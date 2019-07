Het nieuwe shoppen: niet meer betalen in de winkel, maar achteraf via internetbankieren

Eerst testen of die grote tv echt in de huiskamer past en daarna pas betalen. Bij elektronicazaak Hi-Fi Klubben hoeven klanten hun nieuwe producten niet in de winkel af te rekenen. Als ze het geld maar binnen veertien dagen overmaken.

Het is nieuw in de Nederlandse detailhandel. Als de klant tevreden is betaalt hij de factuur. Zo niet, dan stuurt hij het product weer terug. Achteraf betalen kan sinds een maand in een van de dertien winkels van Hi-Fi Klubben. Vanaf oktober mogen ook de kassa’s van de kledingzaken van H&M worden overgeslagen, zo zegt Annette Verdouw van het Zweedse bedrijf Klarna, dat verantwoordelijk is voor het systeem van achteraf betalen.

Voor klanten weer huiswaarts mogen keren moeten ze wel eerst wat gegevens achterlaten. Wie bij Hi-Fi Klubben een geluidsinstallatie, platenspeler of iets anders wil aanschaffen, krijgt in de winkel een sms of e-mail met een link naar een pagina waar klanten persoonlijke gegevens zoals het adres en de geboortedatum kunnen invoeren. Het systeem van Klarna controleert vervolgens of er nog rekeningen bij de winkel openstaan. Want dan moet wel direct aan de kassa worden betaald. Is alles betaald of is het de eerste aankoop, dan mag het product worden meegenomen. De factuur volgt per mail.

Pincultuur

Volgens een medewerker van het filiaal in Utrecht reageren klanten enthousiast op het nieuwe systeem. Maar hij ziet dat klanten deze eerste maand er toch vaak voor kiezen om direct met de betaalpas te betalen. Die optie blijft ook gewoon mogelijk.

Volgens Klarna is achteraf betalen in winkels in onder meer Duitsland, Zweden, Denemarken en Engeland al langer gebruikelijk, maar laat dat in Nederland nog op zich wachten. In Nederland heerst een ‘pincultuur’ en betalen wij graag met de pas, zegt branchevereniging Betaalvereniging Nederland.

Dat wordt beaamd door retaildeskundige Kitty Koelemeijer. Toch denkt zij dat de betaalwijze die voor online aankopen al langer geldt ook succesvol wordt in fysieke winkels. “Ik denk dat achteraf betalen iets is van de toekomst. Meer winkels zullen achteraf betalen gaan toepassen, verwacht ik. Maar het gaat wel om duurdere producten zoals meubels of elektronica, en niet om bijvoorbeeld boodschappen.”

Annette Verdouw van Klarna zegt dat de betaalmethode juist naar Nederland is gekomen vanwege de vraag van consumenten. “Soms heb je gewoon snel een nieuwe wasmachine of tv nodig, maar even het geld niet beschikbaar. Natuurlijk is het niet voor iedereen, maar ik denk dat mensen er vooral aan moeten wennen.” Zij zegt ook in gesprek te zijn met andere grote Nederlandse winkelketens die interesse tonen in achteraf betalen.

Wie betalen in veertien dagen te kort vindt, kan om tien of zelfs dertig dagen uitstel vragen. Als de factuur dan nog steeds openstaat, volgen vriendelijke herinneringen van een incassobureau. Verdere stappen zal Klarna niet nemen, zegt Verdouw. “Uiteindelijk gaat heel veel op basis van vertrouwen. Maar dat lijkt me een goed begin.”

