Het mysterie van Beyond Meat: geen winst, astronomische beurswaarde en nu opeens nieuwe aandelen

Beyond Meat, de producent van plantaardige burgers en andere vleesvervangers, is opnieuw stevig gegroeid in de afgelopen drie maanden. De omzet verviervoudigde bijna, en dat was nog beter dan de toch al hoge verwachtingen van analisten vooraf. Toch kelderde het aandeel dinsdag op de beurs, nadat duidelijk werd dat veel aandeelhouders van het eerste uur van plan zijn hun stukken te verkopen.

Onder de verkopende partijen bevinden zich oprichter en topman Ethan Brown, voedingsbedrijf General Mills en een investeringsfonds van Microsoft-oprichter Bill Gates. Zij willen profiteren van de fors gestegen koers van Beyond Meat, dat nog geen drie maanden geleden naar de beurs is gegaan.

Sinds de beursgang is het hard gegaan met de koers van Beyond Meat. De aanvangskoers van 25 dollar per aandeel is in drie maanden tijd zo’n negen keer over de kop gegaan. De koers liep op tot 222 dollar. Dinsdag ging daar zo’n 15 procent af, maar nog altijd noteert het aandeel veel hoger dan bij de beursgang in mei.

Terwijl dinsdag bekend werd dat aandeelhouders van het eerste uur willen cashen, maakte het bedrijf ook bekend dat er nieuwe aandelen worden uitgegeven. Het gebeurt niet vaak dat een bedrijf al na drie maanden een nieuwe emissie aankondigt, en beleggers toonden zich dan ook weinig enthousiast. Door het uitgeven van nieuwe stukken en zeker door de verkoop van bestaande aandelen is er straks een enorm aanbod en dat heeft een drukkend effect op de koers. De bestaande aandeelhouders willen 3 tot 3,5 miljoen aandelen verkopen. Die opbrengst komt het bedrijf dus niet ten goede.

Het bedrijf geeft zelf ook nog 250.000 nieuwe aandelen uit, waarvan het de opbrengst wil gebruiken voor uitbreiding van de productie en meer marketing. Het is de vraag of Beyond Meat dat echt nodig heeft op het moment: na de beursgang in mei is er nog 277 miljoen dollar in kas, terwijl er in de eerste helft van het jaar 22,4 miljoen dollar nodig was om de activiteiten draaiende te houden.

Moeite de voorraad op peil te houden

De aankondiging dat een aantal vroege aandeelhouders (deels) wil uitstappen past in de recente verbaasde reacties over de waardering van Beyond Meat. Eind vorige week was het bedrijf bijna 14 miljard dollar waard op de beurs, en dat is gezien de verwachte omzet voor dit jaar (240 miljoen dollar) en het feit dat het bedrijf alleen nog maar verliezen geschreven heeft astronomisch hoog. De grote vraag is daarom: kan Beyond Meat zo hard groeien als nu verwacht wordt door de markt?

Afgelopen kwartaal lukte dat aardig: de omzet steeg van ruim 17,4 miljoen dollar in het tweede kwartaal van 2018 naar 67,3 miljoen in dezelfde periode dit jaar. Belangrijk daarbij is dat de groei voornamelijk te danken was aan de verkoop van verse producten, die een veel hogere marge kennen dan de diepvriesvariant. De beter dan verwachte groeicijfers waren aanleiding voor Beyond Meat om de doelstelling voor de omzet dit jaar naar boven bij te stellen: 240 miljoen dollar in plaats van een eerder verwachte 210 miljoen.

2019 moet ook het jaar worden dat het bedrijf voor het eerst winst gaat maken, zo liet het dinsdag weten. Tijdens de beursgang was de verwachting nog dit jaar voor het eerst break-even te draaien, en in de eerste zes maanden van het jaar werd een verlies genoteerd van 16 miljoen dollar. Maar topman Ethan Brown verwacht bij de groeiende omzet aan het eind van het jaar toch zwarte cijfers te schrijven.

Groei lijkt Beyond Meat de laatste tijd vooral te halen uit overeenkomsten met restaurantketens en cateraars, die in het afgelopen kwartaal al evenveel afnamen als supermarkten. Op sommige plekken zijn de plantaardige producten in supermarkten zo populair dat ze snel zijn uitverkocht, en Beyond Meat moeite heeft de voorraad op alle plekken op peil te houden.

