de streep trekken die nog twijfelen. Of allebei.

Maurice Unck, algemeen directeur van de Rotterdamse vervoersmaatschappij Ret, zegt dat hij het moet doen met de situatie zoals die nu is: “Sinds de maatregelen weer zijn aangescherpt is de generieke oproep: als je je niet hoeft te verplaatsen, doe het dan niet. Het actief aanmoedigen om bus, tram of metro te pakken ligt dus niet voor de hand.” De branche legde daarom onlangs de campagne ‘Het OV is OK’, om mensen terug het ov in te krijgen, alweer stil.

Het enige dat Unck zijn klanten nu kan bieden is zo veel mogelijk veiligheid. “Want er zijn ook reizigers die niet anders kunnen dan met het ov reizen. Zorgmedewerkers, bijvoorbeeld. Die moet je veiligheid bieden en dat doen we onder meer door extra schermen te plaatsen in de bussen bij de chauffeurs, zodat ze nu ook voorin veilig kunnen instappen.” Een ander handig hulpje is de drukte-indicator in de reisplanner en de app van de Ret.

Wellicht helpen de bevindingen uit een recent onderzoek de openbaarvervoerbedrijven nog wat op weg. Kennisplatform Crow legde, samen met onderzoeksbureau Goudappel Coffeng, bloot wat er leeft aan angsten en twijfels onder reizigers. Dat zijn er nogal wat. Terwijl de coronagerelateerde thema’s werden voorgelegd in juli, toen juist weer begonnen was met versoepelingen.

Het onvoldoende afstand houden wekt de nodige irritatie op

De bevraagde reizigerspanels (vier stuks) liepen aan tegen het gebruik van de verplichte mondkapjes. Die vinden ze niet prettig om te dragen, maar ze storen zich ook aan de manier waarop medereizigers omgaan met de draagplicht. Het niet of verkeerd dragen van een mondkapje komt te vaak voor, menen de panels. Ook het onvoldoende afstand houden wekt de nodige irritatie op.

Veel deelnemers aan het onderzoek vonden dat de vervoerders nog onvoldoende controleren op het naleven van de regels. Alleen al de aanwezigheid van ov-personeel helpt, vinden ze. De inzet van schoonmakers in het zicht van reizigers, zoals onder meer NS, Ret en Connexxion doen, vergroot het gevoel dat het schoon is in het ov, zeiden de deelnemers.

“Ik denk dat dat nu onze belangrijkste taak is”, zegt Pedro Peters, voorzitter van branchevereniging OV.NL: “De reizigers tonen dat het veilig kan. En het kan, want er zijn geen brandhaarden in het openbaar vervoer. Door het aanbrengen van extra beveiligde schermen bij de chauffeurs kunnen mensen ook weer voorin de bus instappen en een kaartje kopen bij de chauffeur. Zo maken we weer contact met elkaar en dat contact zorgt ervoor dat mensen zich beter aan de maatregelen houden.”

