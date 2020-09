Het KLM-bezuinigingsplan is bijna af, maar de bonden zien er nog weinig van

Nog één dag heeft KLM om met een plan te komen om haar kosten met 15 procent terug te brengen. Daar was om gevraagd door minister Hoekstra (financiën), als voorwaarde voor overheidssteun. Dat plan komt er, maar de kans dat alle betrokken vakbonden ermee instemmen is klein.

Vakbond FNV, onder het grondpersoneel van KLM de grootste bond, ziet de bui al hangen. “Het lijkt alsof de KLM-directie haar plan eenzijdig wil doorvoeren, zonder onze steun”, zegt FNV’er Joost van Doesburg. Laagbetaalde medewerkers krijgen zware klappen, vreest hij bovendien, terwijl dat niet de bedoeling was.

Begin augustus maakte KLM bekend 5000 banen te schrappen en eerder was al duidelijk: wie blijft, moet loon inleveren. De afgelopen maanden heeft de directie weinig haast gemaakt met een plan daarvoor, stellen de bonden verbaasd vast. Vandaag – een dag voor Hoekstra’s deadline – zit de KLM-top met hen om de tafel in een laatste poging om het eens te worden.

Mijlenver van elkaar af

Dat is ingewikkeld. Want de KLM-directie heeft te maken met acht vakbonden, drie cao’s en categorieën personeel die in status en salaris mijlenver van elkaar af staan. Hoekstra en de Tweede Kamer stelden bovendien eigen eisen: personeel met een salaris tot anderhalf keer modaal moet worden ontzien en wie drie keer modaal of meer verdient, moet 20 procent inleveren.

De KLM-directie houdt tot nu toe de kaken op elkaar over de onderhandelingen. Maar de meeste bonden hebben rond het afgelopen weekend bekendgemaakt waartoe zij bereid zijn, en waartoe beslist niet. Daarin zijn nog niet de contouren van een breed gedragen akkoord te herkennen.

Niet uit te leggen

Zo hebben drie bonden voor grondpersoneel laten weten dat ze bereid zijn voorlopig af te zien van de 5 procent extra loon (in twee stappen) die al voor de crisis was afgesproken. “Zo’n salarisverhoging is in tijden van crisis niet uit te leggen aan de belastingbetaler”, zegt Michiel Wallaard van het CNV.

Maar die toezegging geldt ook voor mensen die minder dan modaal verdienen, en dat is tegen het zere been van de FNV. “Die loonsverhoging was gewoon afgesproken”, zegt Van Doesburg. “Daarin snijden is dus in strijd met de voorwaarden van Hoekstra en de Kamer.”

Dat is nog niet al het slechte nieuws voor lager betaalde KLM-werknemers, vreest de FNV. De KLM-top heeft ook aangekondigd dat er minder onregelmatige diensten gedraaid zullen worden. Maar voor veel grondpersoneel maakt de onregelmatigheidstoeslag 25 tot 35 procent van hun salaris uit”, zegt Van Doesburg. “Als ze dat deels kwijtraken, tikt dat hard aan.”

Grootverdieners

Intussen kijken veel KLM’ers met argusogen naar de piloten, de grootverdieners van KLM. Pilotenvakbond VNV maakte maandag bekend 20 procent te willen inleveren, maar de andere bonden zijn sceptisch over de vraag of de rekensommetjes van de VNV optellen tot dat percentage. “Leveren zij wel echt genoeg in? Ja, daar wordt wel naar gekeken”, zegt Wallaard van het CNV.

Dan zijn er ook nog meningsverschillen over de regelingen voor KLM-personeel dat ontslag neemt of krijgt: wat krijgen die mee en onder welke voorwaarden kunnen zij terugkeren in betere tijden? “Wij hebben vrijdag een voorstel gedaan, dat de directie in het weekend zou bestuderen”, zegt voorzitter Annette Groeneveld van de vereniging van cabinepersoneel VNC. “Daar hebben we niets meer over gehoord. Kennelijk vindt de directie dat niet zo urgent. Waarom niet? Geen idee.”

Als de bonden woensdag aanschuiven bij de directie ligt er voor geen van de drie categorieën KLM-personeel (‘grond’, ‘cabine’ en ‘cockpit’) een plan waarover al consensus bestaat, stelt Van Doesburg vast. “Terwijl KLM-personeel hondstrouw is, dat heeft een blauw kloppend hart. Je zou zeggen dat hun steun ertoe doet. Maar kennelijk vindt de directie die niet zo nodig.”

