Het leeraanbod voor werkenden blijft groeien, maar: geen noodzaak? Geen bijscholing!

Al jaren worden er bakken met overheidsgeld geïnvesteerd in de bij- en omscholing van werkend Nederland. Toch wordt het positieve effect daarvan niet groter. Sterker nog, ons leergedrag daalt. Dat blijkt uit onderzoek van de Sociaal Economische Raad (Ser) en onderzoeksinstituut TNO naar de leercultuur in Nederland.

En dat is slecht nieuws, want werknemers die wel blijven (bij)leren, komen een stuk makkelijker mee in de snel veranderende arbeidsmarkt. Ser-voorzitter Mariëtte Hamer: “Zowel werkgevers als werkenden moeten regelmatig stilstaan bij de skills die in de nabije toekomst nodig zijn”.

De mogelijkheden voor het volgen van een opleiding of het voeren van loopbaangesprekken voor werkenden zijn in de afgelopen jaren toegenomen. Ook in de arbeidsvoorwaarden is er steeds meer aandacht voor. En over dat ruime aanbod zijn de meeste werkenden (85 procent) heel tevreden. Waarom laat het leergedrag van werkend Nederland dan toch een daling zien? Wat de Ser erover kan zeggen, is dat de meeste werkenden pas een opleiding gaan volgen als hun werksituatie op korte termijn dreigt te veranderen. Oftewel: we komen pas in actie als om- of bijscholen geen optie is, maar noodzaak.

Leren van collega’s

Als het gaat om ‘informeel leren’ – wat je leert van collega’s of door gewoon je werk te doen – is er nog veel winst te halen, meldt het onderzoek Monitor Leercultuur dat dinsdag officieel wordt gepubliceerd. Als het aan de Ser ligt, komt er meer erkenning voor de vaardigheden en competenties die je in je werkende leven opdoet, maar waar je vaak geen diploma of certificaat voor krijgt.

Uit het onderzoek blijkt dat veel autonomie en een divers takenpakket daar een positief effect op hebben. Van de ondervraagden ervaart 59 procent veel autonomie en 61 procent veel variatie in het werk. In de afgelopen jaren zijn die percentages bijna niet gestegen, terwijl werkenden daar dus wel veel van kunnen leren.

Verslechterende positie laagopgeleiden op arbeidsmarkt

Met name laagopgeleiden, mensen met flexibele contracten en 55-plussers krijgen tijdens hun werk minder kansen om zich te ontwikkelen: het toenemende scholingsaanbod komt hier maar beperkt terecht. Niet alleen volgen zij aanzienlijk minder cursussen en opleidingen, ook hebben laagopgeleiden en flexwerkers beduidend minder gevarieerd werk en minder autonomie in hun werk. Daarmee lopen zij extra risico op een verslechterende arbeidsmarktpositie.

Werknemers bij grote bedrijven leren meer en worden ook meer gestimuleerd om te leren. Ook de urgentie om te blijven leren lijkt bij hen meer aanwezig .

Verder zijn zzp’ers een belangrijke en groeiende groep werkenden op de arbeidsmarkt. Zij volgen van oudsher minder vaak opleidingen en cursussen dan werknemers in loondienst, maar hoogopgeleide zzp’ers lijken dat verschil nu in te lopen.

