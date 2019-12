Het loonstrookje van 2020 belooft meer nettoloon voor iedereen die werkt

Werken moet lonen, vindt de regering en dus gaat iedereen er in 2020 op vooruit. Per maand gaat het om tientallen euro’s netto, bevestigt salarisadministrateur ADP die berekeningen maakte om te kijken hoe het loonstrookje in 2020 eruit gaat zien.

Anders dan vorig jaar lijkt het er niet op dat energie of boodschappen stukken duurder worden. Dus zal iedereen waarschijnlijk het positieve effect van de nieuwe belastingregels merken, zegt Martijn Brand, algemeen directeur van ADP. Maar veel effect is er niet, waarschuwt hij. “Het gaat bij de nettolonen om een toename van 2 procent, maar de inflatie stijgt met 1,4 procent.”

Dat arbeid meer gaat lonen, betekent ook dat gepensioneerden met een aanvullend pensioen of een lijfrente nadelen ondervinden van de aangepaste belastingtarieven en heffingskortingen. Dat wordt echter gecompenseerd door een verhoging van de AOW: 29 euro voor alleenstaanden, 17 euro voor mensen die gehuwd zijn of samenwonen.

Relatief gezien gaat iemand met een salaris van 3000 euro bruto per maand er het meest op vooruit. Hij houdt in 2020 per maand 51 euro meer over dan in 2019. Werknemers met een hoger inkomen (meer dan twee keer modaal) profiteren niet alleen van de lagere belastingtarieven, maar ook van een arbeidskorting die in 2020 minder snel wordt afgebouwd. “Die aanpassing werkt denivellerend”, zegt Dik van Leeuwerden van het kenniscentrum van ADP. Iemand die twee keer modaal verdient, gaat er netto 57 euro per maand op vooruit, waarvan 39 euro te danken is aan de arbeidskorting. Werknemers met het minimumloon verdienen volgend jaar 29 euro netto per maand meer. Tussen sectoren zijn wel verschillen, maar die vallen dit jaar mee . Brand: “De verschillen die er zijn hebben vaak te maken met de hoogte van de pensioenpremie.”

Wennen voor werkgevers

Voor werkgevers zijn er in 2020 een aantal grote veranderingen. Die hebben te maken met de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans. Met die wet wil de overheid het verschil tussen flexibele en vaste contracten kleiner maken. Een werkgever moet in 2020 voor een werknemer met een tijdelijk contract van een jaar een hogere WW-premie betalen dan wanneer hij die werknemer een contract voor onbepaalde tijd geeft. Immers: de kans dat iemand werkloos raakt, is hoger bij een tijdelijk contract.

Het is volgens Van Leeuwerden voor werkgevers lastig om hier onderuit te komen, bijvoorbeeld door een medewerker een onbepaald contract te geven van 12 uur per week en hem vervolgens te laten overwerken. “Als blijkt dat een werknemer 30 procent overwerkt, dan moet de werkgever volgens de nieuwe regels alsnog de hoge WW-premie betalen.” Die hoge premie is vastgesteld op 7,94 procent, de lage WW-premie op 2,94 procent.

Wat administratieve rompslomp kan geven, is de regel dat een contract voor onbepaalde tijd vanaf april schriftelijk ondertekend moet zijn door werkgever en werknemer. Van Leeuwerden: “Veelal zijn contracten voor onbepaalde tijd informeel tot stand gekomen na afloop van een tijdelijk contract. Die moeten dus alsnog met twee handtekeningen bekrachtigd worden, anders moet de werkgever de hoge WW-premie betalen.”

Dan is 2020 ook nog het jaar van de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG): werknemers waarvan de partner vanaf 1 juli 2020 bevalt, krijgen het recht op vijf weken vrij tegen 70 procent van het salaris. Zullen mensen hier rekening mee houden bij hun gezinsplanning? Van Leeuwerden heeft de grap al vaak gemaakt: “Als je vrouw voor middernacht op 30 juni 2020 op het punt staat te bevallen, zou ik toch zeggen: ‘Schat, houd het nog even op.’” ADP wil werkgevers erop wijzen dat de WIEG veel impact kan hebben op de beschikbaarheid van personeel. Brand: Dat een vrouw veertien weken weg is na de bevalling, weet iedereen. Vanaf nu zullen ook veel mannen na de geboorte lange tijd vrij zijn. Dat wordt wennen.”

